Kunststudierende gestalten 49 Großplakatflächen in Greifswald

Großflächenplakate mit teils irritierenden und provozierenden Motiven sollen vom 11. August an in Greifswald für Gesprächsstoff sorgen. In einem Kunstprojekt „bespielen“ Studierende des Caspar-David-Friedrich-Instituts mit ihren Arbeiten 49 Außenflächen im öffentlichen Raum. Die großformatigen Werke enstanden in den vergangenen Wochen im Rahmen des Seminars „Public Art – Die Litfaßsäule als Massenmedium“ unter Leitung von Rozebeh Asmani, der seit April als Professor für Neue Medien und angewandte Grafik an der Universität tätig ist.

Außenflächen werden Teil der Stadtkultur

Die Arbeiten sollen die Greifswalder zur Interaktion anregen, so Asmani, der 2017 in Köln mit seinem als Kapitalismuskritik gewerteten Kunstprojekt „Colourmarks“ auf 55 Litfaßsäulen Aufsehen erregte. Nach einem Zufallsprinzip hatte er Farbflächen auf den Litfaßsäulen verteilt, die sich Konzerne juristisch schützen ließen, damit sich ihre Produkte und Dienstleistungen von Konkurrenten unterscheiden.

Aus dieser Zeit entstand der Kontakt mit dem Medienhaus Ströer, der Plakatunion und der Großformatdruckerei Nordplakat, wie der Künstler erläutert. „Mit den individuell gestalteten Arbeiten der Studierenden werden nun die Greifswalder Außenflächen zu zeitgenössischer Kunst und damit ein Teil der Stadtkultur.“ Der Kunstprofessor will noch nicht zu viel verraten, aber es geht um Partizipation und Interaktion, wenn Greifswalder über ihre Handys mit entscheiden können, was auf den Tafeln erscheint.

Corona-Pandemie als Anlass für Arbeiten

Einige Studierende haben die aktuelle Pandemie zum Anlass für ihre Arbeiten genommen, wie Asmani erläuterte. Svea Sörensen fotografierte die leeren Kunst- und Kulturräume in Zeiten des Lockdowns und dokumentierte damit die dramatischen existenziellen Auswirkungen auf die Kreativen. Eine andere Studierende besann sich auf die Kraft der Natur in den Zeiten der sozialen Isolation. Die Arbeiten werden zehn Tage lang im Stadtraum zu sehen sein – an Plakatwänden, Litfaßsäulen und Bushaltestellen.

