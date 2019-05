Greifswald

Während in Greifswald über die Errichtung eines Denkmals für Ernst-Moritz Arndt (1769-1860) nachgedacht wird, hat sich eine Berliner Kirchengemeinde von dem umstrittenen Namenspatron getrennt. Der Gemeindekirchenrat der Evangelischen Ernst-Moritz-Arndt-Kirchengemeinde in Berlin-Zehlendorf beschloss am Montagabend, den Namen für die nach Arndt benannte Kirche wie auch für die Kirchengemeinde abzulegen. Begründung: Arndt sei „bei allen sonstigen Verdiensten wegen seiner militant-nationalistischen und judenfeindlichen Äußerungen als Vorbild und Namenspatron einer christlichen Gemeinde ungeeignet“.

Damit folgt die Kirchengemeinde der Universität Greifswald, die sich 2018 nach langjähriger kontroverser Diskussion von Arndt als Namenspatron getrennt hatte. Der Greifswalder Arndt-Aktivist Peter Multhauf bedauerte die Entscheidung. „Wenn die Kirche konsequent sein will, muss sie jetzt ernsthaft darüber nachdenken, was sie mit Martin Luther und seinen Verdiensten macht.“ Luther habe in seinem Schriften einen noch deutlicheren Antisemitismus vertreten als Arndt, sagte Multhauf. Die Arndt-Initiative werde jetzt sicher nicht ihre Sonderbriefmarke zu Arndts 250. Geburtstag einstampfen.

Der Beschluss in Berlin fiel am Montagabend mit knapper Mehrheit von 6:4 Stimmen. Der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Markus Dröge, begrüßte die Entscheidung. Die Gemeinde habe in vorbildlicher Weise einen offenen und fairen Diskussionsprozess durchgeführt, der angesichts der Vielschichtigkeit der Fragestellung nicht einfach gewesen sei. Sie habe damit Verantwortungsbewusstsein gezeigt.

Martina Rathke