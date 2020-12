Greifswald

Eigentlich ist das Fotografieren für Oliver Reimer „nur ein Hobby“. Aber über die Jahre hat das, was für den Greifswalder 1989 als Spielerei mit der knallgelben Analogkamera seiner Eltern begann, dann doch professionelle Züge angenommen. Heute ist Reimer 41 Jahre alt, knipst nebenberuflich und mit einem besonderen Anliegen: Während die meisten Fotografen versuchen, ihre Motive zum Betrachter zu bringen, lädt Reimer dazu ein, ihm an den Ort der Aufnahme zu folgen. Und das – ganz coronakonform – ohne die eigenen vier Wände verlassen zu müssen!

Digitaler Rundumblick

360-Grad-Panorama lautet das Zauberwort. Die analoge Fotografie hat Reimer längst hinter sich gelassen und tauschte sie gegen eine digitale Vollformatkamera, eine Drohne und Bildbearbeitungssoftware ein. Was mit dieser Ausstattung alles möglich ist, zeigt Reimer auf seiner Homepage Meingreifswald.de. Über 20 digitale Panoramen, in denen der Betrachter seine Perspektive selbst bestimmen kann, zeigen dort die wohl schönsten Ecken Greifswalds.

Reisen von der Couch aus

„Ein normales Foto lässt einen nie an den Ort reisen, an dem es aufgenommen wurde. Ein Panorama ist da schon dichter dran"

schon dichter dran“, erklärt Reimer seine Faszination für die virtuellen Rundumblicke. Durch die Möglichkeit, sich im Kreis zu drehen, nach oben und unten zu schauen, entstehe das Gefühl, selbst vor Ort zu sein. Inspiriert wurde Reimer durch den Künstler Yadegar Asisi. Der Wiener erschafft zusammen mit seinem Team die größten Panoramen der Welt, die sogar begehbar sind und meist historische Ansichten und schwer zugängliche Orte wie die Antarktis zeigen. Asisis Motive entstehen fast ausschließlich in jahrelanger Kleinstarbeit.

Panoramen sind Handarbeit

Wie sein Vorbild legt Reimer bei seinen 360-Grad-Ansichten Wert auf Qualität. Zwar gebe es heute bereits intelligente Kameras und Software, die die Panoramen automatisch erstellen würden. Für den Greifswalder käme jedoch nur Handarbeit infrage. Aus bis zu 28 einzelnen Motiven setzt der Fotograf seine virtuellen Ansichten zusammen. Besonders spektakulär wirken vor diesem Hintergrund seine nächtlichen Ansichten wie der Sternenhimmel über der Südmole in Ladebow oder sein Erstlingswerk, das Neujahrsfeuerwerk über Greifswald, eingefangen von der Fußgängerbrücke am Museumshafen.

Neue Perspektiven auf Greifswald

Einen Teil seiner Arbeit veröffentlicht Reimer aber auch ganz „altmodisch“ auf Papier. Seit 2018 fasst der Fotograf jeweils 14 seiner besten Aufnahmen – darunter auch Ausschnitte aus seinen Panoramen – zu einem Kalender zusammen. Von einem Motiv seines aktuellen Kalenders für 2021 sei Reimer besonders begeistert: Das Deckblatt ziert der Blick über die Stadt vom Yachthafen aus, aufgenommen mit seiner Drohne. Die Perspektive mit den bunten Fassaden der Holzhäuser am Hafen im Vordergrund, hinter denen die Masten der Segelyachten, der Dom und im Hintergrund einige Windmühlen in den Himmel recken, sei ihm zuvor noch nie begegnet.

Jeder Tag in neuem Licht

Das Segelschulschiff „Greif“ bei Nacht gehört zu den Lieblingsmotiven des Greifswalder Fotografen Oliver Reimer. Quelle: Oliver Reimer

Reimer gelingt es selbst bei einer kleinen Stadt wie Greifswald, immer wieder neue Perspektiven einzunehmen. Davor, dass ihm irgendwann die Motive ausgehen, hat er keine Angst. Viele Ecken in Greifswald, wie zum Beispiel Schönwalde, würden kaum fotografiert. Und auch die beliebten „Standard-Motive“ wie Dom und Museumshafen „erscheinen jeden Tag in einem neuen Licht.“ Zudem würden in seinen digitalen Archiven auch noch einige Schätze aus der Vergangenheit schlummern. Den vereisten Ryck, das Februar-Motiv seines aktuellen Kalenders, hätte er zuletzt 2014 ablichten können – danach waren die Winter einfach zu mild.

Vom Bodden hinaus in die Welt

Wer jetzt denkt, dass sich vor allem Greifswalder Reimers Motive an die Wand hängen, der irrt. Denn nur die wenigstens seiner Kalender würden hier in der Stadt bleiben. Etwa 80 Prozent verschickt der Fotograf in andere Teile Deutschlands oder auch weit darüber hinaus. In diesem Jahr stellte Reimer seinen bisherigen Rekord ein. „Ich habe einige Bestellungen aus Brasilien erhalten“, berichtet er begeistert. Genauso wie seine Panoramen im Internet sind auch Reimers Kalender also inzwischen weltweit erlebbar.

Von Alexander Kruggel