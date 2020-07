Landeszootag: Warteschlange vor dem Greifswalder Tierpark

Greifswald

Nicht nur das gute Wetter, sondern auch der freie Entritt für Kinder am Landeszootag lockten am Mittwoch Familien und Kindergartengruppen in den Greifswalder Tierpark. Vor dem Eingang bildete sich am Vormittag sogar eine lange Warteschlange. Nicole und Thomas Krüger aus der Schweiz sind begeistert von der parkartigen Anlage. Vor allem der Streichelzoo hat es Sohn Lenny (2) angetan. Die Familie verbringt ihren Urlaub auf dem Campingplatz in Loissin und besuchte das erste Mal die Hansestadt. „Die Stadt gefällt uns sehr gut“, so Thomas Krüger.

Richtig Bock auf einen Besuch hatten auch Infrastrukturstrukturminister Christian Pegel ( SPD) und Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), die sich am Landeszootag über die neuesten Vorhaben informierten. „Im Tierpark kann ich seit meinem ersten Besuch im Jahr 1996 wahre Quantensprünge erkennen“, lobte Pegel die Entwicklung der Einrichtung. Damals war der Minister noch Student an der Greifswalder Uni, später besuchte er mit seinen Töchtern regelmäßig die Einrichtung. Als nächstes großes Projekt will der Trägerverein des Tierparks den Bau eines Kinderbauernhofes starten. Das Wirtschaftsministerium fördert die etwa 604 000 Euro teure Anlage mit Ställen im Erdgeschoss und Übernachtungsmöglichkeiten im Dachgeschoss mit 362 000 Euro als touristisches Infrastrukturvorhaben. Die Eigenanteile in Höhe von 242 000 Euro werden von der Stadt bezuschusst. Der Baustart sei noch in diesem Jahr geplant, sagte Geschäftsführerin Heidi Schönherr.

Von Martina Rathke