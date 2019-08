Greifswald

Die Klosterruine Eldena ist ein touristisches Aushängeschild der Hansestadt – doch versteckt hinter Bäumen und Büschen ist sie für Touristen sehr schwer zu finden. Täglich irrten Urlauber über den Boddenweg auf der Suche nach der Klosterruine, die Beschilderung sei für Ortsunkundige sowohl auf dem Ostsee-Radweg als auch am Parkplatz der Klosterruine nicht ausreichend, kritisierte Bürgerschaftsmitglied Markus Münzenberg von den Grünen. An der großen Zahl Rad fahrender Urlauber in Eldena sei zu sehen, dass der Radtourismus boomt, so Münzenberg weiter. „Wir sollten das als Stadt und Ortsteil unterstützen und den Radfahrenden einen leichten Zugang zu unseren Sehenswürdigkeiten verschaffen.“

Direkt am Eingang zum Gelände des Denkmals weist ein kleines Schild, das zum Caspar-David-Friedrich-Bilderweg gehört, auf die Ruine hin. Der imposante Bau ist hinter den hoch gewachsenen Hecken jedoch nur zu erahnen. Ein braunes Denkmalschild lenkt Autofahrer auf den kleinen Parkplatz an der ABS gGmbH. Handlungsbedarf sieht deshalb auch Parteikollegin Angelika Bittner:„Die Ausschilderung ist unübersichtlich und irritierend.“ Inzwischen hat ein erster Anwohner Eigeninitiative ergriffen und weist mit einem privat aufgestellten Schild in seinem Vorgarten den Weg zur Backstein-Ruine, die Caspar David Friedrich mit seinen Bildern weltberühmt machte.

Die Grünen begrüßen die Initiative. „Die privat initiierte Beschilderung ist kreativ und zeigt, dass es nicht immer die amtlichen Einheitsschilder sein müssen, um auf eine touristische Attraktion hinzuweisen“, so Bettina Bruns, bündnisgrünes Mitglied in der Ortsteilvertretung Eldena. „Vielleicht gibt es noch weitere Ideen in der Bevölkerung für eine kreative Beschilderung.“ Eine Finanzierung über das Ortsteilbudget wäre aus ihrer Sicht eine Möglichkeit, diese Ideen zu befördern.

Eine klarere Ausschilderung der Ruine hält auch Maik Wittenbecher, Chef der Greifswald Marketing GmbH, für erforderlich. „Die Klosterruine ist touristisches Highlight der Stadt.“ Die Ausschilderung sei verbesserungs- und ausbaufähig, müsse aber im Gleichschritt mit dem Ausbau der Fuß- und Fahrradwege, des Parkplatzes und des Park+Ride-Systems erfolgen. „Ansonsten leiten wir die Urlauber zu einer Sehenswürdigkeit, an der die Infrastruktur nicht stimmt.“ Als Erstes gehöre es dazu, den Parkplatz „Alte Schmiede“ zu sanieren und in Parkplatz „An der Klosterruine“ umzubenennen. Die Querung über die Straße müsse sicher gestaltet sein, so Wittenbecher.

Auch der geschäftsführende Vorsitzende der Ortsteilvertretung, Helmut Holzrichter ( CDU), bemängelt die ungenügende Ausschilderung in dem touristisch und historisch interessanten Stadtgebiet. „Wir hatten schon Radfahrer, die vom Treidelpfad kommend, die Ruine nicht gefunden haben“, sagt er. Im Frühjahr bei einer Begehung mit Bausenatorin Jeannette von Busse habe man auf die Defizite aufmerksam gemacht. Wünschenswert wäre neben dem Ausbau des Parkplatzes für die Buslinie 3 auch eine Beschilderung an der Einmündung zur Hainstraße, die auf alle relevanten Sehenswürdigkeiten verweist, so Holzrichter. Neben der Klosterruine sollte dort der Weg nach Wieck und zur ehemaligen Königlichen Staats- und landwirtschaftlichen Akademie Eldena ausgeschildert sein.

Martina Rathke