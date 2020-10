Greifswald

Die Leitung der Nordkirche hat mit ihrer Entscheidung gegen die Beteiligung an einem pommerschen Archivzentrum mit Greifswald und dem Land einen Sturm der Entrüstung im Nordosten ausgelöst. Aber auch aus Polen und Schweden erreichten Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt Protestbriefe.

Land will Kirche Geld geben

Vor einem Jahr schien klar: Neben dem neuen Greifswalder Stadtarchiv entsteht ein neues Landesarchiv für die unsachgemäß in der früheren Kaserne am Nexöplatz gelagerten Pommernakten. Sie sind seit Monaten nicht zugänglich. Außerdem sollte in der Straße An den Wurthen das Landeskirchliche Archiv seinen Platz finden – die Akten mussten wegen Schimmelbefall 2014 ausgelagert werden und sind nicht zugänglich.

Elke König erhob auf der Synode ihre Stimme für Pommern Quelle: OZ

Diese Vereinbarung hat die Leitung der Nordkirche aufgekündigt. Auch für das Land ein Problem, das seine Pläne für den Bau ändern muss. Noch hofft Schwerin auf eine Rückkehr zu den alten Vereinbarungen. Die Landesregierung stehe weiter zu ihrem Wort, betonte Vorpommernstaatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) auf der Tagung der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst in Demmin. Konkret handelt es sich um einen Baukostenzuschuss von 200.000 Euro und günstige Mieten. „Das ist ein lukratives Angebot“, betont Dahlemann. „Wir bleiben dran.“

Für Befremden sorgt, dass der Fusionsvertrag zur Bildung der Nordkirche von 2011 festlegt, dass die pommerschen Akten auf Dauer in einer Außenstelle in Greifswald verwahrt werden. Nun soll es nur noch eine Möglichkeit geben, zu bestimmten Zeiten zuvor am neuen Aufbewahrungsort Schwerin bestellte Akten zu lesen.

„Es gibt keine Zukunft ohne Herkunft“

Kristina Kühnbaum-Schmidt Quelle: OZ

Nicht nur für Kirchenhistoriker ist das ein Unding. „Es gibt keine Zukunft ohne Herkunft“, betonte die Greifswalderin Elke König, 1998 bis 2006 Präses der pommerschen Synode und dann bis zur Fusion Vizepräses. Sie war ein Pommernvertreter am Wochenende auf der Synode in Travemünde, dem Parlament der Nordkirche. Sie sei empört und enttäuscht über diesen Vertrauensbruch.

Ulrike Hillmann, Präsidentin des Kieler Landgerichts und Präses der Synode, erklärte nach der Synode zwar, man wisse, „dass die Entscheidung der Kirchenleitung für die „Menschen im Kirchenkreis Pommern schmerzhaft ist.“ Aber zu den Folgen des Kirchensteuereinbruchs wegen der Corona-Pandemie „gehört, dass die Nordkirche sich nicht mehr an einem gemeinsamen Pommerschen Archiv in Greifswald beteiligen kann.“ Das macht wenig Hoffnung.

König glaubt aber, dass das pommersche Wort gehört wurde. Denn für den 2. Oktober lädt Landesbischöfin Kiehnbaum-Schmidt als Reaktion auf die vielen Briefe, die sie erreichten, zum Gespräch ein. Daran werden unter anderem Regionalbischof Tilmann Jeremias, der Vorsitzende des pommerschen Kirchenkreisrats, Propst Gerd Panknin, und der Leiter des Greifswalder Regionalzentrums, Matthias Bartels, teilnehmen. Zugegen werden ebenso die Mitglieder der Historischen Kommission für Pommern, Prof. Haik Porada und Dirk Alvermann, sein.

Hoffnung auf Gestaltungsspielraum berechtigt?

„Wir haben die berechtigte Hoffnung, dass es Gestaltungsspielraum gibt, der in dem anstehenden Gespräch ausgelotet wird“, so Gerd Panknin. Inwieweit diese Hoffnung berechtigt ist, muss sich zeigen. Nach OZ-Informationen wollten die Gegner eines Archivs in Greifswald gleich nach dem Beschluss für den Bau 2019 dessen Revision erreichen und stattdessen schon vor 2011 verfolgte Pläne für einen Ausbau in Kiel umsetzen. Dort will die Nordkirche jetzt investieren.

Prof. Haik Porada Quelle: eob

Den Wunsch der Pommern formuliert der Historiker Haik Porada: Es muss eine richtige Außenstelle mit pommerschen Akten und mindestens eine Dauerstelle für eine wissenschaftliche Betreuung und Beratung in Greifswald geben. Ein weiterer Schatz sei bisher völlig vernachlässigt worden und müsse viel besser betreut werden, fügt er hinzu: Die Kirchenarchive der Städte und Dörfer, die von unschätzbarem Wert für deren Geschichte der Menschen und der Region sind. Hier sind z. B. Angaben über Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen und wichtige Ereignisse zu finden.

Viele der in den Kirchenarchiven vorhandenen Schätze werden noch irgendwie verwahrt, mehr aber nicht. Sie sind inhaltlich nicht erschlossen und teilweise vom Verfall bedroht. Pastoren sind heute für mehrere Gemeinden zuständig und mit der Betreuung der Archive überfordert. Elke König will die Schuld an den unhaltbaren Zuständen indes nicht allein der Nordkirche zuschieben. Schon vor 2011 sei das Archivgut vernachlässigt worden.

Der Pommersche Kirchenkreisrat schlug außerdem nach seiner letzten Sitzung vor, „die Möglichkeiten einer umfassenden Digitalisierung zu prüfen. Das könnte ein beispielhaftes Pilotprojekt sein.

Von Eckhard Oberdörfer