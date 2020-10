Kulinarisch von allem ein bisschen, regionale Produkte und eine Köchin mit Herz in Greifswald: So lässt sich das Restaurant im Kuba wohl am besten beschreiben. Dahinter steckt ein starkes Team, das auf Altbewährtes setzt, aber auch genussfreudige Trends nicht außen vor lässt, wie sich in der OZ-Serie „So isst Greifswald“ zeigt.