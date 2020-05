„Kunst:Offen“ in Vorpommern trotzt Corona: Susanne Kuhl macht Garten zum Atelier

Greifswald

Das war knapp: Lange haben die Organisatoren wegen der Corona-Pandemie gebangt, ob Kunst:Offen in diesem Jahr stattfinden und Künstler ihre Ateliers und Werkstätten am Pfingstwochenende öffnen können. Doch nachdem die Landesregierung begonnen hat, die Beschränkungen zu lockern, konnte der Tourismusverband Vorpommern grünes Licht für die 26. Auflage der Traditionsveranstaltung geben.

„Nach Gesprächen zwischen den verantwortlichen Landkreisen und Regionalverbänden mit der Landesregierung darf Kunst:Offen nun am Pfingstwochenende stattfinden“, sagte Sprecherin Sophie Werner. Allerdings mit Einschränkungen: Die für den 29. Mai geplante Eröffnungsveranstaltung im KulturKonsum in Loitz sowie die damit verbundene Sammelausstellung (29.5.-14.6.) werden abgesagt.

Ein Drittel der Künstler hat abgesagt

Insgesamt nehmen in diesem Jahr 216 Kunstschaffende an 112 Standorten in Vorpommern teil. Etwa ein Drittel der angemeldeten Künstler hat ihre Teilnahme in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zurückgezogen – Susanne Kuhl aus Weitenhagen nicht.

In ihrem Atelier zeigt die Künstlerin und Innenarchitektin großflächige Öl- und Acryl-Arbeiten sowie Gouachen. „Ich habe ein paar Jahre nicht an ‚Kunst:Offen‘ teilgenommen“, sagt sie. In der Zwischenzeit seien so viele neue Dinge entstanden, die sie nun präsentieren wolle.

Qualitätssprung vom Winter zum Frühling

Der Aufwand ist für die Künstler in diesem Jahr besonders groß. Um die Hygienevorgaben einzuhalten, wird Susanne Kuhl die Besucher einzeln ins Atelier führen – und sie wird ihren Garten zum Ausstellungsraum machen und dort Werke an regengeschützten Plätzen zeigen. Eine Entscheidung, mit der sie nicht nur die Hygienevorschriften erfüllen kann, sondern die auch der Intention ihrer Werke entspricht. Denn thematisch hat sich die Malerin, die hauptberuflich als Innenarchitektin auf den MV Werften arbeitet und wegen der Corona-Krise derzeit in Kurzarbeit ist, zuletzt mit dem Thema Natur befasst.

Mit breitem Pinselstrich schuf sie Waldlandschaften mit intensiven Farb- und Lichträumen. „Den Qualitätssprung vom Winter zum Frühjahr einzufangen inspiriert mich, vielleicht im Sinne von Vor-Corona zu Nach-Corona“, so Kuhl. Das Licht des Frühlings sei wie ein Lichtblick für die Menschen, gerade in diesem Jahr.

„Kunst nicht als systemrelevant eingestuft“

Möglich ist, dass die Besucher nach der langen Phase mit Homeoffice und geschlossenen Theatern, Museen und Galerien nun mit einem ganz besonders starken Hunger auf Kunst in die Ateliers kommen. Möglich, dass Besucher eher verhalten bleiben. „Kunst und Kultur sind nicht als systemrelevant eingestuft, aber sie sind der Zuckerguss für unsere Seele, ein Geschenk“, so Susanne Kuhl.

Sie freue sich, endlich wieder in den Dialog mit den Besuchern treten zu können. Wie viele Gäste die Chance nutzen werden, kann Susanne Kuhl in diesem Jahr nicht abschätzen. „Ich lasse mich überraschen.“

Von Keramik bis expressionistische Malerei

Auch an anderen Orten Vorpommerns wehen die weiß-blauen Kunst:Offen-Fahnen: Im Gutshaus Wackerow zeigt Susan Wegner eine Auswahl an Ikebana-Rauchbrand-Keramik. Mit dabei ist auch das Rittergut Bömitz, das eine Kunstausstellung mit Werken von Künstlern des Caspar-David-Friedrich-Instituts der Universität Greifswald präsentiert, sowie der PKBKunst-Laden in der Greifswalder Feldstraße.

In der Feuerwehr Neuenkirchen stellen Laienkünstler aus der Gemeinde ihre Arbeiten vor. In Greifswald öffnet das Atelier Keke. Der Maler Keke Heldt abstrahiert auf seinen Öl- und Acrylarbeiten Beobachtungen in expressionistischer Weise.

Aktualisierte Teilnehmerliste im Internet

Geöffnete Ateliers und Werkstätten beziehungsweise eine aktuelle Teilnehmerliste sind unter www.kunst-offen.net nachzulesen und stehen zum Download zur Verfügung. Mit ein paar Klicks kann sich jeder Kunsthungrige seine individuelle Tour durch Vorpommerns Ateliers, Galerien und Werkstätten zusammenstellen.

Der bereits vor der Corona-Krise gedruckte Flyer ist nicht mehr aktuell, liegt aber dennoch inklusive der aktualisierten Teilnehmerliste in den Touristinformationen bereit. Mit seiner großen Kartenübersicht kann das Faltblatt nach Pfingsten als Atelierführer durch die Region dienen.

Von Martina Rathke