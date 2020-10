Greifswald

„Jaaaaaa!“ Der laute Jubelschrei von Manja Graaf nach dem offiziellen Veranstaltungsteil drückte wohl am besten die geballte Freude und Erleichterung aus, die nun endlich raus musste. Nach sieben langen Jahren Bauzeit, unzähligen Arbeitseinsätzen, Durststrecken und Diskussionen war es am Donnerstag endlich soweit: Das Haus „ Stralsunder Straße 10“ kurz „Straze“ genannt, konnte offiziell eröffnet werden.

Damit ist der Beweis erbracht: Es ist für eine Gruppe von Menschen sehr wohl möglich, ein unter Denkmalschutz stehendes, riesiges Haus durch unglaublich viel Engagement, Arbeit und Helfer wieder herzurichten und einer zeitgemäßen Nutzung zuzuführen.

Anzeige

Veranstaltungsräume, Selbsthilfewerkstatt und ein Café

Manja Graaf gehört mit zum Straze-Team der ersten Stunde, genau wie Thomas Schmidt, der die Eröffnungsrede hielt. „Die Straze ist das letzte existierende Gesellschaftshaus dieser Art“, beschrieb er. „So ein Gebäude wiederzuerwecken und ihm seine Funktion zurückgeben zu können, macht einen zutiefst dankbar und glücklich. So etwas ist nicht überall möglich.“

Die Straze ist als ein Ort des bunten Miteinanders konzipiert, Initiativen und Bewohner teilen sich das große Haus mit Garten, zusätzlich stehen Veranstaltungs- und Arbeitsräume zur Verfügung, eine Selbsthilfewerkstatt und ein Café.

Das Café in der Straze hat seinen Betrieb aufgenommen. Hier gibt es Kuchen und kleine Snacks. Das Brot ist selbstgebacken – ein Bäcker auf Wanderschaft entschied sich zu bleiben. Quelle: Anne Ziebarth

Durch freundliches „Nerven sägen“ zum Erfolg

Trotzdem betonte Thomas Schmidt nicht umsonst, dass sie „freundliche Nervensägen“ sein mussten, um sich gegen Widerstände durchzusetzen. Nur wenige teilten zu Beginn der Bauarbeiten 2013 die Euphorie der heutigen Bewohner. Viele Greifswalder hätten Zweifel gehabt, erinnert sich auch Greifswalds Bauamtsleiter Thilo Kaiser. „Gerade der nötige Anteil der Eigenarbeit schien unfassbar groß“, so Kaiser. „Die große Frage war: Wie wollen die das nur schaffen?“

Eine, die von Beginn an unverrückbar an der Seite der Straze-Enthusiasten stand, ist Ines Yitnagashaw vom Architektur und Planungsbüro Tangram. „Na klar haben wir dran geglaubt“, sagt sie. „Seit über 30 Jahren machen wir beruflich nichts anderes und wussten, dass wird das Haus wieder hinbekommen.“ Dabei sei das Bauvorhaben durchaus „anspruchsvoll“ gewesen. „Zuerst mussten wir das Haus statisch ertüchtigen, dann kamen Dach- und Deckenreparaturen und Arbeiten an der Gründung“, erzählt sie.

„Ach ja. Und mit Hausschwamm hatten wir auch zu kämpfen. Aber eine der größten Herausforderungen war auch der Saal.“

Die Stralsunder Straße 10 Das in den Jahren 1846 bis 1849 erbaute Gesellschaftshaus „Zum Greif“ wurde im Laufe der Zeit ganz unterschiedlich genutzt, unter anderem als Theater, Zirkusarena, Forschungsinstitut, Vertriebenenunterkunft, Mensa oder Sporthalle. 2007 wollte sich die Universität vom zusehends maroden Gebäude trennen, das Petruswerk bekam schließlich den Zuschlag, ein Angebot der Initiativen wurde abgelehnt. 2008 wurden Abrisspläne bekannt. Nach langem hin und her verkaufte das Petruswerk 2013 an die von den Initiativen gegründete Stralsunder Straße GmbH. Bis heute werden die Baukosten auf rund 7 Millionen Euro geschätzt, den Großteil der Eigenarbeit nicht eingerechnet. Das Projekt bekam Fördermittel in Millionenhöhe und wurde zuletzt mit dem Kulturförderpreis des Landes ausgezeichnet. Zur Eröffnungswoche ist ein umfangreiches Programm geplant. Unter anderem gibt es eine mobile Mosterei, Theater, das Herbstcafé, sowie Druckworkshops und Kurzfilmabende. Programm unter: www.straze.de/programm

