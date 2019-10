Land fördert sozialen Wohnungsbau eines privaten Investors

Greifswald

Das große Bauschild auf dem Grundstück Ernst-Thälmann-Ring 1 ist unübersehbar: Hier, wo bis vor kurzem Meike Femfert in ihrer Kneipe „Harter Sattel“ zum Bier einlud, entsteht innerhalb der nächsten anderthalb Jahre ein achtgeschossiges Wohnhaus mit 24 vom Land Mecklenburg-Vorpommern geförderten Wohnungen. Bauminister Christian Pegel ( SPD) überreichte den Investoren Manja und Norman Femfert zu Wochenbeginn einen Zuwendungsbescheid über 1,1 Millionen Euro. Das Geld wird nach der 2017 in Kraft getretenen und im Februar 2019 aktualisierten Richtlinie „ Wohnungsbau Sozial“ ausgereicht. Deren Ziel ist es, bezahlbaren Wohnraum für untere und mittlere Einkommensgruppen zu schaffen.

Mit diesem Projekt macht Greifswald landesweit zum zweiten Mal Schule. „Bislang haben wir in MV über dieses Programm nur kommunale beziehungsweise genossenschaftliche Wohnungsunternehmen gefördert. Ausnahme bildet Greifswald“, informiert der Minister. Nach einer bereits abgeschlossenen Baumaßnahme in der Einsteinstraße, wo ebenfalls 24 Wohnungen errichtet wurden, folgt jetzt mit Familie Femfert zum zweiten Mal ein privater Investor. „Davor habe ich tiefen Respekt“, würdigt Christian Pegel das Engagement des jungen Ehepaares. Denn trotz Förderung müssen die Greifswalder noch eine gute Stange Geld für die Baumaßnahme aufbringen. „Die Gesamtinvestition liegt bei vier Millionen Euro“, berichtet ihr Projektentwickler Sven Thonack.

Investoren ziehen selbst ein

Norman Femfert investiert mit seiner Frau Manja auf diesem Areal nicht aus einer Laune heraus. Der 30-jährige Versicherungskaufmann ist hier praktisch „großgeworden“ – seine Mutter Meike stand 27 Jahre hinter dem Tresen. Doch in den vergangenen Jahren sei es nicht mehr so gut gelaufen. Stammgäste starben weg, neue Kundschaft blieb aus. Die Familie überlegte, wie es mit dem Grundstück weitergehen könne. Parallel dazu seien auch immer wieder die Themen Älterwerden, bezahlbarer Wohnraum und Pflege Gegenstand der Diskussion gewesen, berichtet Norman Femfert. „Das betrifft ja alles auch mal die eigene Familie. Deshalb wollten wir dafür Möglichkeiten schaffen“, sagt er. Mit der Folge, dass nach Fertigstellung des Hauses sowohl Mutter und Vater als auch die Großeltern in das Hochhaus einziehen werden. „Aber auch wir selbst werden hier wohnen“, freut sich Manja Femfert (30). Und zwar nicht nur privat, sondern auch beruflich: Im Erdgeschoss werden die beiden künftig mit ihrer Generalagentur der Nürnberger Versicherung zu finden sein, in der auch Mutter Meike nach der Kneipenschließung eine neue Lebensaufgabe fand.

Baubeginn erst im neuen Jahr

Noch laufen die Abrissarbeiten auf dem Grundstück, wird das 1975 errichtete Lokal Stück für Stück abgetragen. Doch spätestens im Dezember werde Baufreiheit herrschen, so Planer Sven Thonack. Mit dem Bau werde wegen des nahenden Winters voraussichtlich aber erst Anfang 2020 begonnen. „Wir rechnen mit einer Bauzeit von 12 bis 14 Monaten“, sagt er. Schon jetzt gebe es neben den Familienmitgliedern eine Reihe von Mietinteressenten. Laut Förderrichtlinie gilt eine Belegungsbindung: 20 Jahre lang dürfen die Wohnungen nur an Personen mit einem Wohnberechtigungsschein vermietet werden. Diesen erhalten Wohnungssuchende, deren Einkommen einen festgelegten, von der Haushaltsgröße abhängigen Satz nicht überschreitet, von der Stadt. Während die 2017 verabschiedete Richtlinie (erster Förderweg) auf die Unterstützung unterer Einkommensgruppen abzielte, werden mit der 2019 aktualisierten Fassung (zweiter Förderweg) auch die etwas Besserverdienenden berücksichtigt. „Das betrifft zum Beispiel Paare mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von etwa 4000 Euro oder Familien mit zwei Kindern, denen monatlich um die 4600 Euro brutto zur Verfügung stehen“, so Christian Pegel.

Mietpreisbindung über 20 Jahre

Für die Dauer von 20 Jahren unterliegen die geförderten Wohnungen auch Mietpreisbindungen. Die zulässige monatliche Nettokaltmiete liegt in Greifswald im ersten Förderweg bei 6,60 Euro je Quadratmeter Wohnfläche, im zweiten Förderweg bei 7,40 Euro. Toll sei, so der Bauminister, dass das neue Haus diese zwei Miethöhen kombiniere. Insgesamt werde es zwölf Zweizimmer- und zwölf Dreizimmerwohnungen geben – jeweils aufgeteilt auf den ersten und zweiten Förderweg. Zudem gebe es zwei frei finanzierte Wohnungen im Erd- und im Staffelgeschoss. Sämtliche Wohnungen werden barrierefrei.

Ibrahim Al Najjar ( SPD), der neue Vorsitzende der Ortsteilvertretung Schönwalde I/Südstadt, freut sich über das Projekt: „Es wird das höchste Gebäude in dieser Straße“, sagt er. Die Höhe stieß allerdings in der Vergangenheit nicht bei allen auf Wohlwollen. Der frühere Ortsratsvorsitzende Peter Multhauf (Linke) indes hat sich mit dem Konzept versöhnt, nachdem klar war, dass auch die Parkplatzproblematik bedacht wird: In der konzipierten Tiefgarage werden 16 Stellplätze errichtet. Auf dem Gelände bleiben zudem die fünf bestehenden Parkplätze erhalten. Und auch an die Bäume wurde gedacht: Die drei Linden, die für den Neubau weichen müssen, sollen im Wohngebiet am Elisenpark eine neue Heimat finden, verspricht Sven Thonack.

Sozialer Wohnungsbau 2017 trat in MV das Förderprogramm „ Wohnungsbau Sozial“ in Kraft. Es setzt Anreize für Wohnungsunternehmen und private Investoren, bezahlbaren Wohnraum in Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt zu schaffen. Förderfähig ist die Errichtung von barrierearmen und barrierefreien Mietwohnungen durch Neubau, Um- und Ausbau sowie Nutzungsänderung bestehender Gebäude. Bereitgestellt werden Zuschüsse bis zu 850 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche im ersten Förderweg, bis zu 700 Euro pro Quadratmeter im zweiten Förderweg und bis zu 100 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche für den Einbau von Aufzügen. Bislang fördert das Land laut Ministerium Neubauvorhaben mit 537 Mietwohnungen in Rostock, Greifswald, Bad Doberan, Waren, Neubrandenburg und Teterow mit Fördermitteln in Höhe von 24,3 Millionen Euro.

Von Petra Hase