Kulturhaus Zinnowitz: Hoher Grundwasserspiegel verzögert Bauvorhaben 

Wird tatsächlich noch eines Tages richtig am Kulturhaus gebaut oder entpuppt sich das Projekt der Ostsee Residenz Zinnowitz als Luftnummer? Die Stimmen von Bürgern, die nicht mehr an eine Realisierung glauben, mehren sich. Denn immer, wenn wieder einmal etwas Bauaktivität auf dem Gelände zu verzeichnen war, kam schon nach wenigen Tagen wieder der Stillstand.

Auch der Zinnowitzer Bürgermeister Peter Usemann (parteilos) wird zunehmend ungeduldig. „Wir als Gemeinde würden uns schon wünschen, dass es endlich vorwärtsgeht. Ich denke zwar immer noch, dass sich das Projekt umsetzen lässt, die Frage ist nur, in welchem Zeitraum“, so der Bürgermeister.

Probleme größer als gedacht

Investor Artur Wojtkiewicz aus Warschau spricht von einem Fertigstellungstermin im Sommer 2022. Doch wer um das eingezäunte Kulturhausgelände herumläuft, hat arge Zweifel. Er könne das verstehen, schrieb Wojtkiewicz diese Woche in einer E-Mail an die OSTSEE-ZEITUNG. Es dauere allen Beteiligten zu lange, aber es hätten sich größere unvorhersehbare Probleme auf der Baustelle ergeben.

Aus diesem Grund bittet er am Freitag zum Vor-Ort-Termin auf das Kulturhausgelände mit seinem Projektleiter Jerzy Huryn. Der gibt unumwunden zu, das größte Problem sei der hohe Grundwasserspiegel, der abgesenkt werden müsse, damit es später keine nassen Gebäude gebe. Die Absenkung sei nicht so einfach, wie angenommen. „Wir mussten vier Brunnen errichten“, sagt er und zeigt auf die drei Meter hohen blauen Säulen auf dem Gelände. Die Pumpkapazität ist gut, sodass Ende Juli die Trassenheider Firma Pumpen Lehmann beginnen wird, den Grundwasserspiegel abzusenken“, sagt der Projektmanager.

Kreis beanstandete Arbeit

Er verweist darauf, dass jetzt stets mit der Unteren Wasserbehörde zusammengearbeitet werde, deshalb gebe es auf dem Gelände auch zwei automatische Pegelmesseinrichtungen, die das Absenken überwachen. Kreissprecher Achim Froitzheim bestätigt, dass das Sanierungsvorhaben Kulturhaus Zinnowitz und dessen Ablauf durch die Fachbehörden des Kreises begleitet werde. In jüngster Vergangenheit wurde eine nicht den fachlichen Standards entsprechende Grundwasserabsenkung beanstandet, sodass erst einmal ein Baustopp verhängt wurde. Die wasserrechtliche Genehmigung läge nun vor, erklärt dazu Jerzy Huryn.

Ein weiteres Problem seien zahlreiche Leitungen aller Art, die beim Bodenaustausch für die beiden Neubauten gefunden wurden. Sie seien in keinen Plänen eingezeichnet gewesen und es habe viel Zeit gekostet, vor Ort herauszufinden, ob sie noch benötigt werden. „Solche unliebsamen Überraschungen sorgen immer für Verzögerungen“, bekennt der Projektmanager. „Das Kulturhaus wurde in den Nachkriegsjahren erbaut, als es noch keine modernen Verfahren zur Inventarisierung unterirdischer Anlagen gab, sodass uns bis zu einem gewissen Grad unbekannt ist, was sich tatsächlich im Boden befindet“, sagt Artur Wojtkiewicz.

Errichtung der Neubauten ab September

Ihm sei bewusst, dass sich die Rohbauarbeiten erheblich verzögert hätten. Auch er werde von seinen Kunden, die sich für den Kauf einer Wohnung entschieden haben, gefragt, wie es um die Fertigstellung stehe. „Aber wenn ich in der Vorlaufphase nicht ordentlich arbeite, haben meine Kunden später Unannehmlichkeiten und ich muss womöglich den Rohbau stoppen. Das werde sehr viel teurer“, führt er aus. Da nehme er jetzt lieber die Verzögerung in Kauf, denn der eigentliche Bau ginge dann zügig voran, so Wojtkiewiczs Aussage.

„Ich weiß, dass die Menschen – egal, ob in Deutschland oder in Polen – Bautätigkeit immer mit einem eingerüsteten Haus, einem Baukran und Bauarbeitern verbinden. Ich rechne ab September mit der Errichtung der beiden Neubauten. Dort wird dann auch wieder die Lubminer Firma Prehn arbeiten, die Gespräche dazu sind erfolgt“, versichert Jerzy Huryn. Er jedenfalls habe große Lust, das Projekt fertigzustellen, zumal noch kein Kunde abgesprungen sei.

Investor setzt auf Erfolg

Für das frühere Kulturhaus sei eine polnisch-deutsche Firma unter Vertrag, die Erfahrung mit solchen denkmalgeschützten Gebäuden habe. „Eine sorgfältige Vorbereitung und immer wieder Abstimmung mit den Behörden bei diesem historischen Konzept zahlt sich aus – am Ende soll es nicht nur für mich als Investor und die Kunden ein Erfolg werden, sondern auch für die Gemeinde Zinnowitz“, betont Artur Wojtkiewicz und verweist auf seine Erfahrung bei mehreren großen polnischen Denkmalschutzprojekten in Warschau und Lodz, die er umgesetzt hat.

Gültige Baugenehmigung

Info: Für die Sanierung des Kulturhauses liegt eine gültige Baugenehmigung seit März 2016 vor. Der Baubeginn wurde im April 2018 angezeigt. Zur Baugenehmigung gehört eine denkmalpflegerische Zielstellung, die für die Umsetzung des Vorhabens verbindlich ist und die der Kreis bestätigt hat.

Von Cornelia Meerkatz