Sie wird die neue Rektorin der Universität. Die mikrobielle Ökologin Prof. Katharina Riedel war bislang Prorektorin und übernimmt den Leitungsposten am 1. April 2021 von der derzeitigen Rektorin, Prof. Johanna Weber.

Seit 2013 ist Katharina Riedel geschäftsführende Direktorin des Instituts für Mikrobiologie. Schwerpunkt ihrer Forschung ist die Proteom-Forschung zur Untersuchung der molekularen Grundlagen bakteriellen „Sozialverhaltens“ in Biofilmen oder anderen komplexen mikrobiellen Gemeinschaften.

Mit der OSTSEE-ZEITUNG sprach die 51-Jährige über weibliche Stärken, das zukunftsweisende Projekt „One Health“ und das durch die Corona-Pandemie geprägte vergangene Semester.

Warum haben Sie sich auf den Posten beworben? Was reizt Sie daran?

Ich habe dreieinhalb Jahre als Prorektorin gearbeitet und festgestellt, wie viel Freude mir Hochschulpolitik macht. Man kann viel bewegen, sowohl für die Forschenden und die Studierenden, aber auch für die Mitarbeitenden der Uni. Früher habe ich oftmals kritisch auf die „da oben“ geblickt, jetzt ist die Motivation: Ich packe es an und will etwas verändern.

Wie konnten Sie die Mitglieder des Senats überzeugen?

Sicherlich war es ein Vorteil, dass ich über Erfahrung verfüge, das Haus kenne und weiß, wo ich mit den Veränderungen ansetzen will. Zudem habe ich im Rahmen meiner Kandidatur klare Wahlziele formuliert. Es mag aber auch sein, dass es mit dem Geschlecht zu tun hat. Es gibt immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die sich gut vorstellen können, dass Universitäten von Frauen geführt werden können.

Das Geschlecht spielt eine Rolle – ist das nicht unangenehm?

Das sind wir Wissenschaftlerinnen schon gewohnt. Ich bin in einem Forschungsfeld groß geworden, in dem es immer wieder hieß: „Du bist die Quotenfrau“. Irgendwann habe ich mich entschieden, mit Leistung zu überzeugen, anstatt mich darüber aufzuregen. Ich war früher strikt gegen eine Frauenquote, genau wegen dieser Kommentare. Mittlerweile glaube ich aber, wir brauchen eine Quote, sonst tut sich nichts. Meine Wunschvorstellung ist ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in allen Bereichen. Es ist aber vor allem eine Kopfsache. Es hilft nichts, wenn wir Frauen versuchen, uns wie Männer zu verhalten. Sondern wir müssen versuchen, mit unseren Stärken zu punkten.

Weibliche Stärken? Gibt es die?

Auf jeden Fall. Viele Frauen sind kritikfähiger und auch emphatischer, gehen oft anders an Probleme heran. Natürlich gibt es auch Männer, die das können, aber Frauen fällt es vermutlich leichter. Auch die Motivation ist häufig eine andere. Bei mir steht zum Beispiel der Machtgedanke eher im Hintergrund. Mir geht es darum, Dinge bewegen zu können und gemeinsam zu gestalten. Ich habe die größte Freude, wenn mein wissenschaftlicher Nachwuchs sich gut entwickelt, tolle Promotionen abschließt und seinen Weg geht.

Nun aber zu den Zielen. Was haben Sie sich vorgenommen?

Wir mussten in den vergangenen Jahren einen Rückgang der Drittmittelförderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) verzeichnen, einige Projekte sind ausgelaufen, andere wurden nicht verlängert. Die erfolgreiche Einwerbung von DFG-Verbundprojekten ist aber heute die Währung, an der die Forschungsstärke einer Uni gemessen wird, also müssen wir hier wieder erfolgreicher werden. Die Grundzuführung des Landes an die Hochschulen ist in MV überschaubar, die Mittel in den Naturwissenschaften reichen für die Lehre, viel Forschung ist nicht drin. Wir haben die Talsohle zwar durchschritten, müssen aber nichtsdestotrotz mehr Kolleginnen und Kollegen befähigen, erfolgreiche Anträge zu stellen. Das kann zum Beispiel durch eine Anschubfinanzierung geschehen, durch Coaching oder Mentoringprogramme für unseren wissenschaftlichen Nachwuchs.

Was wollen Sie noch verbessern?