Manuela Schwesig : „Die sind doch verrückt“

Der angesprochene große Saal mit der Empore hat eine bewegte Geschichte, hier wurde nicht nur getanzt und gespielt – auch als Sporthalle wurde der Saal genutzt. Noch vor wenigen Jahren war die Halle komplett heruntergekommen, der Unterschied verblüffte auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). „Ich war zuletzt am 1. September 2016 hier“, beschreibt sie. „Als ich damals vom Hof gefahren bin, habe ich nur gedacht: Die sind doch verrückt!“

Umso begeisterter war sie jetzt. „Die Idee fand ich damals schon super und freue mich sehr, dass es geklappt hat“, sagte sie. „Hier erhalten wir Tradition und verbinden sie mit modernem Leben. Das wünsche ich mir für unser Land auch.“ Die Straze sei ein Beispiel dafür, dass so ein einmaliges Haus besser in der Hand von einer Initiative aufgehoben sei, als von Spekulanten, merkte sie an.

Ein Blick in das Schmuckstück des Hauses: Den Multifunktionssaal mit der prägenden Empore. Man beachte die Deckendekoration. Quelle: Anne Ziebarth

Steinige erste Jahre

Dabei war der Weg zum heutigen „ Gesellschaftshaus“ alles andere als einfach. Seit 2007 gab es Bemühungen das Gebäude zu kaufen (Infokasten), letztendlich konnte die eigens gegründete Stralsunder Straße GmbH das Haus 2013 erwerben. „Ich glaube es waren ungefähr 200 000 Euro“, erzählt Straze-Bewohnerin Anke Nordt. „Das haben wir alles durch Privatdarlehen auf die Beine gestellt.“ Danach ging es Schritt für Schritt voran. Weitere Kredite und Fördermittel konnten eingeworben werden, ein Subbotnik folgte dem nächsten, arbeitswillige Wandergesellen gaben sich die Türklinke in die Hand.

Wohnen nur mit Warteliste

Allmählich begann die Straze wieder Ähnlichkeit mit einem Gesellschaftshaus anzunehmen. „Heute sind zahlreiche Initiativen hier eingezogen, zum Beispiel der Nabu, die Nähwerkstatt Kabutze, das Studententheater Stuthe, das Netzwerk verquer oder das Studentenfestival Gristuf“, sagt Anke Nordt.

„Bereits seit 2018 ist auch der Wohnbereich in Nutzung. Wir haben keine Einzelwohnungen, sondern sind im Prinzip wie eine große WG aufgebaut, mit Gemeinschaftsküchen und Spielzimmern.“ Das Konzept kommt an. Derzeit leben rund 35 Menschen hier, davon 12 Kinder. Plätze gibt es nur noch auf der Warteliste.

Horst Krause (82) kam zu einem der ersten Subbotniks. Seitdem ist er fester Bestandteil der Straze. Quelle: Anne ZIebarth

„Adju“ hat den Überblick

Einer, der die Straze von Beginn an begleitet hat, ist Horst Krause, genannt „Adju“. „Ich bin einfach zu einem der ersten Arbeitseinsätze aufgetaucht“, erinnert er sich und lächelt. „Ich hab gesehen, wie die haufenweise Putz abgeklopft haben. Dann hab ich erst mal gefragt, wo denn der Container steht und angefangen, den ganzen Müll wegzubringen.“ Seit diesem Tag ist „Adju“, wie ihn auch die Kinder liebevoll nennen, nicht mehr wegzudenken. Trotz seines Alters von 82 Jahren ist er immer noch beim Bau aktiv. „Das hält mich doch gesund, meine Frau ist auch einverstanden“, sagt er. „Außerdem lerne ich auch noch etwas, bin ja alte Generation. Ich hätte es zum Beispiel früher nie für möglich gehalten, dass Frauen in der Lage sind, einen Dachstuhl auszubauen. Aber das geht und ich habe großen Respekt vor den Handwerkerinnen.“

Neugierig waren viele Besucher. Auch in der kommenden Woche gibt es noch viele Gelegenheiten das ehemalige Gesellschaftshaus zu besuchen. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Nächste Baustelle wartet bereits

Sein Gesicht wird ernst. „Aber heute ist für mich hier in der Straze erst mal Schluss“, sagt er. Dann stiehlt sich ein breites Lächeln über sein Gesicht. „Denn dann geht es im nächsten Haus weiter.“ Denn die nächste Baustelle wartet bereits auf Horst Krause. Auch im Haus des ehemaligen Gesundheitsamtes entsteht das nächste alternative Wohnprojekt, die Bauarbeiten sind im Gange.

Von Anne Ziebarth