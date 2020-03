Land rettet Kirche bei Greifswald

Groß Kiesow

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Groß Kiesow erhält in diesen Tagen vom Landesförderinstitut einen Zuwendungsbescheid über eine Förderung in Höhe von 120 000 Euro für die Sanierung der schadhaften Sankt-Laurentius-Kirche in Groß Kiesow. Das Geld stammt aus dem sogenannten Strategiefonds des Landes.

Bedenkliche Schäden

Die Kirche weist bedenkliche Schäden auf. Aufgrund von Rissen im Chorbogen bestanden akute statische Probleme, der Chorraum drohte einzustürzen.Um einer Verschlechterung ihres Zustandes vorzubeugen, war im November 2019 die Genehmigung zum vorzeitigen Beginn von Sicherungsmaßnahmen erteilt worden. Inzwischen wurden im Chorraum Zuganker gespannt, um die Standsicherheit der Kirche zu sichern.

Bau stammt aus dem 13. Jahrhundert

Der Chor der Groß Kiesower Kirche war im dritten Viertel des 13. Jahrhunderts aus Feldsteinen errichtet worden. Das Kirchenschiff und das Untergeschoss des Kirchturms sollen gegen Ende des 13. Jahrhunderts ausgeführt worden sein.

2018 war die über 650 Jahre alte Dachkonstruktion der Kirche saniert worden. Sie drohte wegen großer Schäden an den Tragebalken wegzurutschen. Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligte sich an der Neueindeckung und half ihrerseits, dieses 800 Jahre alte Zeugnis mittelalterlicher Baukunst zu erhalten.

