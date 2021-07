Greifswald

Dieses ungewöhnliche Zusammentreffen zwischen Mensch und Wal begann im Schlaf: Eines Nachts träumte der israelische Künstler Gil Shachar von einem gestrandeten Wal. Er formte das Tier ab und machte eine Skulptur daraus. Zehn Jahre später wurde aus seinem Traum Wirklichkeit.

Ab Sonntag können sich die Hansestädter die Skulptur eines Wals von 14 Metern Länge und neun Metern Breite im Greifswalder Dom anschauen. Seit Mittwoch sind der Künstler, der in Duisburg lebt und arbeitet, sowie ein 20-köpfiges Team dabei, das Kunstwerk aufzubauen. Nachdem die ersten Skulptur-Teile auf dem Boden inmitten der Kirche drapiert wurden, ist bereits zu erahnen, wie majestätisch der Wal aussehen wird, sobald alle Teile zusammengefügt wurden.

2018 wurde der Buckelwal angespült

Bei dem Abdruck handelt es sich um einen in Südafrika gestrandeten Buckelwal. Dieser sei bereits tot an Land gespült worden, erklärt Shachar. Woran das schätzungsweise 40 Jahre alte Tier gestorben war, sei nicht bekannt: „Er hatte viele Verletzungen, Bisswunden und war nicht so alt. Normalerweise werden Buckelwale zwischen 60 bis 70 Jahre alt.“

Das Zusammentreffen zwischen dem Künstler und dem Wal erforderte jedoch viel Überzeugungskraft. Shachar reiste nach Südafrika und trug seinen Wunsch dem Umweltministerium vor. Nach einer zunächst verhaltenen Reaktion bekam der Künstler schlussendlich die Genehmigungen.

2018 war es dann soweit: Ein Buckelwal wurde angespült. Für Shachar und sein zehnköpfiges Team musste nun alles ganz schnell gehen. Per WhatsApp organisierte er alles vor Ort und sprang dann selbst in den Flieger. Drei Tage benötigten sie, um den Kadaver abzuformen. Danach dauerte es Monate, um das Konstrukt vollständig zu erarbeiten.

Wal wurde bereits in Berlin und Bochum ausgestellt

Auf dem Rücken liegend ist nun jede einzelne Narbe, jede Hautfalte und jedes noch so kleine Merkmal des Buckelwals zu erkennen. Auch dass es sich um ein männliches Tier handelt, ist zu sehen. Denn was zunächst wie eine Flosse wirkt, ist in Wirklichkeit das Gemächt des Wals.

Das lange Warten und die harte Arbeit hat sich für Gil Shachar gelohnt. Bereits gezeigt wurde das beeindruckende Kunstwerk in Bochum und in Berlin. Die Ausstellung nun in Greifswald macht das Projekt „GreifsWALder Resonanzen“ der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft möglich. Die Stiftung engagiert sich für eine Verankerung von künstlerischen Ideen, Konzepten und Projekten.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Idee, Gil Shachar in die Hansestadt zu holen, sei der Stiftung gekommen, nachdem sie vor anderthalb Jahren das Wal-Fresko in der Marienkirche gesehen haben, erklärt Projektleiterin Claudia Thümler. „Wir haben nach dem Besuch herausgefunden, dass in Greifswald ein Wal gestrandet ist, und zeitgleich hatte Gil eine Ausstellung in Bochum. Wir haben dann eins und eins zusammengezählt.“

Weiteres Projekt: Muschel lädt zu Mitmachaktionen ein

Die Wal-Fresken sowohl in der Marienkirche als auch im Dom gehen auf eine alte Legende zurück. Nach dieser haben im Jahr 1545 Bauern einen bei Greifswald gestrandeten Schwertwal erschlagen. Eigentlich sollte das originalgetreue Kunstwerk in der Marienkirche ausgestellt werden. Doch durch die feste Bestuhlung hätte die Skulptur dort keinen Platz gehabt, erklärt Thümler. Am Sonntag wird die Ausstellung während des Gottesdienstes im Dom offiziell eröffnet.

Das zweite große Projekt der „GreifsWALder Resonanzen“, das ebenfalls einen Bezug zum Meer hat, befindet sich in der Kemnitzer Wende in Schönwalde. Dort ist die Skulptur „Kauri“ – eine Muschel – von Nicola Schudy ausgestellt, die künstlerische Mitmachaktionen bietet.

Von Christin Lachmann