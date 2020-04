Vorpommern-Greifswald

Sie gehören zu den Schwächsten in unserer Gesellschaft: Kinder, die seelisch beeinträchtigt sind und ihren Alltag in Kita, Schule und daheim nur mühevoll bewältigen können. Deshalb sieht der Gesetzgeber für diese Mädchen und Jungen den Einsatz von Integrationshelfern vor. Rund 100 standen zuletzt diesen Kindern in Vorpommern-Greifswald zur Seite – eine 1:1-Betreuung.

Doch mit der Corona-Krise hat der Landkreis die Finanzierung dieser Leistungen, die im Paragraf 35a Sozialgesetzbuch VIII verankert sind, eingestellt. Ein entsprechendes Schreiben an die freien Träger liegt der OZ vor. Darin heißt es unter anderem, dass Einkommensverluste mit Kurzarbeitergeld eingedämmt werden könnten.

Politik appelliert an Landkreis

Der Protest ließ nicht lange auf sich warten: „Dass ausgerechnet die in geringen Entgeltstufen beschäftigten Integrationshelfer nun in Kurzarbeit und damit in die Nähe der Grundsicherung gedrängt werden, halten wir für eine Fehlentscheidung und ein falsches Zeichen“, kritisieren unisono Yvonne Görs (Linke), Vorsitzende des Kreisjugendhilfeausschusses, sowie Erik von Malottki ( SPD), Vorsitzender des Kreisbildungsausschusses. Die Kinder und Jugendlichen seien auf die Unterstützung dringend angewiesen – jetzt und nach der Wiedereröffnung der Schulen. „Dafür benötigen die Integrationshelfer eine sichere Perspektive, auch um sie weiter im Berufsfeld zu halten“, argumentieren die Kommunalpolitiker.

In einem Brief an Landrat Michael Sack und Kreistagspräsidentin Sandra Nachtweih (beide CDU) fordern die Ausschussvorsitzenden daher Aufklärung und eine schnellstmögliche Wiederaufnahme der Finanzierung.

GEW-Vorsitzende: Das ist eine Katastrophe

Rückendeckung erhalten sie von Annett Lindner, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). „Es scheint, als wolle der Landkreis in der Krise hier seinen Haushalt sanieren. Das wäre ein Skandal! Gerade den Familien mit besonderen Hilfebedarfen sollte in dieser Zeit Verlässlichkeit signalisiert werden“, appelliert sie an die Verwaltungsspitze. Ein Wegfall der Finanzierung sei nicht nur für die Integrationshelfer „eine Katastrophe, die sie unter Umständen in die Grundsicherung treibt“, so Lindner, sondern auch für die freien Träger, die die vereinbarten Leistungen erbringen. „Und nicht zuletzt auch für die Familien, die auf diese Hilfe dringend angewiesen sind“, sagt sie.

Integrationshelfer leisten wichtige Eingliederunghilfe

Dabei gehe es nicht um normale Schulprobleme, verdeutlichte Claudia Schumacher-Bonness vom Sozialpädagogischen Dienst des Landkreises dem Jugendhilfeausschuss in einer seiner letzten Beratungen. Voraussetzung für den Einsatz eines Integrationshelfers seien erhebliche Defizite in der Selbstständigkeit eines Kindes. Zeige dessen seelische Gesundheit Abweichungen von der Norm Gleichaltriger und liege eine Teilhabebeeinträchtigung vor, könnten Eltern für ihr Kind einen Antrag auf Eingliederungshilfe stellen. „Ein klassischer Fall ist dafür zum Beispiel Autismus“, so Schumacher-Bonness. In jedem Fall gebe es eine Einzelfallprüfung, Ärzte und Psychotherapeuten würden hinzugezogen.

Bezahlung knapp über Mindestlohn

Doch auch bei Verhaltens- und emotionalen Störungen, wie ADHS und ADS, könne die Eingliederungshilfe greifen, berichtet Petra Lisowsky, Koordinatorin für erzieherische Hilfen beim freien Träger Aktion Sonnenschein Greifswald. Der beschäftige mittlerweile 34 Integrationshelfer, die in der Hansestadt und umliegenden Dörfern zum Einsatz gelangten, informiert Geschäftsführerin Anja Bernhardt auf OZ-Nachfrage. „Sie begleiten die Kinder im Schulalltag, sitzen oft neben oder hinter ihnen, sind in schwierigen Situationen behilflich oder wirken auch mal beruhigend auf die Kinder ein“, so Lisowsky. Der Bedarf steige stetig und es gebe ihn natürlich auch während der Schulschließungen.

Doch weil die Finanzierung eingestellt wurde, „haben wir Kurzarbeitergeld für die Integrationshelfer beantragt“, sagt Bernhardt. Dabei seien durchaus Hilfen auch außerhalb der Schule denkbar – etwa in den Räumen des Sozialpädiatrischen Zentrums oder in den Elternhäusern – bei deren Zustimmung. Ein Wegfall der Unterstützung betrachten beide als problematisch, auch für die Mitarbeiter. „Sie bekommen einen geringen Entgeltsatz knapp über dem Mindestlohn und sind in den sechs Wochen Sommerferien ganz raus, da der Kreis nur zahlt, wenn Schule stattfindet“, so Lisowsky.

Anderer Landkreis zahlt weiter

Ausschussvorsitzende Yvonne Görs hätte sich deshalb gewünscht, „dass der Kreis prüft, ob die Integrationshelfer ambulant weiterarbeiten können oder im Haus der Träger“. Die Leistung zu streichen, sei gegenüber allen Betroffenen nicht fair. Auf mehrere Fragen der OSTSEE-ZEITUNG nimmt der Landkreis keine Stellung. Nur so viel: „Wir prüfen diesen Sachverhalt derzeit und nehmen auch Kontakt zu den Trägern auf“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim.

Der Kreis Mecklenburgische Seenplatte geht mit diesem Thema übrigens ganz anders um: In einem Rundschreiben an alle freien Träger heißt es, dass die Hilfen zur Erziehung trotz Corona-Einschränkungen „notwendig, geeignet und fortzusetzen sind“. Dazu gab es detaillierte Hinweise und viele Vorschläge.

Von Petra Hase