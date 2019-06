Greifswald

Am Sonntag werden die Temperaturen in Greifswald laut Vorhersagen auf mehr als 25 Grad klettern, am Montag könnten es sogar 30 Grad werden. Damit kann endlich auch das Sommer-Outfit übergestreift werden. Diese Modetrends werden in Greifswald zu beobachten sein:

Mutige Kombinationen

„Der Sommer wird richtig bunt!“, erklärt Marika Gebauer, Verkäuferin im Greifswalder Bekleidungsgeschäft „Gute Jacke“. Besonders auffällig seien in dieser Saison die Kombinationen aus ruhigen Tönen mit knalligen Farben. Dem pflichtet auch Burga Schuster, Modeberaterin im Modehaus Jesske bei: „Die Kleidung diesen Sommer ist bonbonfarbenartig.“ Kombiniert würden jedoch nicht nur Farben: „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!“, sagt Petra Beuge, Teamleiterin bei Jesske. „Was früher als verrückt galt, ist heute schick.“

Ihr zufolge werden diesen Sommer auch Muster gemischt: „Man kann beispielsweise ein blumiges Kleidungsstück mit einem karierten kombinieren.“ Neben dem Aufeinandertreffen von knalligen Farben und auffälligen Mustern, sei auch eine Mischung verschiedener Stile im Trend. Besonders im Bereich der Männermode träfen klassische Schnitte auf sportliche Elemente: „Es werden zum Beispiel Bermudashorts mit Anzugwesten kombiniert“, so Petra Beuge.

Es kommt noch bunter: Im Sommer 2019 ist Farbvielfalt gefragt. (Auslage Marc O Polo) Quelle: Carla Blecke

Style trifft Gemütlichkeit

„Viskose und dünne Baumwolle sind typische Sommermaterialien“, beschreibt Katja Struck, Einzelhandelskauffrau bei Marc O Polo. Für den Wohlfühlfaktor an heißen Tagen würden leichte, fließende Stoffe sorgen, die starkes Schwitzen verhindern. Bei den Herren verleihe die Jogpans, eine sportliche Variante der Jeans, der sonst festen Hose mehr Gemütlichkeit. Eine Mischung aus den Materialien Elastan und Baumwolle mache die Hose zu einem bequemen und trotzdem schicken Kleidungsstück. Auch ein altbewährtes Material sei diesen Sommer viel in Verwendung, meint Burga Schuster: „Leinen sind im Trend.“

Stilbruch: Schickes Kleid trifft auf lässige Jeansjacke (Schaufenster Marc O Polo) Quelle: Carla Blecke

Trends, die wiederkehren

Trotz der Schnelllebigkeit der Modebranche gibt es einige Trends aus 2018, die es wieder in die Schaufenster geschafft haben. „Die Culotte bleibt auch dieses Jahr.“, erklärt Katja Struck. Die weit geschnittenen Hosen hätten sich nach anfänglicher Skepsis der Kunden durchgesetzt. „In Großstädten wie Berlin war dieser Trend schon etwas früher zu beobachten. In Greifswald sind die Hosen erst jetzt richtig angekommen.“ Auch noch immer modern sei das Material Plissee: „Das findet man 2019 in allen Varianten, egal ob als Kleid oder Rock“, so die Verkäuferin.

„Weiterhin gefragt sind Muster wie Anker, Streifen und Pünktchen, besonders im maritimen Bereich“, sagt Jacken-Expertin Marika Gebauer. Auch florale Elemente und Tiermuster, die schon in der vergangenen Saison viel getragen wurden, seien weiterhin im Kommen.

Katja Struck zufolge gibt es für Herren ein zeitloses Kleidungsstück: „Polo-Hemden sind natürlich immer lässig. Gerne kann man den Kragen ein wenig hochkrempeln.“

Auch Männer können bunte Farben kombinieren. Quelle: Carla Blecke

Lässig von Kopf bis Fuß

Auch in der Schuh-Mode ist ein lässiger Stil angesagt: „Der Fokus liegt aktuell auf Sneakern“, berichtet Nadin Ewert. Markant an den Turnschuhen seien vor allem die weißen Sohlen. Zudem wird es auch am Fuß farbenfroher: „Im Vergleich zum letzten Jahr haben die Schnitte sich nicht so sehr verändert. Aber die Schuhe sind bunter geworden.“, so die Filialleiterin der Leiser-Filiale Schuhhagen. Wer keinen geschlossenen Schuh tragen will, kann 2019 aber auch auf Altbewährtes zurückgreifen: „Die klassische Sandale gibt es natürlich immer noch. Bei Jüngeren sind vor allem Birkenstock-Sandalen beliebt.“

Lindita Kron aus Greifswald gefällt ein Trend ganz besonders: „Ich mag die floralen und orientalischen Muster sehr gerne!“, sagt die 14-Jährige. Daneben hätten es ihr die dünnen Leinen-Klamotten angetan. Für ihr Interesse an Mode gibt die Schülerin gerne Geld aus: „Ich denke, ich zahle zwischen 50 und 100 Euro pro Monat für neue Kleidung.“

Mania Kron und Tochter Lindita freuen sich diesen Sommer besonders auf orientalische Muster. Quelle: Carla Blecke

Carla Blecke