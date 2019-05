Greifswald

„Wir segeln hinaus und stellen uns den Stürmen des Lebens.“ erklärte Emma Winter in ihrer Rede vor knapp 250 Anwesenden auf der Bühne des Stadttheaters. Zusammen mit rund 130 anderen Jugendlichen aus Greifswald, Neuenkirchen, Lubmin und Gützkow erhielt sie vergangenen Samstagvormittag die Jugendweihe. „Ab dem heutigen Tag werden wir unsere Kindheit mehr und mehr hinter uns lassen.“, beschrieb die Schülerin in ihren Dankesworten zum Festakt. Mit der Jugendweihe feiern 13- und 14-Jährigen ihren Eintritt in die Welt der Erwachsenen.

Ein „Anti-Blamierkurs“ zur Vorbereitung

Darunter war auch Charlotte Gustke. Für sie sei der Anlass ein wichtiger Schritt, auf dem Weg ins Erwachsenenleben: „Ich wurde nicht getauft und habe mich deswegen für die Jugendweihe entschieden.“,so die 14-Jährige. In Vorbereitung auf die Feier, haben die Jugendlichen an so genannten „Jugendstunden“ teilgenommen. Dazu gehörten Angebote wie Tanzunterricht, der Besuch eines Gerichts oder ein „Anti-Blamier-Kurs“. „Wir konnten uns aussuchen, wie viele Jugendstunden wir machen- wichtig war, dass wir das Thema mochten.“, erklärt die Schülerin Mia Reyher. Dort habe man beispielsweise gelernt, wie man sich bei einem Vorstellungsgespräch benimmt.

Geehrt wurden die Jugendlichen in einer knapp 90 Minuten langen Festveranstaltung im Greifswalder Theater. Das Programm beinhaltete musikalische und darstellerische Beiträge, bei denen unter anderem Tänzer des „Tanzclub Greifswald e.V.“ mitwirkten. Marian Kummerow, der die Jugendweihen seit acht Jahren organisiert, war von der Leitstung der Auftretenden begeistert: „Das sind alles ehrenamtliche Künstler, die uns einfach aus Leidenschaft und mit viel Herzblut unterstützen.“

„Bühne, Rampenlicht, Applaus- das klingt nach einer Preisverleihung“, beschrieb die Journalistin Martje Rust die Stimmung in ihrer an die Gäste gerichteten Rede. Statt einem Preis, bekamen die Teenager jedoch zum Mittelpunkt der Festlichkeiten eine Urkunde- eine Bestätigung für die Teilnahme an den Jugendstunden und ein Symbol für das Erwachsenwerden.

„Heute wird groß gefeiert“

Die Zeit nach dem Festakt, wird traditionell mit Familienangehörigen und Freunden zu Ehren des Jugendlichen verbracht. So auch bei Familie Kniebel: „Heute wird groß gefeiert, mit Verwandtschaft und Freunden- bei uns zu Hause.“, erklärte Mutter Christin. Ihre 13-jährige Tochter Heli habe sich eigens dafür entschieden, an der Weihe teilzunehmen: „Ich war zu meiner Zeit eine der wenigen, die keine Jugendweihe hatte und habe es meiner Tochter freigestellt, ob sie das möchte.“

Organisiert wurde die Jugendweihe und die darauf vorbereitenden Veranstaltungen durch den Kinder- und Ferienverein Greifswald e.V. “Insgesamt erhalten an den nächsten Wochenenden 390 Kinder aus der Umgebung die Jugendweihe.“, erklärt Kummerow, Geschäftsführer des Vereins. Mit den Vorbereitungen habe der Verein bereits im September begonnen.

Carla Blecke