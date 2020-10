Greifswald

Am Wochenende hat sich das Infektionsgeschehen im Landkreis Vorpommern-Greifswald noch einmal drastisch zugespitzt. Neben dem Landkreis Rostock ist der Landkreis Vorpommern-Greifswald nun der einzige, dessen Corona-Ampel auf Orange umgesprungen ist. Diese Warnstufe gilt, wenn innerhalb einer Woche mehr als 35 Personen pro 100 000 Einwohner positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Im Kreis waren in der vergangenen Woche 89 Personen positiv getestet worden, das ergibt einen Inzidenzwert von 37,6.

Krisenstab tagt am Montag

Neue Fälle seien an mehreren Orten zu verzeichnen, unter anderem in Pasewalk und in der Hansestadt Greifswald. Angesichts der unübersichtlichen Situation kündigt der Landkreis für Montag eine Krisensitzung an. „Am Morgen tagt der Führungsstab zur Corona-Situation“, informierte Kreissprecher Achim Froitzheim. „Im Laufe des Vormittags werden wir weitere Informationen und Maßnahmen bekanntgeben.“

Bei Rückfragen werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich unter Tel. 0 38 34 / 87 60 23 00 an das Bürgertelefon des Landkreises zu wenden.

Das bedeutet die Warnstufe

Für Warnstufe Orange hat das Land weitere Einschränkungen vorgesehen: Feiern in der Gastronomie sind auf 25 Personen beschränkt, zu Hause dürfen sich nur noch 15 Menschen treffen. Für Gaststätten gilt eine Sperrstunde ab 1 Uhr. Auch Veranstaltungen werden wieder mit einer Teilnehmerbeschränkung belegt, 200 Personen sind drinnen noch erlaubt, 500 im Freien. Ausnahmen sind mit einem Hygienekonzept möglich, die lückenlose Rückverfolgung muss gewährleistet sein.

Für Schüler wird bei der Warnstufe „orange“ die Maskenpflicht ab Klasse fünf überprüft – hier treffen die örtlichen Gesundheitsämter die Entscheidung. Strengere Besuchsregeln gelten für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen.

Von Anne Ziebarth