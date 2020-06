Kurplatz Koserow wird umgestaltet: Das ist der erste Entwurf

Koserow

Das Lob des Publikums fiel einhellig aus. Architekt Achim Dreischmeier und sein Mitarbeiter Alexander Aehnlich präsentierten am Dienstagabend dem örtlichen Betriebs- und Tourismusausschuss ein Ideenpaket zur Neugestaltung des Kurplatzes. Es weiß durch kluge Ideen, Frische, Naturnähe und zugleich zeitgemäßes Design zu gefallen. Natürlich sieht man zunächst einmal nur erste Entwürfe, „doch sie haben die vielfältigen Wünsche und Anregungen der bürgerschaftlichen Arbeitsgruppe schon nahezu komplett aufgegriffen und umgesetzt“, lobt Thomas Wellnitz die Offerte.

Wie schließlich sogar ein hübscher Animationsfilm bewies, sei es damit möglich, einen weiteren Schritt in Umsetzung des örtlichen Entwicklungskonzeptes „ Koserow 2020“ in Angriff zu nehmen. Auf die zur Zeit im Bau befindliche Seebrücke könnte also bereits in wenigen Jahren ein moderner und attraktiver Kurplatz als beliebter Treffpunkt von Urlaubern und Einheimischen folgen. Das Bernsteinbad, gern als Juwel der Ostseeinsel bezeichnet, würde diesem (Ehren-) Namen damit noch stärker gerecht werden.

Grundprinzip: weitestgehend autofrei bleiben

Dreischmeier sieht am alten (und neuen) Standort namhafte Vorteile wie den Waldcharakter des Areals, den wunderbaren Baumbestand und die Verbindungsstraße zwischen Ort und Ostseestrand. Allerdings gelte es auch, diverse Konflikte zu meistern; so die in die Jahre gekommenen Baulichkeiten und die Kreuzung mit dem Hauptradweg. Grundprinzip soll sein, weitestgehend autofrei zu bleiben und die Vinetastraße sowie den bereits neu entstandenen kleinen Park mit dem Kurplatzareal zu einem gemeinsamen Komplex zu verschmelzen. Ganz nach dem Motto: Singen, tanzen, lachen – Sommerfrische in Koserow.

Die Zugänge könnten mit Toren geregelt und eine Reihe von Pergolen aufgestellt werden. Die Vinetastraße soll verbreitert, Raumkanten aus Beton- oder Granitstein und damit eine klare Angrenzung zum Wald geschaffen werden. Da sich die Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden am Standort als für die Gemeinde sehr günstig erweisen, sei man sich auch mit Forstamtsleiter Felix Adolphi bereits weitgehend einig geworden, für eine neue Erschließungsstraße des „Kiek över“ zusätzliche Meter Wald zu erhalten. „Überhaupt gestaltet sich die Zusammenarbeit mit der Forst bis dato sehr konstruktiv, das freut uns ungemein“, so Thomas Wellnitz.

An den Pergolen soll Platz fürs Catering entstehen. Die großen Bäume auf dem Kurplatz gelten als unbedingt erhaltungswürdig, allerdings sollen rechtzeitig junge, nachwachsende Exemplare gepflanzt werden. Die Kurmuschel bleibt in ihrem markanten Baustil an Ort und Stelle, wird nur mit einem Sonnendach sowie einem kleinen Erweiterungsbau (unter anderem mit Umkleiden sowie einer LED-Wand für TV-Sportübertragungen) ergänzt werden. Während auch die Bühne etwas an Fläche zugewinnen soll, sind als Schlechtwettervariante große farbige Schirme im Gespräch; eine Art gläsernes Dach also für Zuhörer und Tänzer.

Fahrradservicestation am Rad- und Wanderweg

Unbedingt errichtet werden müsse zudem eine neue Toilettenanlage, alters- und familiengerecht gestaltet. An der Kreuzung mit dem Rad- und Wanderweg können sich die Koserower Vordenker schließlich eine Fahrradservicestation recht gut vorstellen. Für Kinder sind Wasserspiele, Fußduschen, Fontänen, Trampoline und Ähnliches denkbar. „Wichtig wird sein, dass wir den Kurplatz so attraktiv gestalten, dass er auch dann, wenn hier gerade mal keine Veranstaltung stattfindet, Gäste anzieht“, so Dreischmeier. Noch offen ist die Gestaltung der Plätze und Wege. Eine wassergebundene Decke sei laut Architekturbüro eigentlich sehr günstig, einzelne Abschnitte könnten aber auch mit Steinen gepflastert werden.

Wann Baustart sein könnte und was der „ganze Spaß“ kosten wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen. Bürgermeister René König (parteilos) sähe es als optimal an, wenn man im Jahr 2022 loslegen könnte. Vorher müssten jedoch Kostenvoranschläge gemacht, Fördermittelanträge gestellt und die Abstimmungen mit der Forst weiter konkretisiert werden. Wie Kurdirektorin Nadine Riethdorf sehen auch das Ortsoberhaupt und die Gemeindevertreter es als Erfolg und großen Vorteil an, konzeptionell ein Projekt nach dem anderen zu entwickeln und anzupacken, um die Vision einer noch attraktiveren Gestaltung des Seebades praktisch umsetzen zu können. Dabei gehe Qualität vor Eile, waren sich auch die anwesenden Bürger einig.

Von Steffen Adler