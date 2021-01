Vorpommern-Greifswald

Auch ohne Aufforderung des Gesundheitsamtes sollen sich ab sofort nicht nur die Menschen umgehend in Isolation begeben, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, sondern auch deren Kontaktpersonen. Dies hat der Landkreis Vorpommern-Rügen in einer neuen Allgemeinverfügung festgehalten, die seit Freitag gültig ist. Die wurde unter anderem deshalb notwendig, weil die Verfolgung der Kontaktlisten von Infizierten einen enormen Zeit- und Arbeitsaufwand für die Ämter bedeuten. „Die Überlastung, die zur Verzögerung in der Kommunikation führt ist ein Faktor, warum die Fallzahlen im Moment so zunehmen oder gleichbleibend hoch bleiben“, erklärt Landkreis-Sprecher Achim Froitzheim.

Benachrichtigt also eine infizierte Person seine Kontakte über sein positives Testergebnis, so müssen sich diese Kontaktpersonen ohne Aufforderung der Ämter ebenfalls in Isolation begeben. Warten die Kontaktpersonen auf eine Anweisung durch die Behörden, geht wertvolle Zeit verloren, die inzwischen zur weiteren Verbreitung des Virus führen könnte.

Außerdem ist in der Allgemeinverfügung detailliert festgehalten, wie sich Menschen zu verhalten haben, die sich mit Covid-19 infiziert haben. „Im ersten Moment sind die Menschen nach der Diagnose mit diesen Fragen überfordert. Leider hat sich aber bei Überprüfungen auch gezeigt, dass einige Menschen sich dann nicht an die Vorgaben halten und beispielsweise mehrmals täglich mit dem Hund raus gehen“, so Froitzheim. Der Landkreis weist darauf hin, dass die strikte Einhaltung dieser Regeln im Verbund mit Impfung und Hygieneregeln die einzige Möglichkeit sei, der Corona-Pandemie wirksam zu begegnen.

Alle Regeln und praktische Hinweise finden sich in der ungekürzten Fassung der Allgemeinverfügung auf der Internetseite des Landkreises: https://corona.kreis-vg.de/Rechtsgrundlagen/Landkreis-Vorpommern-Greifswald.

Von Wenke Büssow-Krämer