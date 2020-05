Krösliner Pfarrhaus wird Haus der Begegnung

Kröslin

Der Gedanke, das Pfarrhaus in Kröslin um- und auszubauen, beschäftigt die Kirchengemeinde schon einige Jahre. Nun, da die Finanzierung gesichert ist, geht es endlich an die Umsetzung, wobei sich die Arbeiten auf das Dachgeschoss des etwa 150 Jahre alten Hauses konzentrieren. „Nachdem bereits vor längerem die Giebelseiten ausgebaut wurden, richten wir jetzt den großen Mittelteil her, der bisher als Speicher diente“, berichtet Pastor Jörn-Peter Spießwinkel.

Um zusätzlich Platz zu gewinnen, erhält das Dach auf beiden Seiten eine bzw. drei Gauben. So entsteht anstelle des früheren Abstellraums ein Veranstaltungssaal, der später als Begegnungsraum genutzt werden soll, wie der Pastor erklärt: „Wir wollen diesen Raum nicht nur für kirchliche Anlässe öffnen, sondern zum Beispiel auch für Jubiläumsfeiern, wie zum Beispiel einen 70. Geburtstag im Familienkreis.“ Daher sei auch an den Einbau einer Küchenzeile und eines Sanitärbereichs gedacht worden.

Lift bringt Rollis sicher ins Dachgeschoss

Insgesamt 365 000 Euro sollen investiert werden. Das Geld stamme aus dem Nachlass einer älteren Kröslinerin, von der Deutschen Fernsehlotterie, vom Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis, von der Johannes Bugenhagen-Stiftung sowie aus Rücklagen der örtlichen Kirchengemeinde. Bestandteil, des vom Wolgaster Ingenieurbüro Anne Börrnert entwickelten Projekts sind auch ein Balkon sowie eine Fluchttreppe, die an der Nordwestseite des Pfarrhauses angeordnet werden sollen und für die ebenfalls eine Genehmigung der Denkmalbehörde vorliege, wie Pastor Spießwinkel betont. „An dieser Seite wird außerdem ein Lift angebracht, mit dem Personen mit körperlichen Handicaps und sogar Rollstuhlfahrer künftig ins Erd- und ins Dachgeschoss kommen können.“

Mit dem neuen Saal verbessern sich somit auch die Möglichkeiten für die etwa 700 Personen zählende Kirchengemeinde. Bisher nutzt diese den Gemeinderaum im Erdgeschoss für die Treffen von Kirchenchor, Kindergruppe, Seniorenkreis, Kirchengemeinderat und des Posaunenchores, der in zwei Jahren sein 70-jähriges Bestehen feiern möchte. Dieser Raum ist allerdings nur über eine Außentreppe zu erreichen, die für manche Gehbehinderte eine unüberwindbare Hürde darstellt.

Die Kirchengemeinde will auch das Turminnere der St. Christophorus-Kirche sanieren lassen. Förderanträge wurden bereits gestellt. Quelle: Tom Schröter

Investitionspläne hegt die Kirchengemeinde auch für ihre St. Christophorus-Kirche selbst. Diese ist laut Information von Jörn-Peter Spießwinkel, der seit fünf Jahren in Kröslin Pastor ist, zwar baulich insgesamt gut in Schuss. Im Inneren des Kirchturms bestehe allerdings Handlungsbedarf. „Im Eingangsbereich des Turmraums blättert überall die Farbe ab. Wir wollen den Raum einladender gestalten. Die zum Turm hinaufführende Holztreppe ist marode und auch eine neue Zwischendecke ist einzuziehen“, verkündet der Pastor.

Kirchturm-Inneres soll saniert werden

Daher seien auch für dieses voraussichtlich 2021 umzusetzende Vorhaben bereits Fördermittel beantragt worden, wobei wiederum mehrere Töpfe angezapft werden sollen; so etwa die KiBa-Stiftung, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und der Kirchenkreis.

Zum Krösliner Kirchsprengel gehören die Ortschaften Freest, Kröslin, Groß Ernsthof, Karrin, Hollendorf, Voddow und Rubenow. Bis auf den Umstand, dass 1954 das Dorf Peenemünde aus dem Krösliner Kirchenkreis ausgegliedert und der Kirche in Karlshagen zugeordnet wurde, hat diese Struktur bereits seit vielen Jahrhunderten Bestand.

Von Tom Schröter