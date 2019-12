Greifswald

Yvonne Görs benutzt nur Keramikgeschirr von Katharina Hesse. „Ich habe schon in den 1990er Jahren bei ihr gekauft, und zwar als Erstes tiefe Teller“, erzählt die Bürgerschaftsabgeordnete. Die Teller, Tassen, Schüssel und so weiter sind stabil, sodass Görs dieses Mal nur für einen Schnack am Stand der Greifswalder Keramikerin halt macht. Katharina Hesse ist eine von etwa 20 Anbieterinnen beim Kunsthandwerkermarkt im Soziokulturellen Zentrum St. Spiritus.

Katharina Hesse hat gleich mit der Währungsunion am 1. Juli 1990 angefangen. „Damals gab es einen regelrechten Keramikboom.“ Der sei allerdings längst vorbei. Allein in Greifswald hätten zwei Keramiker aufgehört und machten heute etwas anderes.

Die Rostocker Schmuckgestalterin Julia Kintrup war erstmals auf einem Greifswalder Markt Quelle: eob

Anni Höfs unterstützt Katharina Hesse seit vielen Jahren, einfach, weil es ihr Spaß macht. Als sie sich kennenlernten, als Anni erstmals in die Werkstatt kam, war sie acht oder neun. Heute ist sie in der zwölften Klasse und hat immer noch Spaß.

Das Angebot im St. Spiritus ist sehr vielfältig. Der Förderverein krebskranke Frauen bietet beispielsweise leckere Waffeln und Henna-Malerei an. „Ich kann es nur mit Schablone“, erzählt Juliane Boutalha, Anne Schlatter zeichnet virtuos frei Hand. Ihre Kunst kommt an. Ivonne Kotyrba, Gabriele Tetzlaff und Heike Hingst brauchen für die Abendparty nach eigener Einschätzung keinen weiteren Schmuck. Den gibt es ansonsten in der oberen Etage.

Anni Höfs hilft Katharina Hesse bei Märkten Quelle: eob

Von Eckhard Oberdörfer