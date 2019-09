Greifswald

Motoren heulen über den Parkplatz in der Hans-Beimler-Straße, Autos driften und fahren auf zwei Reifen, es kracht, raucht und riecht nach verbranntem Gummi. In einer knapp zwei-stündigen Show vollführten die Stuntmänner der Gruppe „Korth-Brothers“ am Sonntag waghalsige Tricks vor rund 500 Zuschauern.

André Korth organisierte und moderierte die Veranstaltung. Zwischen 40 und 50 Vorstellungen geben er und sein Team jährlich in ganz Deutschland. Dafür steigen Korth und vier andere Stuntmänner kaum geschützt in ihre Fahrzeuge: „An Schutzklamotten haben wir wenig, bloß Helme und Stiefel“, sagt Korth. Er selbst habe als kleiner Junge angefangen, Kunststücke mit Autos zu vollbringen, es sei inzwischen Familientradition: „Schon meine Eltern haben das gemacht, ich selbst fahre seit 50 Jahren und auch mein Sohn ist Stuntfahrer.“

Highlight der Show waren zwei sogenannte „Monstertrucks“, übergroße Geländewagen, die laut Korth beide über fünf Tonnen wiegen. Auf dem Programm stand auch ein bemannter Sturz im Auto aus 20-Metern-Höhe, den Stuntman „Tommy Crash“ unbeschadet überstand. Familienvater Ralph Ball war mit seinem Sohn Vincent bei der Show: „Wir waren vor einigen Jahren schon einmal hier. Auch dieses mal hat es uns sehr gut gefallen.“

Zur Galerie Die Stuntmänner der „Korth-Brothers“ zeigten am Sonntag ihre waghalsigen Kunststücke auf vier Rädern auf dem Parkplatz in der Hans-Beimler-Straße.

Von Carla Blecke