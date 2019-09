Kulturnacht in Greifswald wieder ein Erfolg

Greifswald

Schön bis schräg, heiter bis gruselig, unterhaltsam wie lehrreich. Die 17. Auflage der Greifswalder Kulturnacht hielt, was sie seit Jahren verspricht: Eine bunte Mischung aus über 40 anregenden Veranstaltungen mit sehr, sehr viel Musik, aber auch Lesungen, Führungen und Ausstellungen, Tanz und Theater. „Die Kulturnacht in Greifswald ist ein Muss. Seitdem ich in Greifswald lebe, bin ich mit Freunden in dieser Nacht unterwegs. Sie bietet so eine schöne Atmosphäre“, schwärmte die 28-jährige Studentin Julia Meyhuber nach ihrem Besuch der Stadtbibliothek „ Hans Fallada“.

Sängerin Nele Grade und Arne Tank von „Eva und die Einwegflaschen“ im Gewölbekeller der Stadtbibliothek. Quelle: Petra Hase

Vor deren Türe hatte sich bereits vor der Eröffnung eine Menschentraube gebildet, um den beliebten Bücherflohmarkt zu stürmen. Gute Literatur für wenig Zaster – organisiert vom Förderverein des Hauses. Wenig später startete Bauhistoriker Felix Schönrock mit 35 Interessierten eine Führung durch die denkmalgeschützten Gemäuer bis hoch unters Dach. Das Bibliotheksensemble in der Knopfstraße atmet 400 Jahre Baugeschichte. Und während die Jüngsten in die „ Gaming“-Nacht“ der Computerspielschule eintauchten, begeisterte die junge Band „Turtleneck“ im Gewölbekeller von jetzt auf gleich mit einer Mischung aus HipHop, Reggae und Funk. „Die hatten wir gar nicht bestellt“, zeigte sich Leiterin Anja Mirasch von deren stimmungsvollem Auftakt freudig überrascht. Die Band „Eva und die Einwegflaschen“, seit der Kulturnacht 2017 allen Greifswalder Freunden von Rock, Pop, Soul und Blues ein gängiger Begriff, hatte sich und allen Gästen diese Vorband quasi zum Geschenk gemacht. Und die Stimmung hielt bis in die Nacht hinein: Knirpse und Erwachsene wippten und tanzten gleichermaßen beschwingt zur Musik von Arne Tank, Bernd Schwahn, Peter Hartmann und Sängerin Nele Grade, unterstützt von Michael Schulz und Michael Zersch.

Konzerte, Führungen, Theater

Getoppt wurde diese Bewegungslust wohl nur noch im Blumenladen „Flower Power“, wo gar niemand auf einem Sofa saß, weil keins bereitstand. Die Salsaklänge der Band „Latin Inside“ um Sängerin Marisol Bercoso zogen Tanzsüchtige magisch an. Sogar aus Stralsund, wie Claudia Fischer verriet, die extra zur Kulturnacht nach Greifswald kam: „Die Stimmung hier ist einfach super“, huldigte die 39-Jährige das Konzept. Noch mehr Hitze und Körperkontakt konnte entwickeln, wer zum Tanzen in den Schrank stieg: Die Mini-Elektroparty von Rosa e.V. auf gerade einmal sechs Quadratmetern ging vor dem Pommerschen Landesmuseum ab.

„Jasper“ sorgte im St. Spiritus für tolle Stimmung. Quelle: Petra Hase

Auch das St. Spiritus startete musikalisch in den Abend. „Jasper“ um Sängerin Katrin Puell mit Alexander Girod, Felix Möbius, Jürgen Gläser und Hagen Gottschling entführten das Publikum in die Welt von Latin und Soul, Jazz und Swing. „Einfach schön, ein wunderbarer Auftakt“, lobte der Lubminer Gerhard Lange (84), der mit seiner Frau Ruth danach ins Theater eilte, um die Bühnenshow erleben zu können. Andere setzten sich erst einmal fest und genossen das Fluidum bei einem Glas Wein. „Toll, dass unser Haus von Anfang an gleich so gut besucht ist“, freute sich Imke Freiberg, Leiterin des soziokulturellen Zentrums. Und es wurde immer voller, als wenig später die Sängerinnen Pauline Vogelgesang und Leonie Hackbarth auftraten, gefolgt von Jonas Alms, der mit seinen Bodo Wartke-Improvisationen ebenso für reichlich Applaus sorgte, bevor das Akustik-Trio Cento auf die Bühne kam.

Nachtwächterführung mit Peter Cyrus durch die Altstadt. Quelle: HGW

Ob The Old Main Drag im Mitt’n drin oder The Spirit of Frau Schulz im Café Lichtblick, ob Tanztheater-Performance „Vegan elan“ im BommelZ oder das Alex Merseburger Trio im Kronprinz, das Jazztrio Plot bei Hugendubel oder Rhythmus-Störung in der Buchhandlung Scharfe, ob die „Singenden Balkone“ in Schönwalde II oder der Jazz-Reigen in der Brasserie Hermann – die musikalischen Akts erfreuten sich an allen Orten großer Resonanz. Da fiel es fast schwer, sich auch für andere Formate zu entscheiden. Doch die waren nicht minder interessant und daher ebenso gut besucht. Mit amüsanten und besinnlichen Geschichten aus der Gruft etwa unterhielt Anja Kretschmer wohl weit über 200 Gäste auf dem Alten Friedhof. Auch Nachtwächter alias Stadtführer Peter Cyrus hatte in der Altstadt eine große Menschenmenge um sich versammelt. Am Ende trafen sich viele wieder bei „Scharfe“, um den Abend kurz vor Mitternacht mit Cellomusik von Gregor Szramek ausklingen zu lassen. Ganz traditionell. Ganz besinnlich.

Von Petra Hase