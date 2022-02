Krieg in Ukraine: Vorpommern-Greifswald organisiert Wohnungsangebote für Geflüchtete

Greifswald

Damit die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine in den kommenden Tagen möglichst reibungslos vonstatten gehen kann, hat der Kreis Vorpommern-Greifswald eine zentrale Mailadresse für Wohnungsangebote aus der Region eingerichtet. Unter ukraine@kreis-vg.de werden zunächst Offerten von Bürgern und Initiativen gesammelt. Später – sobald notwendig – erhalten die Anbieter eine Nachricht.

In einer Pressemitteilung erklärte Landrat Michael Sack (CDU), dass die Verwaltung sich für die vielfältigen Hilfsangebote der vergangenen Tage bedanke. Nun bittet man jedoch darum, die einrichtete Mail zu nutzen.

Kreis stellt Team zur Organisation ab

Die Hilfsbereitschaft, so der Landrat, sei sehr groß. Da sich gegenwärtig der Bedarf an Wohnraum für Geflüchtete noch in Grenzen halte, werde man diese Zeitspanne intensiv nutzen, um Angebote zu registrieren und Kapazitäten zu erfassen.

Für die Verwaltung und Organisation sei eigens ein Team innerhalb des Kreises abgestellt worden. In wenigen Tagen soll so feststehen, wie hoch die Kapazität sein wird und wie bei Bedarf aus diesem Pool gezielt Wohnraum an Geflüchtete vergeben werden kann. Von Sachspenden bittet der Kreis noch abzusehen, da es aktuell keinen Überblick darüber gibt, was für ein Bedarf bei den Menschen besteht, die nach Vorpommern-Greifswald kommen werden. „Sobald Geflüchtete bei uns eintreffen, wird auch für Sachspenden eine zentrale Koordinierungsstelle eingerichtet sowie Sammelorte bekannt gegeben“, heißt es in der Erklärung weiter.

Von Philipp Schulz