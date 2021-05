Greifswald

Es ist eine Situation, die niemand haben will: Ein 33-Jähriger besucht am vergangenen Sonntag einen Freund. Dieser wohnt in der Gützkower Straße, die Hautverkehrsader der Fleischervorstadt, einem jungen und freundlichen Viertel, direkt an der Greifswalder Innenstadt. Nichts ahnend parkt er gegen 16 Uhr sein Auto. Als er etwas von der Rückbank holen will, stößt ihn ein Fremder durch die offene rechte Hintertür, ein anderer reißt ihm die Laptoptasche von der Schulter. Beide fliehen.

Der Polizei beschreibt das Opfer die Täter als zwei, zwischen 30 und 35 Jahre alter Männer die zwischen 1,70 bis 1,80 Meter groß sind. Einer trug helle Jeans und ein schwarzes Shirt, der andere eine schwarze Hose und einen grünen Pullover mit Kapuze. Sie, der Laptop des Mannes und zwei Handys verschwanden Richtung Innenstadt.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

Seit dem wurde der Geschädigte mehrfach befragt, Zeugen gesucht, diese ebenfalls befragt und Spuren gesichert. Von den Tätern und dem Laptop fehlen noch jede Spur. Dabei ist auch das Verhalten der Täter wichtig. Auf Nachfrage bestätigt eine Sprecherin der Polizei: „ Wir hatten schon lange keine professionelle Räuber mehr in Greifswald.“ Meist handele es sich um Gelegenheitsdiebe.

Generell sei Raub als Verbrechen in den vergangenen Jahren weniger geworden. Vergleicht man die Zahlen des ersten Quartals 2020 mit der Statistik von Januar bis März 2021 wird das deutlich. Während es in den ersten drei Monaten des Vorjahres noch 6 Raubüberfälle in Greifswald gab, ermittelte die Polizei in diesem Jahr nur in 2 Delikten. Unter das Label „Raub“ zählen dabei mehrere Straftaten. Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Diebstahl oder schwerer Raub.

Nicht jeder Raub ist auch ein Raub

Besonders bei dieser Straftat unterscheidet die Polizei zwischen der sogenannten Eingangsstatistik und der Ausgangsstatistik. „Das liegt daran, dass sich im Zuge der Ermittlungen nicht selten die Raubdelikte als solche sich nicht bestätigen - etwa weil ein Vorfall sich als Wegnahme beziehungsweise Diebstahl abzeichnet oder aber gar, weil der Raub letztlich vorgetäuscht wurde“, erklärt eine Polizeisprecherin.

Sie weiß auch, wie man sich im Falle eines Raubüberfalles verhalten sollte: Nicht den Helden spielen! „ Man kann deeskalierend wirken, indem man auf die Forderungen der mit unter bewaffneten Täter eingeht.“ Zudem sei es hilfreich sich möglichst viele Details zu merken. Welche Bekleidung trug der Täter, wie sah er oder sie aus, wurden Fahrzeuge genutzt, gab es Kennzeichen? Es ist auch hilfreich lautstark auf sich aufmerksam zu machen oder sobald wie möglich die 110 anrufen. Nach dem Überfall kann es auch helfen, sich alle Erinnerungen in das Handy zu speichern oder zu diktieren.

Von Philipp Schulz