Greifswald

André Gschwengs Kamera klickt im Takt des seichten Techno-Beats, der sich über die leere Tanzfläche ergießt. Wenn der 36-Jährige auf den Auslöser drückt, zuckt ein Blitz durch den Raum. Fast so, als würde das Stakkato der Stroboskop-Lampen nach Monaten der Zwangspause endlich wieder sein Comeback in den Clubs feiern.

Greifswalder Kulturszene steht zusammen

Doch so ist es nicht. Der Greifswalder blickt in ernste Gesichter. Keiner der 21 Personen, die er vor die Linse bekommt, ist zum Feiern zumute. Sie alle verbindet miteinander, dass die Corona-Pandemie das, was für sie das Leben überhaupt erst lebenswert macht, unmöglich werden ließ. Gschweng fotografiert Musiker, die nicht auftreten dürfen, Künstler, die nicht ausstellen können, und Autoren, die ohne Lesungen auskommen müssen – die Kulturschaffenden Greifswalds.

Fotokampagne verleiht Sichtbarkeit

„Kulturgesichter MV“ heißt die Kampagne, die Gschweng mit seinen Fotografien unterstützt. Verbreitet werden diese in erster Linie in den sozialen Medien. „Es geht darum, Sichtbarkeit für die Menschen zu erzeugen, die die Kultur in unserem Bundesland machen und mitgestalten“, erklärt Initiator Thomas Fanter vom Kulturwerk e. V., einem Verbund der Clubs und Livespielstätten im Land. Sieben Foto-Shootings wie das in Greifswald gab es bisher landesweit. „Und bei den ‚Models‘ sind von der Punkband bis zur Kulturmanagerin und Tresenkraft alle vertreten“, sagt Fanter.

Zur Galerie Die Kulturszene in MV ist wegen der Corona-Pandemie auf Unterstützung angewiesen. Häufig werden sie im öffentlichen Diskurs aber vergessen. Diese Greifswalder geben der Branche ein Gesicht:

Nichts geht mehr

Dazu zählt beispielsweise Sarah Wolff. Die 24-Jährige ist selbstständige Musikerin und Leiterin der Big Band der Universität Greifswald. Im Großteil des vergangenen Jahres war es der Saxophonistin noch möglich, unter Auflagen zu proben. Nun geht nichts mehr. Auch die Kunstberaterin Dr. Franziska Ida Neumann kam zum Shooting vom Kulturwerk. Neumann schrieb im vergangenen Jahr ein Buch über die Spielregeln auf dem Kunstmarkt. Lesungen zu veranstalten und sich danach mit ihrem Publikum auszutauschen – das war ihr bisher nicht möglich.

Viele Existenzen stehen auf der Kippe

Doch vielen Akteuren in der Kulturszene geht es noch bedeutend schlechter, erzählt Fanter. Vor allem den Menschen im Bereich der Veranstaltungsbranche, den Musikern, Technikern, Barkräften und vielen weiteren fehle jegliche Arbeitsgrundlage. „Die Berufsgruppen im Eventbereich sind sehr divers. Einige Anstellungsverhältnisse stehen auf der Kippe, es entstehen Unsicherheiten. Viele sind Soloselbstständige mit harten Existenzängsten, weil die Förderungen nicht greifen oder zu lange brauchen“, sagt der Rostocker.

Für Freischaffende wird es „sehr eng“

So geht es zurzeit unter anderem der Schauspielerin Claudia Roick. Die 32-jährige Greifswalderin stand zuletzt im März des vergangenen Jahres auf einer Bühne. Dazwischen gab es zwar immer wieder Vorsprechen und Proben, doch die dazugehörigen Stücke wurden nie aufgeführt. Zumindest in finanzieller Hinsicht hätten die wenigen Termine geholfen und auch eine einmalige Überbrückungshilfe von 2000 Euro habe sie vom Land erhalten. Doch seitdem im November der zweite Lockdown begann, herrscht wieder Flaute. „Im Sommer war es auszuhalten, aber langsam wird es wirklich sehr sehr eng“, sagt Roick.

Clubbetreiber mahnt zur Solidarität

Beim Shooting treffen sie aufeinander. Diejenigen, die ihrer Leidenschaft gerade nicht frei nachgehen können und diejenigen, bei denen es um das nackte Überleben geht. Murat Demirkaya gehört zur ersten Gruppe. Der 43-Jährige ist Inhaber des Rosa-Clubs in der Bahnhofstraße, wo das Greifswalder Fotoshooting stattfindet. Auch Demirkaya ist Mitglied im Kulturwerk, den Club zur Verfügung zu stellen, war für ihn eine Selbstverständlichkeit. Durch die staatlichen Corona-Hilfen ist seine Existenz (zumindest noch) nicht akut bedroht – trotzdem ist ihm Solidarität wichtig.

Unterstützung muss weiter kommen

Das Shooting sei für ihn der beste Beweis, wie sich in der Not neue Gemeinschaften bilden und zusammenstehen. Diese Solidarität wünscht er sich allerdings nicht nur innerhalb der Kulturszene, sondern auch in der gesamten Gesellschaft. „Die bisherige Unterstützung war schon gut, aber die muss auch weiterhin kommen. Wir waren die Ersten, die schließen mussten, und sind die Letzten, die wieder aufmachen dürfen“, sagt Demirkaya. „Meiner Meinung nach können wir danach auch mehr Steuern zahlen, um wieder etwas zurückzugeben, aber wir müssen diese Pandemie erst einmal überleben.“

Am Ende bleibt die Hoffnung

Schließlich stellt sich André Gschweng selbst vor die Kamera. Auch er muss seit dem Beginn der Pandemie mit einem erheblichen Einkommensverlust leben. Als Hochzeitsfotograf verdiente er zuvor gutes Geld. Doch die großen Feierlichkeiten lassen seit Monaten auf sich warten. Für die Kampagne stellte Gschweng seine Zeit kostenfrei zur Verfügung, natürlich. „Wir sitzen gerade alle im selben Boot“, sagt er. Ihm und allen anderen „Kulturgesichtern“ bleibt die Hoffnung, dass es nicht kentert.

Von Alexander Kruggel