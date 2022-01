Greifswald

Während in anderen Bundesländern Kinos geöffnet sind, Theater gespielt wird und Besucher durch die Museen schlendern können, schauen Menschen aus MV seit Wochen nur in die Röhre. Die Kritik, dass Kultureinrichtungen geschlossen bleiben müssen, sobald sich ein Landkreis im roten Bereich der Corona-Warnampel des Landes befindet, wurde von allen Seiten immer größer.

Das scheint nun gefruchtet zu haben. Am Dienstagabend ging MVs Kulturministerin Bettina Martin (SPD) mit Vertretern der Kulturszene aus dem ganzen Land ins Gespräch. Zuvor verkündete Martin, dass das Kabinett sich darauf verständigt hat, dass der Kulturbetrieb ab sofort in der Ampelstufe Rot genauso zu behandeln ist, wie andere vergleichbare Bereiche.

Leiterin St. Spiritus: Lockerungen sollten gleich gelten

Seit Langem fordern Kulturverbände eine Entkopplung vom Stufenplan. „Wir haben Verständnis dafür, dass Maßnahmen getroffen werden müssen. Aber die sollten dann für alle gelten“, sagt Imke Freiberg, Leiterin des St. Spiritus. Als Vorsitzende des Verbands Soziokultur MV nahm sie an der Videokonferenz mit Bettina Martin teil. Für Veranstalter und Gäste sei es wenig nachvollziehbar, dass beispielsweise Kindertheater in Sälen mit Lüftungsanlagen, Abständen, 2G-plus-Kontrollen und Masken in Stufe Rot nicht stattfinden können, „aber in Fitnessstudios gemeinsam geschwitzt werden darf“, so Freiberg weiter.

Sie begrüßt, dass die Maßnahmen für die Kulturbranche gelockert werden, findet aber auch, dass diese Entscheidung zu spät getroffen wurde. Die Lockerungen treten dann in Kraft, sobald die geänderte Corona-Landesverordnung beschlossen ist. Für die Kulturbranche bedeuten die neuen Regelungen Planungssicherheit. Denn bislang musste vieles nach hinten verschoben werden. Seit vergangener Woche dürfen Kulturbetriebe in Vorpommern-Greifswald wieder geöffnet haben.

Aber bislang galt: Sobald der Landkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen in den roten Bereich rutscht, muss der Betrieb wieder herunter gefahren werden. Das verunsicherte und beeinträchtigte die Kulturszene in der Hansestadt stark.

Erleichterung bei der Planung

„Unser Kulturzentrum, die Gruppen, die bei uns Veranstaltungen organisieren, die Künstlerinnen und Künstler, die bei uns auftreten wollen, und unsere Gäste, die sich auf Veranstaltungen freuen – für sie alle wäre es eine erhebliche Erleichterung, wenn es nicht mehr ohne Weiteres passieren kann, dass wir geplante Veranstaltungen von einem auf den anderen Tag absagen müssen“, sagen Laura Armborst und Vincent Exner vom Kultur- und Initiativenhaus Straze.

Die Freude ist auch in der Straze groß, dass sich die Regelungen nun geändert werden. Jedoch sei das Unverständnis weiterhin groß, warum die Kulturszene „der Bereich ist, der zuerst und am längsten schließen musste.“

Christoph Kämke ist froh, dass die Regelungen für die Kulturbranche verändert werden. Quelle: Christin Lachmann

Viele Stunde habe man darauf verwendet, Hygienekonzepte zu erstellen und sie immer wieder zu überarbeiten und anzupassen. „ Uns hat während der ganzen Zeit kein einziger Anruf vom Gesundheitsamt erreicht. Wir wissen von keiner Ansteckung im Rahmen unserer Angebote. Nach unserer Einschätzung geht vom Kulturbetrieb unter Hygieneauflagen kein größeres Risiko aus als von anderen, weiterhin möglichen Angeboten wie Gastronomie und Sport.“

Kino-Leiter: Hin und Her geht an die Substanz

Mit den Lockerungen wird eine längerfristige und planungssichere Perspektive geschaffen, „die längst überfällig ist“, sagt auch Christoph Kämke, Leiter des Greifswalder Cinestars. Im Vergleich zu anderen Branchen sei der Kulturbereich zu lange kleingehalten worden. „Unsere Hygienekonzepte sind so gestaltet, dass sie nicht nur die Anforderungen der Landesregierung erfüllen, sondern auch darüber hinaus.“ Die Kinos, so Kämke, seien für das Pandemiegeschehen deshalb nicht verantwortlich.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachdem der Wiedereröffnung der Kulturbranche, stockte den Institutionen kurze Zeit später wieder der Atem. Denn bereits am Mittwoch und Donnerstag befand sich der Kreis wieder in der roten Stufe. Wäre das Gleiche auch am Freitag passiert, hätten ab Sonntag wieder alle schließen müssen. Das Kino konnte aufgrund von Vorbereitung auch erst am Donnerstag öffnen. Das Hin und Her innerhalb weniger Tage sei „auf Dauer deprimierend und ermüdend. Das geht an die Substanz. Von daher war ich erleichtert, dass wir am dritten Tag doch wieder orange waren. Wir haben alles von 0 auf 100 hochgefahren. Es wäre der denkbar ungünstigste Zeitpunkt gewesen“, sagt Kämke.