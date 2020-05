Landkreis will Verwaltungssitz in Greifswald weiter ausbauen

Vorpommern-Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald will seinen Verwaltungssitz in Greifswald an der Feldstraße 85 a weiter ausbauen. Da die jetzt zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten in den beiden vorhandenen Gebäuden für die weiter gewachsene Zahl der Mitarbeiter nicht mehr ausreichten, „wollen wir die ehemalige BiG-Liegenschaft mit dem Haus III erwerben“, sagt Kreisfinanzdezernent Dietger Wille ( CDU).

Es handelt sich dabei um das Kommunikationszentrum des Bildungszentrums in Greifswald (BiG). Für das einstige Tochterunternehmen der Stadtwerke Greifswald kam nach mehrfachem Auf und Ab Ende 2019 das endgültige Aus. Geplant sei, so Wille, hier die Rettungsleitstelle des Kreises zu etablieren. Zudem sollen die frühere Ausbildungshalle und die Parkplätze des Bildungsträgers erworben werden.

2,6 Millionen Euro für die Immobilie

Der Kreis rechnet für die Immobilie mit Kosten um die 2,6 Millionen Euro. Hinzu kämen weitere Ausgaben für die Herrichtung des Gebäudes von schätzungsweise 175 000 Euro. Der Kauf soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Dazu bedarf es allerdings der Zustimmung des Kreistages, der darüber in einem Nachtragshaushalt für die Jahre 2020/21 beschließen soll.

Er trifft sich das nächste Mal am 15. Juni. Gibt das Gremium für die Pläne grünes Licht, gehört dem Landkreis bald die komplette ehemalige BiG-Liegenschaft.

Die vorhandenen Räumlichkeiten im Landratsamt sind ausgereizt. Quelle: Petra Hase

Mehr als 250 Mitarbeiter am Standort

Zur Kreisgebietsreform im September 2011 war daran noch nicht zu denken. Als klar war, dass der Großkreis in Greifswald seinen Landratssitz nehmen werde, mietete er sich in der Feldstraße bei dem Bildungsträger zunächst nur ein. Rund 100 Mitarbeiter bezogen Anfang 2014 nach umfassender Sanierung das an der Straße gelegene Haus I. Der Mietvertrag wurde für 15 Jahre geschlossen. Doch schon bald war offensichtlich, dass die räumlichen Kapazitäten nicht ausreichen.

Um langfristig Geld zu sparen, folgte 2016 nicht nur der Erwerb des Haus I, sondern auch der Kauf des Haus II inklusive Verbindungsbau für 4,9 Millionen Euro. Für die Sanierung und den Umbau dieser Räumlichkeiten hatte die frühere Landrätin Barbara Syrbe (Linke) ursprünglich noch einmal Kosten in der gleichen Höhe geplant. Doch zuletzt überstiegen die Aufwendungen neun Millionen Euro. Mit der Fertigstellung der Arbeiten im Juni vorigen Jahres konnten die bis dato genutzten Verwaltungsstandorte Loefflerstraße 15 und Stralsunder Straße 5/6 sowie das Migrationszentrum und die Ausländerbehörde in der Spiegelsdorfer Wende aufgegeben werden.

Diese Halle könnte künftig als Schulungszentrum für die Rettungsleitstelle fungieren. Quelle: Petra Hase

Mehr als 250 Beschäftigte arbeiten jetzt an dem Standort, zum Teil beengt – zumindest vor Corona, das heißt vor der Homeoffice-Zeit. „Deshalb ist der Druck groß, hier jetzt eine Lösung zu schaffen“, begründet Landrat Michael Sack ( CDU) den angestrebten Kauf.

Ausbildungshalle als Schulungszentrum

Die Idee mit dem Erwerb des Haus III sei, so Sack, in einem Teil des Gebäudes die Rettungsleitstelle des Landkreises neu einzurichten. Die ist derzeit in angemieteten Räumen an der Wolgaster Straße untergebracht. Zu weit weg vom Landratssitz. „Und damit logistisch von Nachteil. Das zeigt sich jetzt besonders in der Corona-Krise, wenn der Verwaltungsstab häufig zusammentrifft“, verdeutlicht Dietger Wille.

Wenn zwölf oder mehr Kollegen dazu in die Wolgaster Straße pendeln müssen, sei das einfach ineffizient. Deshalb halte er eine Konzentration am Standort Feldstraße für sinnvoll. Die frühere Ausbildungshalle des BiG könnte zudem als Schulungszentrum für die Rettungsleitstelle entwickelt werden.

Ob diese Vorstellungen alle aufgehen, müssten konkrete Untersuchungen zeigen. Ziel sei es außerdem, mit den dazugewonnen Parkplätzen des BiG perspektivisch weitere Einnahmen durch Parkgebühren zu erzielen.

Sanierung in Anklam vorerst verschoben

Der verbleibende Teil des Haus III sollte außerdem genutzt werden, um die durch neue Aufgabenbereiche hinzugewonnenen Kollegen gut unterbringen zu können. In jüngster Vergangenheit seien über 50 neue Planstellen geschaffen worden – etwa im Zuge des Bundesteilhabegesetzes.

Die Räume seien im Vergleich zu bestehenden Büros in den Häusern I und II relativ groß und optimal für neue Konzepte, die sich aus der Corona-Erfahrung ergeben, so Dietger Wille.

Sanierung von Anklamer Verwaltungsgebäude zurückgestellt

In diesem Zusammenhang informiert er, dass die für 2021 geplante Sanierung der Verwaltungsgebäude in Anklam an der Demminer Straße und Leipziger Allee zurückgestellt werde. Die dafür vorgesehenen zwei Millionen Euro sollen laut Nachtragshaushalt ins Jahr 2022 verschoben werden.

Größere Bauarbeiten am Verwaltungsgebäude in der Jahnstraße werden ebenfalls zurückgestellt, da die Immobilie sehr wahrscheinlich verkauft werde. Allerdings soll noch in diesem Jahr die marode Heizungsanlage durch den Anschluss an die Stadtwärme ersetzt werden. Kosten: 200 000 Euro. Darüber hinaus halte der Kreis an seinem Standortkonzept fest, das für Anklam mindestens einen Neubau an der Demminer Straße vorsieht.

Von Petra Hase