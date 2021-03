Greifswald

Wie können Künstlerinnen und Künstler sich öffentlich zeigen, wenn Galerien und Ausstellungen monatelang geschlossen sind? Eine Gruppe von 14 Greifswaldern und Osnabrückern hat Ideen in ein Videoprojekt gegossen: „artist@homeoffice“ zeigt ihre Stimmungen und Arbeitsweisen in einer Phase, in der das öffentliche Leben weitestgehend stillgelegt ist – Künstler bei der Arbeit in den eigenen vier Wänden.

Kunst braucht direktes Erleben

„Wir können uns zwar nicht treffen und keine gemeinsamen Ausstellungen zeigen, aber das Video können wir im öffentlichen Raum projizieren“, sagt Astrid Brünner (43) vom Greifswalder Verein Artcube, der das Projekt mit dem Osnabrücker Verein Topos auf die Beine stellt. Circa 18 Minuten lang ist der Zusammenschnitt und derzeit am Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus zu sehen, in der Tür Richtung Lange Straße.

Brünner bewegt sich darin in ihrem Atelier, verbindet Körperkunst mit Malerei und Farbe. Die Bewegung sei zentral, um zu zeigen, wie wichtig Wahrnehmung in einem Raum ist. Eben das, was während der Pandemie fast nur vor dem Bildschirm möglich ist. „Normalerweise nutze ich diesen Raum für Malerei und Büroarbeit. Während Corona dürfen ja auch andere Räume nicht so genutzt werden wie sonst“, erklärt Brünner.

Film nur öffentlich zu sehen

Ein Ersatz für Ausstellungen und Vorführungen können solche Videos nicht sein, ist Malerin Maria Müller (37) sicher. „Der persönliche Kontakt und das direkte Erleben der Kunstwerke fehlen. Der Bildschirm ist immer eine Grenze.“ Deswegen wird der gesamte Film bisher nur im öffentlichen Raum gezeigt, jedoch nicht online in Gänze zur Verfügung gestellt. Interessierte können ihn nicht alleine vor dem Bildschirm verfolgen.

Ende Januar war er zunächst im Kunstwürfel am Karl-Marx-Platz und zeitgleich in Osnabrück zu sehen. Weitere Vorführungsorte in den Schaufenstern der Innenstadt werden derzeit gesucht. Bis Ende des Monats läuft er im St. Spiritus.

Verkäufe über Instagram

Vor einem Jahr wurde in Deutschland der Lockdown verhängt, auch Galerien schlossen, bezahlte Workshops an Schulen oder Kurse mit Erwachsenen wurden abgesagt. In Folge brachen Einnahmen für Künstlerinnen und Künstler weg.

Wolle Brünner beispielsweise in einem Kurs mit Teilnehmern ein Buch bauen, müsse man sich sehen, digital sei das ausgeschlossen. Dennoch schaffe der Zwang zum Digitalen neue Möglichkeiten, schätzt Pauline Stopp (32) ein.

Sie gehört zu den Greifswalder Künstlerinnen des Projekts, war dafür zuständig, das Video zusammenzustellen. Mit Maske bearbeitet sie ein Kunstwerk in ihrem Videobeitrag. Sie nutze während der Krise das soziale Netzwerk Instagram, auf dem Bilder geteilt und kommentiert werden.

Die Plattform sei „locker“, Leute würden sich eher trauen, Anfragen zu stellen, habe Stopp beobachtet. „Das führt auch zu Verkäufen, zu Anfragen, das Atelier besuchen zu dürfen und zu neuen Kontakten“, sagt die bildende Künstlerin.

Stopp produziert weiter, Inspiration muss aus anderen Quellen fließen als vor der Pandemie. Normalerweise reise sie viel, ist unterwegs, schaut sich Gärten an, beobachtet Menschen in Interaktion, wie sie sich geben und kleiden. „Jetzt ist man mehr auf der Suche, orientiert sich neu. Ich lese viel und experimentiere. Zeitweise bin ich total motiviert und dann wieder gar nicht, weil das Hinarbeiten auf Ausstellungen fehlt, was ich eigentlich mag“, sagt sie.

Bundesprogramm hilft Kunstszene

Ab April zeigt Stopp eine Installation im Kiosk am Mühlentor unter dem Titel „I only see darkness“ (deutsch „Ich sehe nur Dunkelheit“).

Auch vom Förderprogramm „Neustart Kultur“ profitiere sie – will aber noch nicht verraten, worum genau es geht. Das millionenschwere Bundesprogramm fördert u. a. Kunstankäufe, Projekte, Sonderstipendien, Investitionen in Spielstätten und die freie Tanzszene. Auf Landesebene greift die Regierung in Schwerin hiesigen Künstlern mit dem „Überbrückungsstipendium“ in zwei Phasen mit je 2000 Euro unter die Arme. Anträge sind noch bis Ende März möglich.

Wann der Kunstbetrieb wieder regulär anläuft, ist unklar, Öffnungen sind an die Inzidenzwerte gekoppelt. Bis zum Neustart auch in Greifswald bleiben hiesige Künstler mit Videos wie im St. Spiritus und Ausstellungen im Kunstkubus am Karl-Marx-Platz präsent.

Von Christopher Gottschalk