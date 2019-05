Greifswald

„Legends never die“ steht auf einem Aufsteller vor der im Februar eröffneten Bar „Toms“. Zu Ehren des überraschend verstorbenen Besitzers Tom Peter organisierten Freunde und Bekannte des Besitzers am Freitagabend ein Benefizkonzert. In der vollen Musikbar trauerten sie um den Besitzer, der 2002 auch schon die Kult-Bar „Ravic“ gegründet hatte.

Geplant war das Konzert ursprünglich nicht als Abschiedskonzert, sondern als Auftakt für viele weitere der erst im Februar eröffneten Bar „Toms“. „Während der Bauphase haben wir immer gesagt: Das könnte gut werden!“, erinnert sich Freund und Geschäftspartner Matthias Meyer. Beide hätten die Bar innerhalb von sechs Wochen ausgebaut und eingerichtet, Meyer zufolge ein „mutiges Unterfangen“. Mutig und freigeistig wird Tom Peter an diesem Abend noch oft genannt. Seine Partnerin Katrin Füssel berichtet in ihren Ansprachen vor den Gästen des Benefizkonzerts von seinen abenteuerlichen, teilweise hoch riskanten Reisen.

„Er hat ein Zentrum für Musik, Kunst und Literatur geschaffen“

In den frisch eingeweihten Räumlichkeiten am Schuhagen 20 denken viele Gäste auch an seine nachdenkliche Art zurück: „Wir haben oft nächtelang philosophiert. Über Remarque, Kunst und den Sinn des Lebens“, erzählt seine frühere langjährige Partnerin Yvonne Eckert. Tom Peter habe es geschafft, diese Begeisterung in seine erste Bar, das „Ravic“, einfließen zu lassen: „Er hat dort ein Zentrum für Musik, Kunst und Literatur geschaffen. Es war wie ein Wohnzimmer.“ Die Bar ist inzwischen an einen anderen Besitzer übergegangen, sei aber noch immer ein Anlaufpunkt für alle Gesellschaftsgruppen der Stadt: „Dort sitzen Professoren neben Studenten.“ Am liebsten blicke Yvonne Eckert auf die Musikabende zurück: „Wir haben die Stühle an den Rand geschoben und mitgetanzt.“

Auch der Greifswalder Steuerberater und Musiker Christian Pantke bringt Tom Peters zuerst mit dem „Ravic“ in Verbindung: „Ich kenne ihn noch aus den Zeiten der ersten Kneipennächte.“ Später seien die beiden, wie viele andere von Toms Gästen, Freunde geworden. Peter hätte sich besonders durch seine hilfsbereite Art ausgezeichnet.

„Was bleibt ist das, was wir für andere tun“

Auf den Stehtischen, die vor der Bar auf der Straße aufgestellt sind, liegen Portraits des Greifswalders, die an Charakterzüge des Tausendsassas erinnern sollen. „Das hier symbolisiert seine Liebe zu Star Trek“, erklärt Meyer. „Tom war so ein großer Fan der Serie, dass er seine drei Hunde alle nach Figuren daraus benannt hat.“

Tom Peters Partnerin brachte es in ihrer Rede durch einen seiner Lieblingssprüche auf den Punkt: „Tom hat oft gesagt: Was wir für uns selbst tun, stirbt mit uns. Was bleibt ist das, was wir für andere tun.“ Bleiben werden neben Erinnerungen und Anekdoten auch in Zukunft zwei Bars, die aus Greifswald Kneipenszene nicht mehr wegzudenken sind.

Carla Blecke