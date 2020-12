Kult-Getränk „Bubble-Tea“ boomt in Greifswald 

Greifswald

Trends kommen und gehen für gewöhnlich. Dass ein Kult dennoch wiederaufleben kann, beweist ein neues Geschäft im Schuhhagen, das sich auf ein besonderes Erfrischungsgetränk mit dem Namen „Bubble-Tea“ (frei übersetzt: Perlentee) spezialisiert hat.

Am 11. November gingen die ersten Getränke über die Ladentheke, nachdem der vietnamesische Betreiber zu einer besonderen Aktion aufgerufen hatte: „Jede Person hat den ersten ,Bubble-Tea’ kostenlos erhalten. Die Schlange reichte bis an die Ecke der Sparkasse“, erzählt Hannes Schwalbe, Mitarbeiter des „Ki Ki Tee“. Etwa 200 Kunden pro Tag bedienen die sechs Mitarbeiter seit Eröffnung.

Erdbeer-Milch-Tee und Pfirsich-Eistee besonders beliebt

Die „Bubble-Teas“ basieren auf Schwarzem oder Grünem Tee und werden mit Sirup oder Milch versetzt. Höhepunkt sind die farbigen Kügelchen, die es in zahlreichen Geschmacksrichtungen, wie Kirsche, Mango oder Granatapfel, gibt. Diese platzen beim Zerbeißen im Mund und bestehen häufig aus Speisestärke. Für gewöhnlich wird die Erfrischung mit einem Strohhalm getrunken. Besonders beliebt in der Hansestadt seien der Erdbeer-Milch-Tee oder – die kühle Variante – Pfirsich-Eistee. Ein Getränk gibt es ab 3,90 Euro.

Zur Auswahl stehen verschiedene Sorten „Bubble-Tea“, die auf Tee oder Milch basieren. Quelle: Christin Lachmann

Zu den Stammkunden würden vor allem junge Leute zählen, wie Hannes Schwalbe sagt. Viel zu tun gebe es gegen 13 und 14 Uhr nach Schulschluss. „Ältere Leute sind aber auch neugierig und fragen, was wir genau anbieten“, so der Mitarbeiter.

Von Taiwan über Kalifornien nach Deutschland

Mitte der 1980er Jahre wurde der „Bubble Tea“ in Taiwan erfunden. Die erste Kultwelle erlebte das Getränk in den 1990er Jahren, wo es die Tee-Variante in Asien und in Kalifornien zu kaufen gab. Angesagt war „Bubble-Tea“ in Deutschland zwischen 2010 und 2012. Die Nachfrage ebbte zunächst ab. Das Getränk hat durch den Zusatz von Sirup einen hohen Zuckergehalt, etwa vergleichbar mit einer Cola. Außerdem enthält der Tee auch Koffein.

Die Marktlücke sei ein Grund gewesen, den Laden in der Hansestadt zu eröffnen, wie Schwalbe sagt: „In Greifswald und Umgebung gibt es keinen ,Bubble-Tea-Laden’. Die nächstgelegenen befinden sich in Rostock oder Neubrandenburg.“ Die Eröffnung aufgrund der Pandemie zu verschieben, sei nicht infrage gekommen, erklärt Schwalbe weiter. Der Mietvertrag war bereits unterschrieben. Der Mitarbeiter geht davon aus, dass das Geschäft im Sommer nochmals zulegen wird.

Von Christin Lachmann