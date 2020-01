Der langjährige Leiter Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Stralsund, Holger Brydda ist am Montag feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Während seiner Dienstzeit hat der Behördenleiter Projekte wie den Ausbau des Peenestroms und der Ostansteuerung Stralsunds sowie die Planung zu Vertiefung des Seekanals in der Hafenzufahrt Rostock verantwortet.