Während das Land mit dem Säbel rasselt und die Berliner Touristen nach Hause schickt, schlägt Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack ( CDU) leisere Töne an. „Die Urlauber sind nicht unser Problem“, sagte er bei einem Gespräch im Landratsamt. „Unser Problem im Landkreis sind eher die Reiserückkehrer und unser Freizeitverhalten, bei Familienfeiern zum Beispiel.“ Es habe seines Wissens bislang keine Infektion durch einen Urlauber gegeben. Als stärkeres Risiko bezeichnete er die Familienfeiern, bei denen Gäste aus aller Welt anreisen würden.

Einschränkung von Feiern? Möglich!

Im Bereich der Familienfeiern oder Partys liegt der Ball in Sacks Augen beim Land. „Eine Regelung auf Landesebene macht Sinn“, sagt er. „Wenn sich die Situation weiter so entwickelt, werden wir über eine Beschränkung der Teilnehmerzahlen reden müssen. Es hilft nichts.“ Er kündigt bereits jetzt hartes Durchgreifen an. „Die Verordnungen des Landes sind umzusetzen. Ermessensspielraum gibt es da nicht.“

Die Kontrolle, ob die bestehenden Corona-Regelungen auch befolgt werden, liegt in der Zuständigkeit der Ordnungsämter. „Die kennen die Lage vor Ort am besten“, sagt Sack. „Auch die Polizei ist involviert.“ Flächig kontrolliert werde aber nicht. Meistens würden entsprechende Verstöße den Behörden gemeldet, daraufhin würde kontrolliert. Bei wiederholten Vorfällen schreite der Kreis ein. „Das funktioniert aus meiner Sicht gut.“

Sack : „Wir sind gut gesegelt“

Insgesamt habe es seit Beginn der Corona-Pandemie in Vorpommern-Greifswald 221 bestätigte Positivfälle gegeben, sieben Menschen seien verstorben und 176 genesen. „Damit sind wir gut gesegelt“, so Sack. Dennoch: Die aktuelle Situation sei ernst. Immerhin führt nach der Statistik des Landes der Landkreis Vorpommern-Greifswald die aktuelle Liste der gezählten Neuinfektionen an. „Die Fallzahlen wachsen generell an und das muss man genau im Auge behalten“, so der Landrat. „Wir müssen gemeinsam überlegen, welche Maßnahmen sinnvoll wären. Ziel muss es trotzdem sein, die erreichten Öffnungen, beispielsweise im Bereich der Kitas und Geschäfte, nicht zu gefährden.“

Corona-Hotline mit 180 Anrufen am Tag

Auch der Informationsbedarf sei hoch, die Leitung der Corona-Hotline an der Belastungsgrenze. „Urlauber aus Bremen, denen wir leider sagen mussten, dass sie zu Hause bleiben müssen, Veranstalter und Gastronomen, die wissen möchten, was für Regeln gelten“, beschreibt Kreissprecher Achim Froitzheim die Anliegen. „Derzeit sind es rund 180 Anrufe am Tag.“ Die Verantwortung, die Urlauber über die aktuelle Situation und die Einreisebedingungen zu informieren und gegebenenfalls nach Hause oder in Quarantäne zu schicken, liege aber bei den Beherbergungsstätten. Das könne der Kreis nicht leisten.

Kreisverwaltung rechnet mit mehr Corona-Tests

Seit etwa zwei Wochen verzeichnet die Uni-Medizin im Abstrichzentrum und Labor mit rund 200 Tests pro Tag eine hohe Auslastung, wie Sprecher Christian Arns sagte. Die Laborkapazitäten seien zwar noch nicht ausgeschöpft, angesichts der beginnenden „Schnupfenzeit“ rechnet die Kreisverwaltung aber mit einer steigenden Anzahl an durchgeführten Corona-Tests.

Um das Gesundheitsamt zu entlasten, hat der Kreis ein neues Sachgebiet, die „Abteilung Corona“, ins Leben gerufen. „Hier sollen künftig feste Mitarbeiter im Schichtdienst arbeiten und die Belange Nachverfolgung, Quarantäne und Bürgerfragen bearbeiten“, so Sack. Bislang waren hier 12 Mitarbeiter eingesetzt, durch den Schichtdienst würde die Personalkapazität „deutlich ausgeweitet“ auf bis zu 30 Mitarbeiter. Des Weiteren stünden insbesondere für den Bereich Nachverfolgung noch zahlreiche geschulte Mitarbeiter der Verwaltung als Nachrücker bereit.

Korrektur: Nur fünf Schüler in Löcknitz positiv getestet

Welche großen Kreise und welchen Personalaufwand einzelne Positivfälle haben können, zeigt sich am Fall der Schule in Löcknitz. Am deutsch-polnischen Gymnasium waren zuletzt zwei Lehrer und fünf Schüler positiv getestet worden, nicht neun Schüler, wie versehentlich von der Verwaltung gemeldet. „Es wurden weitere Kontaktpersonen ermittelt. Heute werden wir weitere 500 Tests durchführen, um wirklich sicher zu gehen“, so Sack. „Die Schule bleibt zunächst geschlossen.“ Weitere Schulen werden nicht getestet, man bleibe beim Prinzip, nicht ohne Anlass zu testen.“

