Landkreis stampft Straßensozialarbeit in Greifswald ein

Gerade noch debattierte die Kommunalpolitik über den als wichtig erachteten Ausbau der Straßensozialarbeit, da sorgt eine Nachricht aus dem Landratsamt für Fassungslosigkeit: Der Landkreis Vorpommern-Greifswald stellt zum 1. August die Finanzierung der beiden in Greifswald tätigen Streetworker ein.

„Ich bin schockiert“, sagt Yvonne Görs (Linke), die sich als Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses im Kreistag von dieser plötzlichen Entscheidung der Kreisverwaltung ohne Einbeziehung der Politik überrumpelt sieht. „Wir haben in einigen Vierteln so gravierende Probleme mit den Kids auf den Straßen“, sagt sie und erinnert beispielhaft an den Vandalismus auf der neugestalteten Freizeitanlage am Dubnaring.

Anstatt künftig mit mehr Kräften gegenzusteuern und Kindern sinnvolle Alternativen aufzuzeigen, wie es die Ortsteilvertretung von Schönwalde I/Südstadt bereits im März forderte, sollen nun auch noch die letzten beiden Mitarbeiter von der Bildfläche verschwinden. „Dabei ist der Landkreis für die Jugendhilfe zuständig und hat in seiner Jugendhilfeplanung verankert, dass wir die mobile Straßensozialarbeit brauchen.“

„Ich finde das eine Unverschämtheit.“

Auch die Vorsitzende des Sozialausschusses in der Bürgerschaft, Mignon Schwenke (Linke), sieht das so: „Für mich ist dies eindeutig Pflichtaufgabe, der Landkreis die verantwortliche Behörde, die mit freien Trägern der Jugendhilfe oder der Kommune verhandeln muss“, sagt sie.

Die Sozialgesetzgebung und das Kinder- und Jugendförderungsgesetz MV gäben unzweifelhaft darauf Antwort. „Was mich aber am allermeisten ärgert, ist die Entscheidung, diese Aufgabe so kurzfristig aufzugeben. Das finde ich eine Unverschämtheit“, kritisiert Schwenke und fügt hinzu: „Das Thema ist für uns nicht erledigt.“ Als Abgeordnete des Landtages von MV wisse sie, dass es auch im Schweriner Sozialministerium Irritationen über das Handeln in Vorpommern-Greifswald gebe.

„Für mich ist die Straßensozialarbeit eindeutig eine Pflichtaufgabe.“ Mignon Schwenke (Die Linke) Quelle: Linke

Jahrelang gab es vier Streetworker

In Corona-Zeiten setzt der Kreis gleich an mehreren Stellen den Rotstift an: Tagesmütter bekommen die Kosten von Neuverträgen nicht erstattet, Integrationshelfer werden nicht wie bislang finanziert und nun auch noch die Streichung der beiden Straßensozialarbeiter. Dabei gab es vor der Kreisgebietsreform 2011, als die Hansestadt selbst noch Träger der Jugendhilfe war, über viele Jahre lang vier festangestellte Streetworker in Greifswald.

Einer von ihnen, der das Projekt Anfang der 1990er Jahre aus der Taufe hob, ist der heute 55-jährige Hans-Jörg Guderian. In der Vergangenheit machte er mehrfach auf die Relevanz von Straßensozialarbeit aufmerksam, zuletzt im März, als der Vandalismus in Schönwalde I für Aufregung sorgte: „Die Pubertierenden auf der Straße müssen begleitet werden. Und sie müssen wissen, wann jemand da ist, mit dem sie reden können“, sagte er damals.

Straßensozialarbeit gilt ein probates Mittel, um auffällige Gruppen mit Cliquen- oder Szenebezug innerhalb von Anti-Gewalt-Programmen soziale Angebote zu unterbreiten. Auch deshalb gibt es jetzt eine von mehreren Kommunalpolitikern erarbeiteten Antrag, der sich für den Ausbau von Straßensozialarbeit, aber auch für mehr Schulsozial- und Jugendsozialarbeiter stark macht.

„Das ist für die Jugendlichen ein herber Verlust“

Angela Leddin, Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbundes Greifswald, bedauert daher zutiefst die Entscheidung des Kreises: „Das ist für die Jugendlichen ein herber Verlust. Die beiden Streetworker, deren Arbeit wir sehr schätzen, sind für sie Vertrauenspersonen. Wir haben immer sehr gut mit ihnen kooperiert“, sagt sie. In Vierteln wie Schönwalde I und II sei ihre Arbeit dringend erforderlich.

„Das ist für die Jugendlichen ein herber Verlust.“ Angela Leddin, Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbundes Greifswald Quelle: Peter Binder

Guderian äußerst sich dazu auf Anfrage der OZ nicht mehr. Verständlich, ist er doch als Angestellter des Kreises zur Loyalität verpflichtet. Laut Kreissprecher Achim Froitzheim werde er wie auch seine Kollegin ab August eine andere Aufgabe erhalten. Die Entscheidung, die Straßensozialarbeit einzustellen, begründet der Landkreis übrigens mit der Kommunalverfassung MV.

Demnach seien die Kreise „grundsätzlich für die überörtlichen bzw. gemeindeübergreifenden Aufgaben zuständig“, so Froitzheim. Doch von „Überörtlichkeit“ könne bei Streetworkern nicht die Rede sein. „Die Aufgabenwahrnehmung ausschließlich im Stadtgebiet Greifswald widerspricht diesem Grundsatz“, sagt er. Zwar sei der Kreis per Gesetz verpflichtet, Jugendsozialarbeit vorzuhalten. Daraus ergebe sich jedoch kein individuell einklagbarer Rechtsanspruch der Zielgruppe auf ein einzelnes Angebot.

Stadt widerspricht dem Landkreis

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), der am 27. April vom Landrat über die Entscheidung informiert wurde, sieht das anders: „Diese Aufkündigung hat mich unangenehm überrascht. Ich halte sie für kontraproduktiv; wir widersprechen auch dieser Rechtsauffassung“, sagt er und fügt hinzu: „Ich erwarte, dass der Kreis hier seiner Verantwortung auch für die Bedarfe der Kreisstadt gerecht wird.“

Dennoch werde Greifswald zeitnah das Gespräch mit dem Kreis suchen. „Denn immerhin hat der Landrat in seinem Schreiben eine finanzielle Beteiligung an Maßnahmen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Aussicht gestellt“, so der OB. Die Stadt werde daher einen Vorschlag erarbeiten. Allerdings gehörten zur Sozialarbeit nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch eine fachliche Betreuung, eine Koordination und eine Verwaltung. All das sei beim Kreis seit der Gebietsreform vorhanden.

Von Petra Hase