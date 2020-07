Bandelin

Auf der Eingangstreppe wachsen Bäume in die Höhe. Die Fenster im Erdgeschoss sind mit Brettern zugenagelt, die im Obergeschoss zerschlagen. Vermutlich dringen daher nicht nur Wind und Niederschläge durch die Öffnungen, sondern auch mancherlei Getier. Das Kulturhaus Bandelin – einst ganzer Stolz einer prosperierenden Gemeinde – wurde zum Schandfleck des Dorfes schlechthin. Das Objekt ist nicht nur ein elendes Aushängeschild für den Ort, sondern auch für den Landkreis Vorpommern-Greifswald. „Denn der ist immer noch Eigentümer“, sagt Bandelins Bürgermeisterin Jana von Behren.

Zehn Jahre ist es her, dass sich die Tür des nach wie vor auf der Denkmalliste befindlichen Hauses schloss. Zu marode, zu groß, zu teuer die Unterhaltung, hieß es damals. Mittlerweile dürfte der 1953 eingeweihte und auf den Namen des damaligen DDR-Kulturministers und Schriftstellers Johannes R. Becher getaufte Komplex nicht mehr nur stark sanierungsbedürftig, sondern baufällig sein.

Wo es früher auf der Terrasse Kaffee und Kuchen für Besucher gab, wachsen heute Gräser und junge Bäume. Quelle: Petra Hase

Kulturhaus-Verein längst aufgelöst

Bei Bandelins Bürgermeisterin und vielen Einwohnern stößt der Schandfleck seit Jahren auf Ungemach. Aber nicht nur wegen des offensichtlichen Missstands. „Das Haus ist zum gefährlichen Abenteuerspielplatz verkommen. Immer wieder wird es aufgebrochen. Was ist, wenn Kinder dort eindringen und durch die marode Decke rauschen“, fragt von Behren und sieht den Landkreis ganz klar in der Pflicht.

Doch regelmäßige Gespräche zur Zukunft des Kulturhauses verliefen stets im Sande. Weil immer noch ein Erbbaupachtvertrag mit dem einstigen Kulturhaus-Verein bestehe, könne das Gebäude samt Grundstück weder verkauft noch verpachtet werden, erfuhr sie vom Kreis. „Dabei wurde der Verein, in dem unsere Gemeinde zuletzt noch das einzige Mitglied war, bereits 2014 aus dem Vereinsregister gelöscht“, fehlt von Behren jegliches Verständnis für den Status quo.

Ob sich alle an das Verbot halten? Quelle: Petra Hase

Zuständigkeit des Amtsgerichts unklar

Dennoch ist das der Fakt, bestätigt Kreissprecher Achim Froitzheim: „Es besteht ein Erbbaurecht zugunsten des Trägervereins ‚Förderverein Kulturhaus Bandelin e. V.‘“, teilt er auf Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG mit. Der Verein sei zwar aus dem Vereinsregister gelöscht worden, jedoch ohne bestehende Rechtsgeschäfte zu prüfen und abzuwickeln.

Im Mai dieses Jahres (!) habe der Landkreis eine Anfrage nach Möglichkeiten der Austragung ans Amtsgericht Stralsund gesandt. Derzeit sei jedoch noch nicht entschieden, ob das Amtsgericht Stralsund oder Greifswald zuständig ist. „Gleichwohl erhielt der Landkreis Ende Mai Nachfragen der Amtsgerichte, welche beantwortet wurden“, so Froitzheim. Diese Umstände seien zwar bekannt gewesen, räumt er ein. Doch wegen der ungeklärten Kostenfrage bezüglich der Löschung des Erbbaurechts und der schlechten Vermarktungsmöglichkeit sei eine Veräußerung des Gebäudes bislang als unwirtschaftlich betrachtet worden.

Der Eingang des Kulturhauses ist komplett zugewuchert. Quelle: Petra Hase

Interessenten angeblich vorhanden

Auf die Frage, was bislang unternommen wurde, um nach zehn Jahren der Stagnation endlich zu einer Problemlösung zu gelangen, heißt es: „Der Landkreis hat das Gebäude erhalten, damit es für eine Lösung des Problems – welcher Art auch immer – zur Verfügung steht.“ So werde beispielsweise in regelmäßigen Abständen durch die Haustechniker des Landkreises die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen der Liegenschaft geprüft und gegebenenfalls wieder hergestellt.

Laut Froitzheim gab und gibt es für das Kulturhaus sowohl lokale als auch überregionale Interessenten. Doch aufgrund des bestehenden Denkmalschutzes und des eingetragenen Erbbaurechts im Grundbuch sei bislang kein Verkauf zustande gekommen. „Der Landkreis verkauft seine Liegenschaften grundsätzlich nur mit lastenfreiem Grundbuch“, betont der Sprecher. Auch ein Abriss sei durchaus denkbar. „Derzeit sind alle Optionen offen“, sagt Achim Froitzheim.

Gleichwohl werde der Landkreis keine Sanierung anstreben, da er keine Verwendung für das Gebäude habe. Angesichts der Schäden benötige ein Wiederaufbau erhebliche finanzielle Mittel, die im Falle des Falles der neue Eigentümer aufbringen müsse.

Das Kulturhaus Bandelin –ein Schandfleck mitten im Dorf. Quelle: Petra Hase

Anblick schmerzt

Für Rita Brinckmann, die vor 25 Jahren den Seniorenchor im Kulturhaus Bandelin aus der Taufe hob, ist der Anblick der heruntergekommenen Immobilie immer noch schmerzhaft. „Da kommen einem die Tränen“, sagt die 78-jährige Frau. „Wir hatten im Kulturhaus eine wunderbare Zeit mit vielen Veranstaltungen für die Senioren. Der große Saal war oft gut gefüllt“, erinnert sie.

Ob Tanznachmittag oder Kreativkurs, Geburtstagsfeier oder Fasching … Das Angebot lockte regelmäßig viele Rentner aus der ganzen Umgebung ins Haus. Aber nicht nur die. Lange Jahre war die Einrichtung auch feste Adresse für Kinder und Jugendliche, wozu nicht zuletzt die Bibliothek beigetragen hatte.

Zustand ist besorgniserregend

Doch 2010 war Schluss. Und mit den Jahren versiegte die Hoffnung auf einen Neubeginn. Stattdessen ging der Schrecken um, als offenbar Kinder das Haus zum Zündeln nutzten. Nicht nur einmal musste die Feuerwehr hierher ausrücken. Auch wenn die Holzplatten vor Fenster und Türen Unbefugte vor einem Betreten des Hauses hindern sollen, ist die Gefahr nicht gebannt.

Ein Großfeuer mitten im Dorf? Nicht auszudenken! Denn gleich gegenüber hat der Ausbildungskomplex des Tüv Nord seinen Sitz. Noch ärger wäre die Berufsfachschule Greifswald betroffen. Deren Bandeliner Standort grenzt Mauer an Mauer ans Kulturhaus. „Dessen Zustand ist deshalb schon beunruhigend. Wir wissen ja nicht, ob das Gebäude richtig gesichert ist“, sagt Geschäftsführerin Barb Neumann und fügt hinzu: „In der Vergangenheit hatten wir aufgrund von Krach manchmal schon das Gefühl, dass sich darin Leute befinden.“ Die Gefahr, dass dort womöglich mit Feuer gespielt werde, sei besorgniserregend.

