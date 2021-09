Land schießt Greifswald für Theatersanierung 22 Millionen Euro zu

Greifswald

Schauspieler Lutz Jesse kennt sie alle, die hitzigen Debatten um die Sanierung des Greifswalder Theaters. Seit mindestens zehn Jahren stuft die Hansestadt als Eigentümerin des Hauses dessen Generalerneuerung als dringlich ein. Trotzdem sah der Musentempel bislang keine Handwerkerkolonne.

„Der Putz bröckelt, es zischt und pfeift durch die Fenster“, sagt der Mime. Das soll sich nun bald ändern: Die Landesregierung sicherte Greifswald jetzt eine anteilige Finanzierung von 50 Prozent der auf 45 Millionen Euro geschätzten Baukosten zu. Darin sind auch Städtebaufördermittel des Bundes enthalten. Eines von vielen Wahlgeschenken ans Volk unmittelbar vor der Neuwahl des Kabinetts am Sonntag.

„Zeit wird es“, sagt Jesse mit Blick auf das 1915 errichtete Gebäude und freut sich. „Im Hinterhaus existiert ja noch der Standard von vor hundert Jahren“, verdeutlicht er. Zwar habe es 1987/88 eine Teilrekonstruktion des Theaters gegeben, „aber eben nur der Bühne und des Foyers. Hinten blieb fast alles, wie es war.“

Schauspieler Lutz Jesse wird voraussichtlich nicht mehr als festes Ensemblemitglied im restaurierten und sanierten Musentempel spielen. Nach Fertigstellung befindet er sich im Ruhestand. Quelle: Peter van Heesen

Vorplanung ist abgeschlossen

Jesse muss es wissen. Seit 1983 steht der gebürtige Greifswalder hier auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und ist damit ältestes Ensemblemitglied. „Der Nestor sozusagen“, sagt der 62-Jährige mit einem Lachen und zugleich Bedauern. Denn eines ist klar: Nach der Fertigstellung der mehrjährigen Baumaßnahme, die nach jetzigen Plänen 2023 beginnen soll, wird er wohl nicht mehr auf der Bühne des restaurierten Hauses agieren. Zumindest nicht als fester Mitarbeiter. „Vielleicht aber doch noch wenigstens einmal in einer Minirolle?“, wagt Jesse einen Traum.

Am Museumshafen gab es bereits häufiger Aufführungen der Theaterschaffenden, dann aber mit mobiler Bühne, wie hier 2016 beim Ahoi-Festival. Damals wurde „Carmina Burana“ unter Leitung von Golo Berg aufgeführt. Quelle: MuTphoto

Bis dahin ist es noch ein hürdenreicher Weg. In dem im neoklassizistischen Stil errichteten Bau müssen Statik, Brandschutz, Belüftung und vieles andere mehr erneuert werden. Statt der notwendigen Entkernung des alten Anbaus aus den 1950er Jahren wird entsprechend einem Grundsatzbeschluss der Bürgerschaft ein neuer Anbau entstehen. Die Vorplanung durch das Planungsbüro Dietrich | Untertrifaller Architekten GmbH aus München ist abgeschlossen.

„Gegenwärtig laufen Abstimmungen zum Raumprogramm mit den Theaterschaffenden sowie Gespräche mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege“, berichtet Stadtsprecherin Andrea Reimann. Mit der Behörde werden unter anderem die Gestaltung der Fassade des geplanten neuen Anbaus sowie Konzepte zu einzelnen erhaltenswerten Bauteilen wie der Rabitzdecke im großen Saal besprochen. Bis Ende Oktober soll die Entwurfsplanung mit einer detaillierten Kostenschätzung erstellt und dann den städtischen Gremien zur Bestätigung vorgelegt werden.

Geschätzte Baukosten vervierfachten sich

„Die Sanierung ist für die Stadt organisatorisch und finanziell eine große Herausforderung. Deshalb bin ich froh, dass wir diese nun mit Hilfe von Land und Bund stemmen können“, sagt Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Die Verhandlungen zwischen ihm und der Landesregierung seien langwierig gewesen. Deshalb freue er sich, „dass sie zu diesem guten Ergebnis geführt haben“.

