Landkreis Vorpommern-Greifswald: Kontaktverfolgung auch spät abends

Greifswald

Die Landkreisverwaltung hat um Verständnis dafür gebeten, dass ihre mit den Corona-Fällen beschäftigten Mitarbeiter Bürger in den späten Abendstunden anrufen, um positive Corona-Testergebnisse mitzuteilen oder Kontakte nachzuverfolgen. Bisherige Erfahrungen hätten gezeigt, dass die Angerufenen verunsichert seien. „Die Bürger waren misstrauisch und konnten sich nicht recht vorstellen, dass nach 21 Uhr noch Behördenmitarbeiter aus dem Landratsamt Dienst tun“, schilderte Kreisverwaltungssprecher Achim Froitzheim.

Lesen Sie auch

Schnelles Handeln ist wichtig

Genau dies sei jedoch der Fall, da beispielsweise die Laborergebnisse von Corona-Tests in der Regel nach 17.30 Uhr in der Verwaltung einträfen. „Sind größere Einrichtungen wie Schulen, Kitas, Pflegeeinrichtungen oder Firmen betroffen, geht die Arbeit für die Kollegen im diensthabenden Team der Kontaktnachverfolgung erst richtig los“, erklärte Froitzheim. Da schnelles Handeln in solchen Situationen wichtig sei, würden so viele Kontakte mit anderen Menschen wie möglich noch am gleichen Abend nachverfolgt und auch Quarantänemaßnahmen telefonisch mitgeteilt.

Anzeige

Nachverfolgungs-Team: Auch sonntags im Dienst

Nur so sei es auch jetzt noch möglich, Ansteckungsketten zu unterbrechen und damit die Infizierung weiterer Menschen mit dem Corona-Virus wirkungsvoll zu unterbinden. „Unsere Kolleginnen und Kollegen arbeiten wochentags bis 22 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag bis 20 Uhr und rufen in dieser Zeit auch an. Insofern gibt es hier bislang keinen neue Masche eines Trickbetruges am Telefon – es sind nur die Mitarbeiter des Landratsamtes bei der Arbeit“, stellte Froitzheim klar.

Von OZ