Land fördert neues Gerätehaus in Bandelin

Bandelin

Gute Nachricht für die kleine Gemeinde Bandelin: Das Land MV unterstützt den längst überfälligen Neubau eines Feuerwehr-Gerätehauses mit Stellplätzen für die Fahrzeuge, neuen Sanitäranlagen und einem Gemeinschaftsraum. Seit Jahren kämpft Bürgermeisterin Jana von Behren mit ihren Mitstreitern für dieses Projekt. Denn das vorhandene Objekt entspricht bei Weitem nicht mehr den heutigen Anforderungen und ist außerdem viel zu klein für die 22 freiwilligen Helfer in der Not. Da Bandelin die etwa 1,5 Millionen Euro schwere Investition nicht allein stemmen kann, fördert nun neben dem Landkreis Vorpommern-Greifswald auch das Innenministerium MV über eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 793 000 Euro das Vorhaben.

Abriss der Kaufhalle ist Voraussetzung

„Endlich“, so die freudige Reaktion der Bürgermeisterin, als sie am Mittwoch von der OZ die frohe Botschaft erhielt. „Ich habe es schon Munkeln hören, aber noch keinen schriftlichen Bewilligungsbescheid aus Schwerin“, sagt Jana von Behren. Lange Zeit sei unklar gewesen, ob die Förderung in dieser Höhe komme oder nicht. Nun endlich könne das beauftragte Planungsbüro die Arbeiten fortsetzen. Das heißt, zunächst müsse der Abriss der alten Kaufhalle an der Mühlenbergstraße ausgeschrieben werden. Denn an diesem Standort soll das neue Gerätehaus entstehen. Danach könne mit dem eigentlichen Bau begonnen werden. „Ich hoffe, dass in diesem Jahr wenigstens noch das Fundament fertig wird“, bleibt Jana von Behren zurückhaltend. Denn immer wieder musste sie sich in der Vergangenheit hinsichtlich der Pläne eines Besseren belehren lassen: Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam, viele Hürden bei Planung und Antragstellung gab es zu überwinden.

Zuwachs trotz schlechter Bedingungen

Auch Wehrleiter Werner Guhl hat seine Erwartungen in den Jahren drosseln müssen. „Jetzt aber freue ich mich riesig“, sagt der 27-Jährige und hofft, den Neubau im Sommer nächsten Jahres mit seinen Kameradinnen und Kameraden einweihen zu können. 2017 habe er die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Bandelin übernommen. „Damals waren es 14 Mitglieder, heute sind wir 22“, sagt er stolz und freut sich, dass die Gruppe trotz widriger Bedingungen Zuwachs erhielt. „Wir können aber durchaus noch weitere Verstärkung gebrauchen“, sagt Guhl, der als Fachkraft für Agrarservice arbeitet. Seine Firma, die Landwirtschaftsgesellschaft mbh & Co KG in Neuenkirchen, habe viel Verständnis für sein Ehrenamt und unterstütze ihn. In der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Viele Wehren klagen nicht zuletzt über schwindende Mitgliederzahlen, weil genau dieses Verständnis in Unternehmen fehle.

Technik auf gutem Stand

Mit den Aussichten eines neuen Gerätehauses ist die Hoffnung groß, in Zukunft noch mehr Interessenten für das Löschen und Helfen zu gewinnen. Künftig werden Fahrzeuge und weitere Technik vorschriftsmäßig und räumlich getrennt vom Sozialtrakt untergebracht. Die Bedingungen werden sich damit fundamental ändern. „Mit unserer Technik sind wir jetzt schon auf einem guten Stand. Unsere zwei Einsatzfahrzeuge sind knapp sieben Jahre alt“, berichtet Werner Guhl. Die Wehr verfüge auch über neue Einsatzkleidung. „Wir haben ja auch so manchen Politiker in der Vergangenheit bei uns begrüßt, haben immer wieder Druck gemacht, auf unsere Probleme hingewiesen, Klinken geputzt. Das hat offenbar geholfen“, sagt er.

Breites Aufgabenspektrum für die Wehr

Immerhin ist die FFW Bandelin für den Brandschutz in einem großen Bereich zuständig: In der Gemeinde mit ihren drei Ortsteilen Kuntzow, Schmoldow und Vargatz gibt es eine Kita, Berufsfachschule, Betriebe, Biogasanlage ... Darüber hinaus kommt die Feuerwehr innerhalb der nachbarschaftlichen Hilfe in der Stadt Gützkow zum Einsatz und ist Nachrückewehr für die Gemeinden Dargelin und Behrenhoff des Amtsbereichs Landhagen. Ein erweitertes Aufgabenspektrum ergibt sich insbesondere durch Bedarfseinsätze auf der nahegelegenen Autobahn 20 sowie auf dem Sportflugplatz in Schmoldow.

Für Innenminister Torsten Renz (CDU) ist die Sache mit den Fördermitteln deshalb klar: „Dieses Geld ist in jeder Hinsicht gut angelegt. Es geht um den Schutz von Menschen. Diejenigen, die sich dafür aufopferungsvoll und ehrenamtlich in der Feuerwehr einsetzen, verdienen jede mögliche Unterstützung, wenn es darum geht, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern“, sagt er.

Von Petra Hase