Vorpommern-Greifswald

Der Landkreis ist startklar. Die beiden anvisierten Standorte für die Impfzentren in Greifswald und Pasewalk sind aufgebaut und ausgestattet, letzte Umbauarbeiten finden noch statt. „Wir wollen uneingeschränkt arbeitsfähig sein, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht“, sagt Landrat Michael Sack.

Der Landkreis hat damit die vom Land übertragene Aufgabe zur Vorbereitung der Impfung fast vollständig abgearbeitet. Wo genau sich die angemieteten Impfzentren befinden, wird jedoch vorerst weiter unter Verschluss gehalten.

Anzeige

„Sobald es mit den Impfungen los geht, bekennen wir auch Farbe“, erklärt Pressesprecher Achim Froitzheim. Aus Angst vor Sabotageakten möchte man die Adressen noch nicht öffentlich machen. „Bis dahin wollen wir die Einrichtungen schützen. Es besteht die Möglichkeit, dass militante Impfgegner dort aktiv werden könnten.“ Sofern also ausreichend Impfstoffe geliefert sind, um die breite Öffentlichkeit damit zu versorgen, stehen die Zentren auch offen.

Logistikzentrum für mobile Impfteams

Bis dahin dienen sie vor allem als Logistikzentrum für die mobilen Impfteams. Diese sollen beispielsweise Bewohner und Personal von Pflegeeinrichtung möglichst zeitnah vor Ort impfen können. Insgesamt sechs dieser Impfteams können aber auch die Versorgung der ländlichen Regionen absichern.

In den Zentren selbst soll dann parallel an drei Impfstrecken gearbeitet werden können. Dafür war der Landkreis intensiv mit der Personalsuche beschäftigt und hat Krankenhäuser, Hilfsorganisationen und Reha-Kliniken angefragt. Mit Erfolg.

Lesen Sie auch:

„Glücklicherweise wissen wir bei dieser logistischen Mammutaufgabe, die wir vom Land zugewiesen bekommen haben, verlässliche und starke Partner an unserer Seite. Wir bekommen tatkräftige Unterstützung von der Bundeswehr, der Bundesstiftung Technisches Hilfswerk, von der Universitätsmedizin Greifswald und vom Deutschen Roten Kreuz sowie vom Arbeiter-Samariter-Bund und von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft“, lobt Landrat Sack.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freiwilliges Fachpersonal steht bereit

Überwältigt zeigt er sich auch darüber, dass sich bereits eine große Anzahl an medizinischem Fachpersonal und Ärzten für den freiwilligen Dienst in den Impfzentren gemeldet haben und es immer noch tun. „Für diese breite Unterstützung sind wir außerordentlich dankbar“, so Sack.

Die Universitätsmedizin Greifswald hat sich nicht nur bereiterklärt das medizinische und ärztliche Personal für das Impfzentrum in der Hansestadt zu stellen, sondern übernimmt dort auch die medizinische Verantwortung. Die Bundeswehr unterstützt die Arbeit im Impfzentrum Pasewalk mit Fachpersonal. „Die Hilfsorganisationen stellen Personal für die mobilen Impfteams und helfen uns so, nicht mobile Menschen zu impfen und auch die Bürgerinnen und Bürger in der Fläche Vorpommerns zu immunisieren“, so Sack.

Von Wenke Büssow-Krämer