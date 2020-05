Land fördert Sanierung der B 105 bis zur Insel Riems

Riems/Anklam

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat zwei zusätzliche Straßenbauprojekte auf die Liste der dringend zu erledigenden Vorhaben gesetzt. „Sowohl die Verbindung zur Insel Riems als auch die , Zuckerstraße' in Anklam sind sanierungsbedürftig. Ich freue mich, dass wir diese Sanierungen jetzt angehen können. Wichtig ist dabei, dass durch in Aussicht gestellte Förderungen vom Land keine anderen Straßenbauprojekte zurückgestellt werden müssen“, sagte Landrat Michael Sack.

Hintergrund waren die im vergangenen halben Jahr vom politischen Raum verstärkt vorgetragenen Forderungen nach einem Ausbau der Straße zur Insel Riems. Die SPD-Fraktion im Kreistag von Vorpommern-Greifswald hatte im März dieses Jahres eine Unterschriftenaktion gestartet, um die Sanierung der Straße Kreisstraße voranzutreiben. Andere Fraktionen kritisierten die Aktion als Populismus, das Vorhaben sei sowieso auf der Liste des Landkreises.

Sanierung der Kreisstraße um zehn Jahre vorgezogen

Unterstützungen erhielten sie von Professor Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) auf der Insel Riems. Er kritisierte, dass der aktuelle marode Verkehrsweg von der B 105 zur Insel Riems mittlerweile sehr gefährlich sei. Inzwischen konnte der Kreis erreichen, dass das Wirtschaftsministerium eine Förderung für das Projekt in Aussicht gestellt hat. Im kommenden Jahr soll die Strecke von der B 105 bis Gristow gebaut werden. Für die Jahre ab 2022 sind die Bauarbeiten an der weiteren Strecke von Gristow bis Riems vorgesehen.

Über die nun vom Wirtschaftsministerium angekündigte Förderung freut sich die SPD-Fraktion. „Durch die Unterstützung aus Bundes -und Landesmitteln kann die Sanierung der Kreisstraße 1 um etwa zehn Jahre vorgezogen werden. Wir danken den Anwohnern in Gristow, Riemserort und den Mitarbeitern des FLI und der Pharmaziefirma in Riemserort für ihre Beteiligung an unserer Unterschriftensammlung“, sagt Günther Jikeli, Mitglied des Verkehrsausschusses des Kreistages Vorpommern-Greifswald.

Sperrung der „ Zuckerstraße “ soll vermieden werden

Das zweite Vorhaben hat die sogenannte Zuckerstraße in Anklam im Fokus. Der Zustand der Kreisstraße K 49 VG hat sich im Abschnitt zwischen der Pasewalker Allee und der Brücke über die Bahntrasse während der letzten Zuckerrübenkampagne so verschlechtert, dass nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die Straßenbefestigung die gesamte kommende Kampagne ohne Notreparaturen durchhält.

Diese Reparaturarbeiten wären mit einer Vollsperrung der „ Zuckerstraße“ während der Rübenernte verbunden. Ein solches Szenario will der Landkreis verhindern, weshalb nun mit der Erneuerungsplanung begonnen wird.

