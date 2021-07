Greifswald

Graue Fassaden mit Graffiti verschönern, Betrachter in den Bann ziehen: Ab Montag laden die Veranstalter des Urban Art Festival MV zu Workshops, Livemusik und Mitmachaktionen rund um die Graffiti-Kultur ein. In der Stadt werden Sprayerinnen und Sprayer Fassaden verzieren. Sie entscheiden selbst über die Motive – nicht immer kommt dabei ein Werk heraus, das den Geschmack aller Betrachter trifft.

Die Fassade an der Joliot-Curie-Straße, entstanden im vergangenen Jahr, zeigt eine Hummer-artige Kreatur, die mit weit aufgerissenem Mund aus den Fangzähnen eines Raubfisches zu fliehen scheint. In den sozialen Medien gab es dafür viel Lob, aber auch heftige Kritik, erinnert sich Steffen Wikner, Mitorganisator des Urban Art Festivals. Solche Diskussionen sollte es geben, weil Kunst dazu anstiften sollte. „Kunst ist immer auch eine Auseinandersetzung mit sich selbst und dem eigenen Geschmack. Dieser Austausch ist sehr wichtig“, sagt Wikner.

Gespaltene Meinungen

Vor Ort gehen die Meinungen auseinander, wie eine Straßenumfrage der OZ zeigt. „Ich finde, dass es cool gemacht ist“, sagt Luca Salmon (18). Er zweifelt aber daran, ob der Ort in direkter Nähe des Jugendfreizeitzentrums Takt der Richtige ist. „Für kleine Kinder ist das Motiv mit dem Monster vielleicht nicht schön.“ Grundsätzlich habe er nichts gegen Graffiti im öffentlichen Raum.

René Völker (35) arbeitet zwar in der Nähe, hatte das Motiv aber lange Zeit kaum beachtet. Bei genauerem Hinsehen zuckt er mit den Schultern. „Es ist komisch. Meinen Geschmack trifft es nicht, aber Geschmäcker sind eben verschieden.“ Er stört sich nicht an dem Werk, findet es gut, dass Fassaden durch Kunstwerke gestaltet werden. Interessant wäre aus seiner Sicht, mit Künstlern ins Gespräch zu kommen, um mehr über deren Motivauswahl und Ideen zu erfahren. Dazu gibt es in der kommenden Woche oft Gelegenheit bei verschiedenen Veranstaltungen.

40 Künstler in der Stadt

Der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG), lägen keine Beschwerden über die in den vergangenen Jahren entstanden Werke vor, sagt Sprecherin Jana Pohl. Die WVG freue sich, dass die Fassaden einen einzigartigen Anstrich bekommen und unterstütze das Festival aus voller Überzeugung. „Über die Ernsthofer Wende hinaus können wir in diesem Jahr leider keine Flächen zur Verfügung stellen. Viele Fassaden haben einen relativ ungünstigen Baum- oder Strauchbewuchs, der das Stellen einer Rüstung unmöglich macht“, bedauert Pohl.

Rund 40 Sprayerinnen und Sprayer bringen in diesem Jahr Farbe unter anderem an die Fassaden der Sporthalle II, der neuen Sporthalle des Landkreises Vorpommern-Greifswald in der Siemensallee und an eine Fassade in der Ernsthofer Wende. Für Gespräche und Kennenlernen der Szene bietet das Urban Art Festival Gelegenheit: Am Mittwoch startet um 13 Uhr am Jugendzentrum Klex eine Fahrradtour zu allen Orten, an denen Künstler in der Woche aktiv sind.

Buntes Programm in Greifswald

Bereits am Montag findet um 13 Uhr eine Reihe von Workshops zu verschiedenen Techniken wie Paste-Up (Plakat kleben), Graffiti, Stencil (Schablonenkunst) und Tape-Up, ebenfalls im Klex ab 13 Uhr statt, Kosten: drei Euro. Ab Dienstag um 17 Uhr präsentieren die Künstler sich in der Galerie des St. Spiritus, sind an dem Abend für Gespräche vor Ort. Die Ausstellung ist bis Freitag von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Dienstagabend wird das Klex mit einer Videoprojektion in Szene gesetzt. Im Kulturhaus Straze läuft am Mittwoch ab 20 Uhr der Film „Girl Power“ über Sprayerinnen in verschiedenen Städten, Eintritt: drei Euro. Ebenfalls im Klex ist am 29.7. ab 19 Uhr ein kostenloses Barbecue mit den Künstlern, ehe am Sonntag eine Party mit verschiedener Livemusik, Spraywettbewerben und einem bunten Programm ab 10 Uhr das Festival ausklingen lässt. In Bergen auf Rügen im Kulturspäti in der Gingster Chaussee eröffnet im Rahmen des Festivals am Freitag eine Street-Art-Ausstellung zu zeitgenössischer Kunst. Von Freitag bis Sonntag gibt es neben der Ausstellung Graffitiwettbewerbe, einen Dokumentarfilm und Musik.

Das sind Graffiti Graffiti ist nicht gleich Graffiti. Die Schmierereien über die sich viele Greifswalder ärgern, fallen meistens unter die sogenannten Tags, das sind Kürzel oder Namenszüge, die schnell angebracht werden, in der Regel ungefüllte Buchstaben beinhalten und auf das Prinzip Masse statt Klasse hinauslaufen. Sie findet man zum Beispiel auch mit Edding an Türen. Als Piece bezeichnen Graffiti-Künstler ihre aufwendigen Werke, die meist mehrfarbig sind und sich über eine größere Fläche erstrecken. Hier kommen sowohl Figuren als auch Schriftzüge vor. Den Schritt zur Legalität machen Graffiti-Künstler mit Kunst in der Hall of Fame, darunter versteht man Flächen, die von den Behörden zum legalen Besprühen freigegeben sind.

Allerdings bleibt für die Greifswalder Szene ein Problem bestehen: In der Stadt gebe es insgesamt zu wenige legale Flächen für Graffitikünstler, sagt Steffen Wikner. In der Grimmer Straße und an der Hafenstraße seien Flächen weggefallen, dafür keine neuen dazugekommen. „Wegen der Ersatzbauten fallen bald die Turnhallen weg, es bleiben nur kleine Graffitiflächen übrig. Aber eigentlich braucht man größere und mehr Flächen.“

Insgesamt stünden mit neun ausreichend Flächen zur Verfügung, so Franziska Vopel, Mitarbeiterin der Pressestelle der Stadt. „In fast allen Wohngebieten in Greifswald stehen Übungsflächen für die Kunstform Graffiti bereit. Kindern und Jugendlichen ist es somit möglich, sich legal in diesem Genre auszuprobieren.“ Dass Vandalismus durch illegale Schriftzüge trotz Prävention nicht verhindert werden kann – das bedauern sowohl die Stadtverwaltung als auch Steffen Wikner. Eine Übersicht über legale Graffitiflächen bieten die Webseiten des Urban Art MV und der Stadt.

Von Christopher Gottschalk