Ursprünglich sicherte Schwerin lediglich zehn Millionen Euro Fördermittel zu. Damals ging die Stadt aber auch noch von weitaus weniger Kosten aus. Die Schätzungen steigerten sich von Mal zu Mal: 2011 verkündete die Verwaltung nach einer Vor-Ort-Begehung noch, insgesamt elf Millionen Euro aufbringen zu müssen, um die baulichen Mängel beheben zu können. Daraus wurde bald die doppelte und mittlerweile vierfache Summe. Ohne Hilfe vom Land sei dies angesichts vieler anderer Bauprojekte kaum zu wuppen.

„Deshalb sind wir jetzt über alle Maßen happy, happy, happy“, jubilierte Ralf Dörnen, Intendant des Theaters Vorpommern, angesichts der Förderzusage. Minister Christian Pegel überbrachte sie dem Haus am Donnerstagabend persönlich. „Ich freue mich sehr, dass die Gesamtfinanzierung für das Theater gesichert und ein großes und wichtiges Bauvorhaben in der Hansestadt Greifswald auf den Weg gebracht werden kann“, so der SPD-Mann.

Interimsspielstätte am Museumshafen

Dem Ensemble steht eine bewegte Zeit bevor: Im Sommer 2022 soll der Auszug aus dem Gebäude in der Robert-Blum-Straße erfolgen. „Mit der Stadt haben wir jetzt vereinbart, dass am 6. Juni die letzte Vorstellung stattfinden wird“, blickt Ralf Dörnen voraus. Zugleich entschied die Greifswalder Bürgerschaft während ihrer jüngsten Sitzung, dass am Museumshafen eine Interimsspielstätte für mindestens drei Jahre eingerichtet werden soll. „Das war unser Wunsch, denn wir kennen den Standort ja von unseren Open Airs. Er ist innenstadtnah, leicht zu erreichen und damit gut fürs Geschäft“, sagt Dörnen.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Lange Zeit wurde zunächst der Bau einer Halle als Ausweichspielstätte favorisiert. Sie hätte später der Unterbringung der mittlerweile ebenfalls sanierungsbedürftigen Theaterwerkstätten dienen können. Nach Vorplanungen wurde diese Vorzugsvariante aufgrund der hohen Kosten jedoch verworfen. Aktuell geht die Stadt von der Errichtung eines Theaterzeltes aus. Der Aufbau soll im Juni 2022 beginnen, sodass die Spielzeiteröffnung im Herbst in der Interimsspielstätte stattfinden kann. „Wir bauen darauf und hoffen, dass uns nicht eine viermonatige Pause bevorsteht“, äußert Dörnen eine Sorge. Je nach Fortschritt der Theatersanierung rechnet die Stadtverwaltung mit einer dreijährigen Standzeit des Zeltes.

Streetfood-Festival auf Jungfernwiese?

Heißt: Andere Veranstaltungen, die bislang im Forum am Museumshafen stattfanden, müssen auf alternative Standorte ausweichen, wie etwa die Jungfernwiese am Helmshäger Berg. „Das wäre ja nicht so toll. Bei jeder Veranstaltung, die von vielen Besuchern lebt, ist die Lage ausschlaggebend fürs Geschäft“, sagt Alexander Kopke, Veranstalter des beliebten Streetfood-Festivals. Ein Platz am Stadtrand passe aus seiner Erfahrung nicht zum Konzept. „Entspanntes Essen und schöne Musik – das braucht auch eine entsprechende Location mit adäquatem Ambiente“, sagt er. Deshalb werde er zu gegebener Zeit nach einem alternativen Standort suchen.

Diese Möglichkeit zieht auch Ingo Herbst von Twinkle Events in Betracht. Der Veranstalter von „Hafenliebe“ wurde bereits von der Stadt über die anstehenden Einschnitte am Museumshafen informiert. „Aber erst mal abwarten und beobachten, was wirklich passiert“, sagt Herbst. Die Jungfernwiese hält auch er für sein Event nicht optimal: „Sie hat einfach keinen Charme, da geht keiner hin“. Doch es gebe ja auch noch andere Plätze in Greifswald. Für kleine Veranstaltungen kommen sicherlich auch der Fischmarkt oder der Platz am Mühlentor in Betracht.

Von Petra Hase