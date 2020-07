Greifswald

Auch die Kreisvolkshochschule startet in den kommenden Wochen hochmotiviert ins neue Schuljahr – wenn auch mit Einschränkungen. „Erstmals haben wir kein Programmheft für das neue Jahr, da wir nicht wissen, in welchem Umfang die Kurse durchgeführt werden können“, erklärt Leiterin Ute Askri.

Dabei steht der Kursplan seit Langem fest und auch der Druck war bereits in Auftrag gegeben. „Den konnten wir zum Glück noch zurückziehen, denn wir wissen ja auch noch nicht, wie einzelne Dozenten auf die noch gültigen Vorgaben reagieren oder ob es noch mal zu einem Lockdown kommt.“

Programm vorerst ohne Kochkurse

Die meisten Kurse, Workshops oder Vorträge haben weiterhin noch ihren Platz im Terminkalender. Nach bisherigem Stand der vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen müssen alle Kochkurse jedoch ausfallen. Für die Durchführung von Bewegungsangeboten müssen sich die Dozenten verpflichten, auch während der Sportübungen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, während dies bei Teilnehmern nicht zwingend vorgeschrieben ist.

„Und da kann es natürlich sein, dass Dozenten sagen, unter diesen Umständen wollen sie keinen Kurs durchführen“, so Askri. Somit kann noch nicht die Durchführung aller Kurse gewährt werden. „Ein Programmheft, das wir heute drucken, könnte somit morgen schon wieder veraltet sein.“

Die Räume im Haus der Kreisvolkshochschule in der Martin-Luther-Straße sind längst auf die Gegebenheiten eingerichtet. Wo früher zwölf Teilnehmer Platz fanden, sitzen heute nur noch sechs Männer und Frauen mit Abstand vor dem Dozenten. Ein erheblicher Kostenfaktor für die Kreisvolkshochschule, die nun für den geteilten Kurs zwei Räume und zwei Dozenten bereitstellen muss.

Webinare über die VHS-Cloud

Den Gegebenheiten passt sich die Kreisvolkshochschule an. Über eine VHS-Cloud kommunizieren nicht nur die Mitarbeiter der Volkshochschulen miteinander, sondern stellen diese auch den Dozenten und ihren Teilnehmern für Webinare zur Verfügung. „Zum Ende des Schuljahres haben wir so auch den Italienisch- und Schwedischkurs beendet“, berichtet Ute Askri.

Auch der Buchführungskurs soll als Webinar stattfinden und sie kann sich durchaus vorstellen, dass zukünftig noch öfter Kurse auf diesem Wege belegt werden können. „So wären wir auf einen erneuten Lockdown vorbereitet. Das hängt dann aber natürlich auch von den Dozenten und Teilnehmern ab“, so die Leiterin.

Die Nachfrage nach den neuen Kursen verläuft im Vergleich zu den Vorjahren bisher allerdings eher schleppend. „Wir haben ein eher vorsichtiges Anmeldeverhalten, so dass wir auch aus diesem Grund noch nicht wissen, ob alles wie geplant stattfinden kann. Es wird auf jeden Fall noch ein Übergangssemester“, sagt Ute Askri. Weiterhin gut ausgelastet sind aber beispielsweise Kurse für Tagespflegepersonen oder die Einbürgerungstests. Auch Sprachkurse laufen weiter gut. „Die Sprachgruppen, die gemeinsam begonnen haben, wollen einfach auch zusammenbleiben.“

Neues Angebot für Manga-Fans

Im künstlerischen Bereich wartet die KVHS in diesem Semester mit einer Neuheit auf. Erstmals bietet Kursleiterin Jenny Thalheim neben Aquarellmalerei auch einen Zeichenkurs für Manga-, Comic- und Rollenspielcharaktere an. „Ein Selbstläufer ist aber auch der Imkerkurs, für den es meist eine Warteliste gibt. Schon seit etwa fünf Jahren liegt die Imkerei im Trend. Es ist wahrscheinlich das Bewusstsein der Leute geweckt, dass wir mehr Bienen brauchen. Nur am Honig liegt es sicher nicht“, meint Ute Askri.

Neben den gut laufen Sprachkursen sind auch die Kurse für Analphabeten und funktionale Analphabeten weiterhin gefragt. Hingegen sind Kurse für Teilnehmer der Risikogruppen, wie Bewegungskurse oder der Steuerkurs für Senioren, noch nicht ausgebucht. Dabei ist der durchschnittliche Teilnehmer der VHS-Angebote weiblich und 55 Jahre alt.

„Wir sind froh, dass wir wieder unterrichten können und jeder kann für sich entscheiden, ob er teilnimmt. Aber alle können sicher sein. Wir achten auf Abstände. Von daher kann es sein, dass Kurse, die nun nur geringer besetzt sein dürfen, schneller voll sind.“ Das derzeitige Programm und aktuelle Änderungen können Interessierte auf www.vhs-vg.de eingesehen.

Von Wenke Büssow-Krämer