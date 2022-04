Greifswald/Kiew

Die Internetverbindung ins ukrainische Chernihiv ist wacklig. Aber alle im Zoom-Meeting sind froh, Sergej Lajevskiy, den Direktor des Kunstmuseums, wieder in der Videoschalte zu hören. „Wir haben 35 Tage in der Feuerlinie gelegen. Es war erschreckend“, berichtet er aus der nordöstlich von Kiew gelegenen Stadt. Im Museum seien die Räume nicht mehr beheizbar. Menschen, die kein Zuhause mehr hatten, seien aufgenommen worden. „Wir haben drei Teams gebildet. Ein Team hat die Kunstgegenstände gesichert, ein anderes hat sich um Wasser gekümmert, ein weiteres um Nahrungsmittel.“ Die Kunstexperten aus Deutschland und Polen, die Lajevskiy zuhören, schweigen betroffen.

Immerhin: 75 bis 80 Prozent der Objekte seien aus der Ausstellung heraus in Schutz gebracht worden. Nun lägen etwa 150 000 Objekte in einem Raum, der weder belüftet noch beheizt werden kann. „Das ist sehr schwierig. Wir haben große Sorge, was mit diesen Kunstgegenständen passiert“, so der Ukrainer.

Museen sind kulturelles Gedächtnis

Das Denkmal des Herzog von Richelieu in Odessa wurde von bewohnern mit Sandsäcken geschützt. Quelle: Nina Lyashonok/UKRINFORM/SIPA

Kann man über Kunst reden, wenn Menschen sterben? Kann man die Rettung von Kunstwerken organisieren, wenn es eigentlich Zeit ist, Menschenleben zu retten? Auf diese Fragen hat der Kunsthistoriker Kilian Heck angesichts der schockierenden Nachrichten und Bilder aus der Ukraine eine Antwort gefunden. Schon in den ersten Kriegstagen initiierte der Professor an der Greifswalder Universität die Videocall-Runden mit deutschen, polnischen und ukrainischen Kunstexperten, Spediteuren und Feuerwehrspezialisten. Natürlich stehe das menschliche Leid im Vordergrund, sagt er. „Aber Kunst, Kultur, Theatergebäude und Museen bilden das kulturelle Gedächtnis eines Landes. Sie sind für ein Land das Rückgrat für den Wiederaufbau.“

Die Mission des Netzwerks Ukraine: Kunst vor der Zerstörung durch Raketen oder Brände zu retten. Aktuell organisiert das Netzwerk den fünften Hilfstransport mit speziellen Verpackungsmaterialien für Gemälde, mit Branddecken, mit Brandschutzfolie, mit Löschpaste und anspruchsvollen Feuerlöschgeräten – finanziert durch Spenden.

Alles ist überlagert von der dramatischen Situation

Dass sich Heck, der eher in der Kunst des 18. und 19. Jahrhunderts zu Hause ist, einmal mit Hilfstransporten befassen würde, habe er nie gedacht. „Ich merke, dass ich in diesen Zeiten nicht mit den Studierenden an normalen Themen arbeiten oder abstrakt zu Kunst forschen kann“, sagt er. „Alles ist überlagert von der dramatischen Situation, dass ein ganzes kulturelles Erbe in seiner puren Existenz gefährdet ist.“ Inzwischen ist Heck der Ukraine-Beauftragte im Deutschen Verband für Kunstgeschichte.

Blick ins Innere des Theaters von Mariupol, das Anfang März während der Kämpfe infolge der russischen Invasion in die Ukraine beschädigt wurde. Quelle: Alexei Alexandrov

Schon jetzt sind wertvolle Gebäude wie das Theater in Mariupol durch die Kriegshandlungen beschädigt oder zerstört. In Charkiw wurde das Kunstmuseum, in dem auch bedeutende Werke des Malers Ilja Jefimowitsch Repin hängen, beschädigt. Die Fenster seien geborsten, weil in der Nähe eine Rakete einschlug, berichtet die Vize-Chefin des Museums, Larissa Abramenko ihren Kollegen in Deutschland. Wertvolle Gemälde seien nur notdürftig in geheimgehaltene Schutzräume verlagert worden. „Wie können wir helfen?“, fragt Heck. „Wir brauchen Fenster im Museum. Wir brauchen Restauratoren-Hilfe“, so Abramenko.

„Was das am Ende hilft, wissen wir nicht“

Sorgen macht sich das Netzwerk auch um die Holzkirchen bei Lwiw, die zusammen mit ähnlichen Sakralbauten in Ostpolen seit 2013 ein UNESCO-Welterbe sind. Das Netzwerk Ukraine schickte Löschpaste an die ukrainischen Kollegen, damit die Kirchen möglichst nicht in Brand geraten. „Was das alles im Falle einer unmittelbaren Kriegshandlung hilft, wissen wir nicht“, sagt Heck. „Aber wir sind der Meinung, dass wir das Nötigste tun müssen, um die Kunstwerke zu retten.“

Es geht auch um europäische und deutsche Identität

Aus Sicht der deutschen Kunstexperten unternimmt Deutschland noch viel zu wenig, um die Kunst vor der Zerstörung zu retten. Es gehe dabei nicht nur um die Ukraine, sondern auch um europäische und deutsche Identität und Sprache, so Heck. Czernowitz, eine Stadt im Südwesten der Ukraine, war Zentrum des europäischen Judentums. Die deutschsprachigen jüdischen Schriftsteller Paul Celan (1920-1970) und Rose Ausländer (1901-1988) wurden hier geboren. Der Deutsche Kulturrat und mit ihm 50 Kulturverbände und -einrichtungen fordern mehr Bundesunterstützung bei der Kulturnothilfe für die Ukraine ein. „Wir kommen an unsere Grenzen, logistisch, materiell und personell“, so Heck. Man benötige Hilfe von staatlicher Seite. Es müsste dringend einen Notfallfonds geben.

Hilfstransport mit klimatisierten Verpackungsboxen

Der Internationale Museumsrat ICOM listet vier zerstörte Museen und über 50 beschädigte Kirchen auf. „Ich denke inzwischen, dass die Zahl deutlich höher liegt“, sagt Heck. In den befreiten Gebieten der Ukraine haben Experten mit der Aufnahme der Schäden begonnen. Solange der Krieg nicht aufhört, gehen die Zerstörungen aber weiter.

Der nächste Hilfstransport mit klimatisierten Verpackungsboxen soll in wenigen Tagen in Richtung Czernowitz und Kiew starten. Von dort müssten die Museen den Transport selbst organisieren. „Das dürfte möglich sein“, sagt Museumschef Lajevskiy aus Chernihiv über die noch immer wacklige Internetverbindung. „Die Brücke nach Kiew, die lange unter Beschuss stand, ist aktuell wieder befahrbar.“

Spenden für Hilfstransporte: Deutsch-Ukrainische Gesellschaft für Wirtschaft und Wissenschaft, Kennwort: Ukraine-Hilfe/Museen, IBAN: DE49 5519 0000 0653 9900 10 (wenn Spendenquittungen erwünscht sind, bitte Adresse mit angeben)

Von Martina Rathke