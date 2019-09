Greifswald

Motoren heulen über den Parkplatz in der Hans-Beimler-Straße, Autos driften und fahren auf zwei Reifen, es kracht, raucht und riecht nach verbranntem Gummi. In einer knapp zwei-stündigen Show vollführten die Stuntmänner der Gruppe „Korth-Brothers“ am Sonntag waghalsige Tricks vor rund 500 Zuschauern.

André...