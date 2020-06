Kunstberaterin aus Greifswald: „Kunst ist ein Hochrisikogeschäft“

Greifswald

Franziska Ida Neumann (34) wurde auf der Insel Rügen geboren und studierte ab 2005 Rechtswissenschaft, Betriebswirtschaftslehre, Kunstgeschichte und Germanistik u. a. in Bremen, Greifswald, an der renommierten Pariser Hochschule Sorbonne und der École du Louvre. 2017 promovierte sie am Caspar-David-Friedrich-Institut der Universität Greifswald, ein Jahr später gründete sie die Kunstberatungsfirma „I date art.“, die sie von Greifswald aus leitet.

Ihr erstes Buch „Wie Sie mit Picasso & Co. ein Vermögen aufbauen: … und warum am Ende mit Kunst (nicht) jeder reich werden kann“ ist am 16. Juni im Finanzbuch-Verlag erschienen (208 Seiten). Mit der OZ spricht Franziska Ida Neumann über ihre Anfänge im Kunstmarkt, wer auf keinen Fall mit Kunst Geld verdient und warum sie Greifswald Paris vorzieht.

Wie reich sind Sie schon durch Picasso und Co. geworden?

Ich antworte hier gerne mit norddeutschem Understatement: Ist nicht jeder reich, der sich jeden Tag mit originaler Kunst umgeben darf?

Und wie können andere Menschen mit Kunst – auch finanziell – reich werden?

Kunst ist ein Hochrisikogeschäft. Die Investition darf nicht als Absicherung für die Rente dienen, das muss jedem klar sein. Ein Tipp: Nehmen Sie am Sonntag einen Auktionskatalog zur Hand anstatt der Tageszeitung. Studieren Sie die Schätzpreise verschiedener Werke und lernen Sie den Markt kennen. Generell geht es beim Investieren darum, nicht jedes Jahr Geld für den großen Urlaub auszugeben oder für ein neues Auto, sondern Geld in nachhaltige Anlageobjekte anzulegen.

Warum schaffen sich viele Leute lieber ein Haus oder Aktien als Anlageobjekte an als Kunst?

Kunst hat einen monetären Gegenwert, der aber für viele auf den ersten und auch auf den zweiten Blick nicht ersichtlich ist. Bei Aktien sehe ich den Wert im Index. Bei Häusern sehe ich das große Haus. Bei der kleinen Picassografik von zehn mal fünf Zentimetern Größe sehen die Leute den Gegenwert nicht, obwohl das Papier vielleicht 5000 Euro wert ist.

Wer sich die Kunst kauft, die einem gefällt, will sie ja nicht wieder verkaufen – anders als bei Aktien. Wie löst man dieses Problem?

Ja, Leute mit einer Sammlerleidenschaft verdienen mit der Kunst nur schwer Geld, ganz einfach, weil sie sich von den Werken nicht wieder trennen können. Wenn die Umstände stimmen, der Markt die Arbeiten eines bestimmten Künstlers für anständiges Geld erneut aufnimmt, dann muss man das Werk auch gehen lassen können.

Welcher Künstler geht gerade gut?

Wirtschaftlich betrachtet gibt es sogenannte „Cashcows“. Das sind Künstler wie Picasso, die fest im Markt etabliert sind und sich nach wie vor gut handeln lassen. Die findet man auf jeder Auktion. Schwer ist es hier nur, ein Hauptwerk zu finden. Dann gibt es Question-Marks, sogenannte Fragezeichen. Das sind junge, aufstrebende Künstler, die versprechen, ein Erfolg zu werden, deren Entwicklung und Erfolg aber noch von vielen Faktoren abhängt. Das wären gerade Jan Kuck oder Anna Leonhardt. Das sind risikofreudige Investitionen. Hinzu kommen Stars wie Neo Rauch, die den Hype auf dem Kunstmarkt im Moment anführen. Und bei den Poor Dogs, also den armen Hunden, handelt es sich um Künstler, bei denen eine Wertsteigerung nicht mehr vorhanden oder sogar rückläufig ist.

Was war das erste Kunstwerk, das Sie je erworben haben?

Das war in Greifswald auf einer Studentenauktion im Jahr 2007. Ich habe dort auf eine Serie von drei Zeichnungen geboten, die jeweils einzeln zum Aufruf kamen. Für das erste Blatt habe ich 30 Euro gezahlt. Als das zweite Blatt zum Aufruf kam, wurde der Preis zu hoch. Ich glaube, er lag bei 70 Euro. Das dritte Blatt konnte ich dann aber auch noch ersteigern, für ebenso 30 Euro. Und diese Zeichnungen von Antje Ingber hingen lange Zeit gerahmt über meinem Schreibtisch während des Studiums. Ich habe sie immer noch. Das größte Problem beim Kunstkauf ist, überhaupt Geld für originale Kunst auszugeben. Das kann man aber Schritt für Schritt lernen. Dann tut es irgendwann auch nicht mehr so weh, größere und große Summen für ein Original auszugeben.

Wie kam es zu der Buchidee?

Ich erzähle im Freundeskreis von Zeit zu Zeit Anekdoten über Kunst und meine Arbeit. Für viele klingen diese unglaublich, wie Geschichten aus einem Paralleluniversum. Zum Beispiel der Fakt, dass sich mit Kunst 450 Millionen US-Dollar in 19 Minuten verdienen lassen oder in den Wohnzimmern dieser Welt eher Reproduktionen als Originale zu finden sind und Ikea zum Beispiel mit bedruckten Leinwänden so viel umsetzt, dass das schwedische Möbelhaus wohl zu den größten Kunsthändlern der Welt zählt.

Warum wohnen Sie eigentlich immer noch in Greifswald, obwohl Ihr Beruf viel in Metropolen wie Paris und New York spielt?

Weil ich mich hier so wunderbar erden kann. Der Highend-Kunstbereich, wo Millionendeals per Handschlag besiegelt werden, ist auch anstrengend. In Greifswald habe ich meine Wohnung und mein Fahrrad und das genieße ich sehr. Das hat nichts mit New York zu tun – das ist dann Zuhause.

Von Christopher Gottschalk