Ich möchte eine bessere Vernetzung der Fachbereiche erreichen. Eine große Chance ist hier sicherlich die Forschungsthematik „One Health“, die im neuen Helmholtz-Institut bearbeitet werden soll. Grundgedanke dieses Konzeptes ist, dass die Gesundheit des Menschen eng mit der Tiergesundheit, aber auch einer gesunden Umwelt zusammenhängt. Beispiele hierfür sind etwa die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen und natürlich Zoonosen, in denen mikrobielle Erreger vom Tier auf den Menschen übertragen werden. Corona ist hier wohl das bekannteste Beispiel, aber auch bakterielle Infektionen, wie z. B. Salmonellen. Mit „One Health“ haben wir ein Thema gefunden, was so breit gestreut ist, dass viele Kolleginnen und Kollegen am Forschungsstandort Greifswald Anknüpfungspunkte finden. Angedacht ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Helmholtz-Zentrums in Braunschweig und dessen Außenstellen in Würzburg, Saarbrücken, Hannover und Hamburg, der Universität Greifswald, der Universitätsmedizin, des Friedrich-Loeffler-Instituts, aber auch des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung (INP) oder des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie (FBN). Durch das Einbeziehen des Umweltaspektes entsteht ein Cluster, das nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit einzigartig ist.

Vernetzung „auf Kommando“ funktioniert aber nicht immer.

Wir stellen immer wieder fest, dass die Forschenden und Studierenden großes Interesse an der interdisziplinären Zusammenarbeit haben. Bei der Veranstaltung „Forschung vernetzt“, die letztes Jahr zum ersten Mal im Krupp-Kolleg stattfand, sind bereits kleine Projekte vor allem zwischen der Universität und der Unimedizin zustande kommen, dieses Jahr beziehen wir auch noch mehr außeruniversitäre Partner mit ein. Und im Helmholtz-Institut, dessen kommissarische Leitung ich derzeit noch innehabe, haben wir erst kürzlich einen Vernetzungsfonds ins Leben gerufen, aus dem Gelder für erste gemeinsame Projekte über die Standorte hinweg beantragt werden können. Hierfür haben wir eine Datenbank angelegt, in den sich Forschende mit Interesse an Kooperationen eintragen konnten. Nach kurzer Zeit haben sich über 75 Arbeitsgruppen eingetragen. Das zu sehen, macht richtig Spaß.

Und was hat die Uni von so einem One Health Cluster?

Das wird unsere kritische Masse in einem ganz zentralen Forschungsfeld deutlich erhöhen. Das wiederum hilft uns dann, erfolgreich größere Verbundanträge einzuwerben, langfristig haben wir damit gegebenenfalls auch eine Chance bei der Exzellenzinitiative des Bundes (Anm.: Förderprogramm, jährliche Gesamtsumme über 500 Millionen Euro) interessant. Hier sind die Player zwar sehr gefestigt, aber es kann natürlich sein, dass Exzellenzcluster einzelner Universitäten zukünftige Evaluierungen nicht überstehen und sich doch eine Tür auftut. Ich würde aber nur dann versuchen, ein Exzellenz-Cluster einzuwerben, wenn wir eine reelle Chance haben. Aber ich glaube, das haben wir mit so einem Thema wie One Health.

Was wollen Sie für die Studierenden verändern?

Unser Prüfungswesen – das wird besonders in den Corona-Zeiten deutlich – ist vielfach überbordend, was der Attraktivität des Studienstandorts nicht zuträglich ist. So gibt es zum Ende jedes Semesters für die Studierenden im Vergleich zu anderen Studienstandorten sehr viele schriftliche Prüfungen. Wir arbeiten daher an einer Verschlankung und der Etablierung alternativer Prüfungsformate, wie z. B. Posterpräsentationen. Dabei würden Studierende gleich lernen, wie man so ein wissenschaftliches Poster erstellt. Vor Kurzem wurde deshalb eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit Regelungen im Corona-Semester befasst, zum Beispiel was die Möglichkeit der Anzahl der Wiederholungsprüfungen angeht.

Apropos Corona. Das letzte Semester war ja durch die Pandemie ein Ausnahmesemester. Kann man schon eine Bilanz ziehen?

Ich kann nur für meinen Bereich sprechen, in anderen Fächern kann das ganz anders aussehen. Aber hier war das Ergebnis für uns sehr überraschend. Zum Teil waren die Prüfungsleistungen sogar besser als unter Normalbedingungen. Und die Zahl der Teilnehmenden an den Vorlesungen habe sich erhöht, haben mir die Mitarbeiterinnen erzählt. Vielleicht ist die Hemmschwelle, von zu Hause aus an der Vorlesung teilzunehmen, doch geringer, als sich auf den Weg zur Uni zu machen? Sicherlich fehlt aber das Interaktive, der direkte Kontakt. Das ist ein Bereich, in dem wir permanent weiterlernen müssen. Was sind gute Formate, was kommt an?

