Landkreis Vorpommern-Greifswald: Bürger sollen „Kontakttagebuch“ führen

Greifswald

Die würden helfen, Corona-Infektionsketten zu unterbrechen, sagte eine Kreissprecherin am Mittwoch in Greifswald. Der östlichste Kreis ist mit einer 7-Tage-Inzidenz von 147 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner derzeit die am stärksten betroffene Region im Bundesland, landesweit lag der Wert am Dienstag bei 81. Nach Angaben von Landrat Michael Sack (CDU) sind mehr als 120 Mitarbeiter allein mit der Nachverfolgung von Kontakten bei Infektionen beschäftigt.

Ziel bleibe es, Kontaktketten zu unterbrochen und langfristig die Fallzahlen zu senken. Hier könne helfen, wenn sich Bürger aufschreiben, wann sie wen getroffen haben und unter welchen Bedingungen. Dazu zähle auch, ob Schutzmaßnahmen eingehalten werden konnten. Auch die Corona-Warn-App bietet die Möglichkeit, die täglichen Kontakte einzutragen.

Vorpommern-Greifswald zählt mit rund 4000 Quadratkilometern zu den größten Kreisen bundesweit. Er reicht vom Greifswalder Bodden über die Insel Usedom bis Pasewalk und hat rund 135 000 Einwohner.

Von Winfried Wagner