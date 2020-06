Kreuzotter am Karlshagener Hundestrand entdeckt

Karlshagen

Eine ungewöhnliche Entdeckung machte in der vergangenen Woche Susanne Völker am Hundestrand in Karlshagen. Plötzlich tauchte eine schwarze Kreuzotter auf, die sie auch ablichten konnte. Aber Vorsicht ist geboten, denn die Schlange ist giftig. Besonders an warmen und windarmen Tagen kann man Schlangen beim Sonnenbad beobachten.

Erst kürzlich wurde der Hund einer Familie aus Zeitlarn bei Regensburg in Bayern auf einem Weg in Peenemünde von einer etwa 15 Zentimeter langen Schlange, vermutlich eine Kreuzotter, in die Nase gebissen. Danach richtete sich die Schlange auf und versuchte, die Besitzer zu attackieren.

Kaum eine andere Schlangenart variiert so stark in Färbung und Zeichnung. Es gibt rote, orange, braune, gelbe, schwarze, graue und weißliche Reptilien, wahlweise mit oder ohne das namengebende Zickzackmuster auf dem Rücken. Erwachsene Kreuzottern werden im Durchschnitt 50 bis 60 cm groß.

