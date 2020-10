Kunstschau „Insomnale“ in Greifwald: Anna Schmitz gewinnt studentischen Wettbewerb

Greifswald

Doppelte Premiere in Greifswald: Zum ersten Mal hat das Caspar-David-Friedrich-Institut (CDFI) der Universität Greifswald seinen studentischen Kunst-Wettbewerb „Insomnale“ (übersetzt: Schlaflosigkeit) und die dazu gehörende Kunstschau digital ausgetragen. Erstmals beteiligte sich Anna Schmitz daran. Die Premiere war für die Absolventin des Instituts eine überaus gelungene. Anna Schmitz gewinnt die Insomnale, sie wurde von der Wettbewerbsjury zur Preisträgerin 2020 gekürt. Der Publikumspreis geht an Felix Jess.

Über 30 Wettbewerbsbeiträge eingereicht

Über 30 Bewerbungen um den Insomnale-Preis wurden in diesem Jahr für den studentischen Kunst-Wettbewerb eingereicht. Davon kamen elf Werke in der engeren Auswahl, teilt das CDFI mit. Wegen Corona konnten die Arbeiten nicht wie bisher in einem Ausstellungsraum gezeigt werden. Der Wettbewerb musste im ungewohnten Format digital stattfinden. Das Organisationsteam aus Studierende verschiedener Fachsemester um CDFI-Dozenten Jo Zynda meisterte diese Herausforderung. Zwar nicht zum traditionellen Termin der Sommersonnenwende, sondern mit etwas Verspätung konnte die erste digitale Ausgabe der Insomnale am 10. September auf der Homepage des CDFI eröffnet werden. Dort werden die Wettbewerbsarbeiten gezeigt.

Island-Reise künstlerisch verarbeitet

„Essence“ titelt das Werk von Anna Schmitz. Die CDFI-Absolventin, die ihr Lehramtsstudium in den Fächern Kunst und Deutsch gerade abgeschlossen hat und jetzt ein Referendariat in Stralsund absolvieren wird, reichte zum Wettbewerb Arbeiten ihrer gleichnamigen Examenprüfung ein. In ihrem Werk hat die 1994 in Nürnberg geborene, junge Künstlerin Eindrücke einer Island-Reise verarbeitet. Die Kombination aus beeindruckenden Fotos, Zeichnungen und Texten, mit denen sie ihre auf der Insel aus Feuer und Eis gesammelten Eindrücke für andere erlebbar wiedergibt, hat die Wettbewerbsjury überzeugt. Als Preisträgerin der Insomnale 2020 erhält Anna Schmitz ein vierwöchiges Arbeitsstipendium im Künstlerhaus Lukas in Ahrenshoop inklusive der Druckkosten für einen Ausstellungskatalog.

Anna Schmitz ist Preisträgerin der Insomnale 2020. Quelle: Caspar-David-Friedrich-Institut

Der vom Fachschaftsrat vergebene Publikumspreis ging an Felix Jess. Er wurde für seine „Hamburger Serie“ ausgezeichnet, eine Fotoserie, die Container im Hamburger Hafen zeigt. An der Kür des Publikumslieblings konnten sich auch die Besucher der Online-Vernissage beteiligen und ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben. Mehr als 350 Vernissage-Besucher beteiligten sich via QR-Code und Link an dieser Aktion.

Von OZ