Was kommt denn gut an bei den Studierenden?

Wir haben eine erste Evaluierung mit den Studierenden gemacht. Für mich ziemlich erstaunlich war, dass digitale Vorlesungen gut angenommen werden, wobei Live-Übertragungen besser abgeschnitten haben als vorbereitete Vorlesungsvideos. Was aber den Studierenden immens wichtig ist, sind die Seminare und Praktika, die in Präsenzform stattfinden sollen.

Trotz Corona muss es ja vorangehen, welche Richtung ist eingeschlagen?

Um die Internationalisierung der Universität voranzutreiben, müssen wir mehr internationale Studiengänge etablieren. Im Moment sind fünf Studiengänge in der Pipeline, darunter z. B. Bioökonomie und ein gemeinsamer Lehramtsstudiengang mit der Universität Stettin. Zudem soll es den neuen Studiengang Data Science geben. Expertisen im Bereich Data Science sind in Zeiten von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz essenziell, das gehört mittlerweile zu einem zeitgemäßen Fächerkanon. Zusätzliche Stellen dafür haben wir über den Zukunftspakt „Studium und Lehre stärken“ mit dem Land gewinnen können. Mittelfristig könnte ich mir auch einen Masterstudiengang „One Health“ vorstellen, aber das ist noch Zukunftsmusik.

Bei so viel neuen Stellen stellt sich die Frage, ob nicht doch noch Platz für eine Renaissance der Sportfakultät ist?

Ich fände es auch toll, zumal so ein Institut die Attraktivität des Studienortes weiter steigern würde. Wir haben uns durch den Zukunftspakt festlegt, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen. Darüber hinausgehende Stellenbedarfe müsste das Land zusätzlich bedienen. Ob dies realistisch ist, wird man sehen. Deshalb bin ich zurückhaltend, was die Chancen angeht. Es wäre ja nicht nur das Personal. Wir bräuchten Infrastruktur, wie große und moderne Sportstätten, über die die Universität nicht verfügt, und die städtischen Hallen sind bereits sehr gut ausgelastet … Das Gesamtpaket ist so teuer, dass ich die Umsetzbarkeit bezweifle.

Viele Uni-Mitarbeiter beklagen, dass man sich von Vertrag zu Vertrag bzw. von Projekt zu Projekt hangelt. Wie sehen Sie das?

Für mich funktioniert eine Universität gut, wenn wir eine gesunde Mischung aus befristeten und entfristeten Stellen haben. Die entfristeten brauchen wir, um Expertisen zu halten und Kontinuität zu schaffen. Aber die Qualifikationsstellen sind genauso nötig, weil wir immer wieder frische Ideen und Input von außen brauchen und zugleich den Auftrag haben, wissenschaftlichen Nachwuchs zu qualifizieren. Wenn wir nur unsere eigenen Leute auf Dauerstellen bringen wollen, dann erstarren wir komplett. Das ist natürlich von Fachbereich zu Fachbereich anders, bei mir zum Beispiel habe ich fast nur entfristete Stellen. Das ist für ein so dynamisches Fach gar nicht günstig. Weil ich immer wieder talentierte Nachwuchswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen habe, die ich gerne eine Weile auf die Stelle setzen möchte. So lange, bis sie sich auch auf Professuren bewerben können. Allerdings: Ich muss auch fair mit den Leuten auf Qualifikationsstellen umgehen. Das heißt, sie müssen ihr eigenes Forschungsprofil entwickeln können, dürfen nicht vom Chef oder der Chefin gegängelt und mit Aufgaben überhäuft werden. Grundsätzlich achte ich auf Planbarkeit und Transparenz bei den Vertragslaufzeiten.

Sie sind im Allgäu aufgewachsen – wie kommen Sie in Vorpommern zurecht?

Ich wohne in der Umgebung von Greifswald auf dem Land, das passt schon mal gut, denn ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen, ich mag das familiäre Umfeld. Hinzu kommen die netten Nachbarn und der große Garten, der für mich als Biologin natürlich ideal ist. Ich gärtnere gerne, die Arbeit mit den Händen macht Spaß, denn man sieht unmittelbar den Erfolg. Außerdem versuche ich, so viel wie möglich Rad zu fahren, auch zur Arbeit. Und auch wenn mir die Berge fehlen, lebe ich sehr gerne in Vorpommern und habe die Landschaft hier lieben gelernt. Da ein Großteil meiner Familie und meines Freundeskreises im Süden Deutschlands lebt, fahre ich häufig ins Allgäu oder werde hier besucht, aber in diesem Jahr war ja nun alles anders und ich habe so viel geskypt wie noch nie in meinem Leben.

