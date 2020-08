Landeskirchliche Gemeinschaft Greifswald feiert 100-Jähriges Jubiläum

Greifswald

So haben sich die Mitglieder der Landeskirchlichen Gemeinschaft Greifswald ihr großes Jubiläum wohl nicht vorgestellt: Erst zehn Tage vorher stand fest, dass das 100- jährige Bestehen überhaupt gefeiert werden kann. Statt festlicher Atmosphäre, großem Chor und Festprogramm hieß es nun: draußen sitzen, mit Abstand und Kontaktliste. „Dieses Jubiläum wird in die Geschichte eingehen, auch wegen dieser ungewöhnlichen Situation“, scherzte Prediger Heinz Vitzthum. Und die Resonanz gab ihm Recht: Mehr als 50 Personen waren zum Vormittagsgottesdienst in die Baustraße gekommen, um zum einen in die Gegenwart zu schauen, aber auch um einen gemeinsamen Rückblick in die Geschichte der Gemeinschaft zu werfen, über die viele Greifswalder kaum etwas wissen.

Aus einer Aufbruchsbewegung der evangelischen Kirche entstanden, wurde die Landeskirchliche Gemeinschaft in der Hansestadt durch 13 Greifswalder gegründet. Momentan hat der Verein rund 35 Mitglieder. Noch heute gelten die gleichen Ziele in der Gemeinschaft, erklärt Bezirksvorsitzende Angelika Knauer. „Wir wollen uns intensiv mit dem Glauben auseinandersetzen“, sagt sie. „Und insbesondere das biblische Wissen auf die heutige Zeit übertragen.“ Genauer gesagt gehe es in der Gemeinschaft darum, das christliche Leben außerhalb der Kirchen im Alltag zu leben und ein Gruppengefühl zu schaffen.

Anzeige

Bibelgespräche , Gebete und Volleyball mit Andacht

Anders als es manchmal in einer Kirchengemeinde der Fall ist, müssen die Mitglieder der Landeskirchlichen Gemeinschaft aktiv dem Verein beitreten. „Man wird also nicht mitgezogen, sondern beschließt von sich aus, ein Teil davon zu sein“, fasst Heinz Vitzthum zusammen. In der Gemeinschaft werden Angebote geschaffen, die sich in Ergänzung zum Gang in die Kirche mit dem Evangelium beschäftigen. „Wir bieten beispielsweise Gebete, Bibelgespräche, Gottesdienste oder auch Freizeitangebote wie Volleyballspielen mit einer Andacht an.“ Angepasst an die derzeitige Situation werden Bibelgespräche und gemeinsame Gebete auch via Telefon- oder Videokonferenzen angeboten.

Weitere OZ+ Artikel

Die Gemeinschaft möchte jedoch nicht in Konkurrenz zu den Gemeinden stehen, sondern eine Ergänzung sein, stellt der Prediger dar. Als es zur Gründung der Gemeinschaften kam, war die praktische Arbeit in den Kirchen noch nicht so ausgeprägt wie heute. Bei der Einbringung in die Landeskirchliche Gemeinschaft sei weiterhin die Pflege zur eigenen Gemeinde erwünscht.

Von Stefanie Ploch